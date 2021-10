Fernández Mañueco, en TRECE: "El líder del PSOE en CyL está al servicio de Sánchez y ejecuta sus órdenes"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para analizar la posición del líder del PSOE en CyL respecto a la descentralización de las instituciones, junto al resto de la actualidad política.

Mañueco gobierno actualmente con Ciudadanos y apunta que "teníamos mayoría absoluta desde el inicio, pero Cs tuvo un tránsfugo con la moción de censura de marzo presentada por el PSOE. Pese a esto hay estabilidad política y parlamentaria, confío en que seamos capaces de sacar adelante los presupuestos. Estamos en un buen ritmo de crecimiento y por encima de la media de España. En estos momentos CyL goza de un Gobierno estable y comprometido".

En TRECE han recordado que Tudanca, líder del PSOE en Castilla y León, está impulsando el debate de descentralizar los organismos públicos de la Comunidad de Madrid. Respecto a esto, Mañueco explica que "se está haciendo un debate con bastante frivolidad. El debate que tenemos que hacer es el del crecimiento de España. Creo que es una cortina de humo. Lo que no se puede hacer en enfrentar unos territorios con otros ni crear un debate en los medios de comunicación. Que haga el Gobierno una propuesta seria y la plantee de manera formal pero está buscando un debate".

En cuanto a su postura, el presidente de la Junta es tajante. "Conmigo y con Castilla y León que no cuenta, no es lo que necesita ni Madrid, ni España. La gente está preocupada por la eficacia, que es por lo que no está preocupado el Gobierno de España. Si se hace un debate serio se podría llegar a un acuerdo, pero no se puede ir repartiendo por ahí ministerios", eran sus palabras.

Respecto a la posición de Tudanca, Mañueco afirma que "da la sensación que quién da las instrucciones es Pedro Sánchez y quien las ejecuta es el líder del PSOE en la región, Conocemos al líder y sabemos lo que puede dar de sí. Siempre está al servicio de Sánchez, le han dado las instrucciones en Moncloa y él las ejecuta".

?? "Da la sensación de que quien da las instrucciones es Pedro Sánchez y quien las ejecuta es el líder del PSOE en Castilla y León. Está al servicio de Pedro Sánchez y sigue las instrucciones desde Moncloa".



?? @alferma1, presidente @jcyl, en #ElCascabel11Opic.twitter.com/wsPMpAhzUB — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) October 11, 2021





Al ser preguntado por la escasa relación existente entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, el presidente de Castilla y León asegura que, en su caso, se ha reunido en varias ocasiones con el principal líder de la oposición, "le he llamado yo como presidente, pese a la moción de censura. Quién debe dar el paso de convocar a Casado es el presidente Sánchez".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y en cuanto a las futuras elecciones y la posibilidad de gobernar del Partido Popular, que según las encuestas necesitaría a VOX, Mañueco apunta que "el PP ha demostrado que es un partido de mayoría y lo que queremos es un Gobierno de mayoría y en solitario, después está la realidad electoral. Pablo Casado está siguiendo un camino, marcando cuáles son nuestros principios, comprometidos con Europa, la Constitución, la defensa de los servicios públicos entre otros. Son circunstancias distintas, la fragmentación complica la situación pero creo que él ha cogido un camino firme".

Para concluir ha querido zanjar el debate en torno a las diferencias existentes entre el PP y Ciudadanos en Castilla y León. "Más allá de las diferencias que podamos tener, actuamos con lealtad y con un interés supremo que trasciende que es el de las personas de Castilla y León", afirmaba.