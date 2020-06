Cuando la excepción se convierte en norma: Sánchez nombra a 22 directores generales que no son funcionarios

El pasado 28 de enero, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que recogía una lista de excepciones para que el Ejecutivo pudiera nombrar directores generales (unos de los más altos cargos de la Administración General del Estado) a personas que no fuesen funcionarios de carrera.

Se trata de una salvedad a la regla general, establecida en el artículo 66 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Pues bien, en las últimas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho uso de esas excepciones y ha nombrado (o renovado en su cargo) 22 directores generales a personas que no se han enfrentado a una oposición pública. El sueldo anual de cada uno de ellos ronda los 80.000 euros.

No es que Sánchez haya sido el primer presidente en echar mano de algún alto cargo para la Administración que no fuese funcionario, pero sí es el que más ha abusado de esta prerrogativa. Aznar lo hizo en dos ocasiones, por las once de Zapatero y las doce de Rajoy. La diferencia está en que entre estos tres expresidentes suman 25 no funcionarios en 15 años de Gobierno, mientras que Sánchez ya ha nombrado 22 no funcionarios en apenas dos años en La Moncloa.

De esta forma, el presidente socialista ha convertido la excepción en norma. Además, este Gobierno de coalición ha nombrado a varios de estos nuevos directores generales directamente de entre las filas de los partidos que lo sostienen: cuatro de los recién nombrados vienen del PSOE y otros siete del entorno de Podemos.

Los requisitos para ser director general

La Ley 3/2015, de 30 de marzo, establece que, cuando un director general no sea escogido de entre el cuerpo de funcionarios del Estado, el Gobierno debe redactar una “memoria razonada” que recoja “las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional”. Además, establece una serie de “requisitos de idoneidad” que el candidato debe cumplir.

Lo cierto es que estos requisitos son de mínimos, lo que da mucho margen de maniobra al Ejecutivo en cuestión. Sencillamente debe tratarse de una persona con “honorabilidad”, lo que en la práctica se traduce en que no hayan cometido una serie de delitos contra el Estado y que no se hallen en situación de condena sin cumplir por cualquier otro delito.

Además, el candidato debe contar con una serie de “conocimientos académicos adquiridos”, así como con una experiencia, “que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra”.

En dos palabras, por tanto, basta con que el candidato del Gobierno no sea un criminal y conozca el ámbito para el que se le va otorgar un cargo. No parece muy difícil, sin embargo, entre los 22 nuevos directores generales que ha nombrado Sánchez se dan varios incumplimientos flagrantes a la regla que hace refererencia a la preparación.

A continuación, repasamos el perfil de las 22 personas nombradas a dedo por el Gobierno:

José Félix Tezanos

Probablemente el caso más conocido de la lista. El presidente del CIS formaba parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE hasta que en julio de 2018 Pedro Sánchez le reclamó para que dirigiese el Centro de Investigaciones Sociológicas. Desde entonces, cada una de las encuestas del organismo público ha sido duramente criticado por favorecer al Gobierno y se ha acusado a Tezanos de desvirtuar el funcionamiento de una institución que siempre se había mantenido al margen del color político de quien ocupara La Moncloa.

GRAF7945. MADRID, 19/05/2020.- El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Felix Tezános, comparece en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para explicar la metodología del barómetro de abril, que fue cuestionado por la redacción de una de sus preguntas sobre los bulos. EFE/Kiko HuescaKiko Huesca

José Ignacio ‘Iñaqui’ Carnicero

El más reciente de esta serie de nombramientos y también uno de los más llamativos. Y es que Carnicero es uno de los más cercanos amigos de Pedro Sánchez. Como publicó el diario ‘ABC’ este jueves, ambos se conocen desde la infancia y compartieron equipo de baloncesto. Carnicero ha sido nombrado director general de Agenda Urbana y Arquitectura, dentro del Ministerio de Transportes, que dirige José Luis Ábalos.

María Teresa Pérez Díaz

Con sólo 26 años y una mínima experiencia como periodista, María Teresa Pérez se las ha apañado para llegar a ocupar toda una dirección general, la del Instituto de la Juventud (INJUVE). Sus otros méritos para lograrlo seguramente tienen que ver con el hecho de haber sido diputada nacional de Unidas Podemos por la circunscripción de Alicante en la XIII Legislatura del Congreso de los Diputados.

Beatriz Gimeno Reinoso

Esta conocida activista por los derechos LGTB fue nombrada a mediados de enero directora general del Instituto de la Mujer. Hasta el año pasado fue diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid​ y responsable del área de Igualdad de la formación morada en la Comunidad de Madrid.

Tras apenas una semana en el cargo, protagonizó una sonada polémica por afirmar que los fármacos pueden tener efectos nocivos en las mujeres.

GRAF4455. MADRID, 15/07/2019.- La responsable del área de igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid y diputada en la Asamblea, Beatriz Gimeno, declara ante los medios de comunicación, tras presentar una denuncia a la petición de información de Vox sobre las personas que dan charlas LGTBI en centros escolares madrileños. EFE/