Herrera: “Sánchez empeñó su carrera política en la negación de su negligencia"

Audio

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Es 5 de junio, último de los 10 días de luto oficial decretado por el Gobierno. Personas con nombres y apellidos a las que recordamos todos los días.

ESCUHA EL EDITORIAL COMPLETO DE CARLOS HERRERA

Historias como la de Megumi, nacida cerca de Tokio, en Japón. Esta mujer se enamoró de Galicia en los años 90 durante un viaje por Europa y decidió romper con su vida anterior para instalarse en Santiago, era el inicio de un bonito idilio. Megumi empezó dando clases de japonés en la Academia y allí conoció a Nacho, su marido. Formó una pareja cómplice, divertida y alegre pero muy trabajadora. Megumi se puso a trazar lazos entre Galicia y Japón, era su sueño y lo consiguió. Se convirtió en cónsul de Japón en Santiago, hizo de intérprete en reuniones del más alto nivel como la que mantuvieron Alberto Núñez Feijóo con el Príncipe japonés Naruito. Incluso levantó la Casa de Galicia Japón, una organización para difundir cultura nipona en la terriña. Entregada, amable, dispuesta a todo, Megumi fue como un ángel de la guarda.

Megumi, japonesa de nacimiento , gallega de corazón. Historias como la suya las pueden escuchar en el especial ‘Vivos en el recuerdo’ que encontrarán en COPE.es.

LA ADVERTENCIA DE HERRERA A SÁNCHEZ POR SU GESTIÓN EN LA CRISIS

Sánchez desafío a la Justicia con ese ese grito, ese bramido del "¡Viva el 8-M!" y empeñó su carrera política en la negación de su negligencia

Ayer,Sanidad notificó 5 fallecidos en 24 horas, pero País Vasco dijo 8, Andalucía 3, Asturias 1 Castilla y León 3 ,Madrid habla de 7, eso hace un total de 22. De 22 a 5 hay una diferencia notable, ¿por qué Sanidad no los… ? Pues no lo sé, todo el mundo es incapaz de dar una explicación sensata a este lío de datos que ya casi hasta lo publica el ‘Financial Times’ que ayer se hacía eco de que los números en España no son creíbles, que pueden inducir a una falsa seguridad, etc,etC. La falsa seguridad, lo que algunos dan por hecho, que al virus se le ha ganado puede causar muchas más muertes, al virus no se le ha ganado, el virus sigue ahí lo que pasa es que nosotros estábamos aquí dentro pero ahora salimos y si no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, a lo mejor donde vamos es a otra parte. Elemental sentido de la prudencia.

Por demás, además de que se confirma que la seroprevalencia continúa siendo bajay que hay muchas diferencias en función del territorio, la noticia está en el capítulo judicial porque ya hay una primera sentencia contra una administración pública por no proteger a los sanitarios. Ayer decíamos que Pedro Sánchez había apostado todo su futuro político en una frase , la del "Viva el 8-M", cualquier sentencia que confirmara la responsabilidad de la Administración en la extensión del coronavirus sería una condena para él y para su Gobierno. Bueno, puesuna juez de Teruel ha considerado probada la negligencia, la imprevisión en este caso, del Gobierno de Aragón y dice que sus errores vulneraron el derecho a la vida, a instancias de una denuncia de un sindicato sanitario. La verdad es que condena solo a la Junta como única denunciada pero insiste en señalar al Ministerio de Sanidadcomo primer responsable del retraso en la adopción de medidas, es decir, tuvieron los avisos suficientes como para haber tomado más y mejores medidas a tiempo. El gobierno de Aragón tiene menos culpa en todo ello, es decir, las alertas sanitarias le llegaron al Gobierno de La Moncloa, de la OMS, de Europa, de más lugares durante 44 días de pasividad decisivos en los que se alimentó un contagio masivo que otros frenaron y aquí se extendió como la pólvora.

Esas alertas exhiben un tanto de responsabilidad a las Comunidades Autónomas que tienen la suya ,desde luego, pero dependían y dependen del Gobierno de España, es el primero y único que tiene la información de instituciones internacionales. Sánchez desafío a la Justicia con ese ese grito, ese bramido del "¡Viva el 8-M!" y empeñó su carrera política en la negación de su negligencia, ahora un juez ya ha sentenciado que eso no sale gratis, es el comienzo porque ahora efectivamente este mantra del esto no se podía prever con algunas informaciones que se van conociendo, a lo mejor no sirve de tanto. Es verdad que el recorrido judicial de algunas querellas no está nada claro, dos querellas que se han rechazado contra Fernando Simón, acusado de homicidio imprudente, argumentan que los hechos no son constitutivos de delito es decir, no tiene responsabilidad penal, eso tiene un difícil encaje, tienen difícil encaje pero seguramente por otros caminos, como los laboral, en la anterior lo laboral tiene más recorrido.

-FOTODELDIA- GRAF1850 MADRID, 17/07/2018.- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su comparecencia a petición propia en el Congreso, en un pleno extraordinario para informar de su programa de Gobierno y dar cuenta del Consejo Europeo que se celebró los pasados 28 y 29 de junio. EFE/ Kiko HuescaKiko Huesca

HERRERA SOBRE LA NUEVA AYUDA ECONÓMICA DE EUROPA

Ayer, miren la información tiene menos sexy, pero es muy importante. elBanco Central Europeo decidió dar una alegría a las penurias económicas, aumentar el programa extraordinario de compras con motivo de la pandemia en otros 600 millones de euros que se suman a los 750.000 que ya había aprobado previamente. Es un protagonismo del Banco Central Europeo, ahora que no tiene nada que ver con lo que hizo en la crisis del 2008, costó entonces sangre, sudor y lágrimas que se plantaran Rajoy, Monty, en el Consejo Europeo para que Alemania cediera un poco.

Esta medida adoptada ayer por Christine Lagarde, hombre, alivia la tensión que se empezaba a notar en las primas de riesgo, se convierte en un instrumento más para lograr una salida rápida de la crisis pero eso no es una panacea, no es una panacea. Ayer, la IDEF advertía sobre la necesidad de alcanzar un gran pacto nacional para diseñar un plan de reequilibrio de las cuentas públicas, el déficit público este año se puede ir al 14%, la deuda hasta el 120 %, pues van a ser necesarios algunos años de control presupuestario para reconducir las cuentas públicas, eso lo dice también el Banco de España. Y lo tendría que liderar este Gobierno, o sea, Europa está ahora actuando con rapidez de manera muy generosa y la cuestión es determinar si este gobierno de Sánchez, e Iglesias va a contar con esa ayuda exterior y si van a ser capaces de cumplir su parte del trato, porque aquí oiga que hay que hacer reformas, seguramente recortes muy necesarios, y la verdad, la verdad sea dicha pues hombre el Gobierno este no da para mucho.

HERRERA SOBRE EL ÚLTIMO AMIGO QUE COLOCADO SÁNCHEZ EN EL GOBIERNO

Atención a la información de hoy de ABC: el Gobierno deshizo una dirección general de Vivienda y Suelo para crear la Dirección General de agenda urbana y arquitectura, tenerla 5 meses sin cubrir lo cuenta hoy el periódico de las tres letras.Y a los 6 meses designar al amigo, al gran amigo del presidente del Gobierno, es un señor con un currículum realmente bueno ,pero ya nos enseñó en su día Ana Rosa Quintana en algo que luego si podemos escuchamos.

LEER MÁS

Cuando la excepción se convierte en norma: Sánchez nombra a 22 directores generales que no son funcionarios

Amigos y familia: la lista completa de los colocados a dedo por Sánchez

Vídeo

Porque yo no quiero dejar de pasar hoy, miren lo que le pasó ayer a un socialista, a Francisco Conejo en el Parlamento de Andalucía. Este es uno es uno de los que va señalando periodistas por ahí, con nombre propio y esas cosas, licitando acoso a periodistas, y sale al Parlamento andaluz, al estradillo, y dice lo siguiente.

Claro es que vamos a ver, este es un membrillo importante, pero oiga de los que hace ruido, de los que ensucian todo lo posible nombres de periodistas y no solo de Canal Sur. Tampoco se retransmitió la Fórmula 1 en Saturno, y yo no sé cómo estuvo Canal Sur que no retransmitió la Liga de Fútbol de Júpiter, con la de emigrante andaluz que hay allí. Es que de verdad no ahí hay sentido común las cosas.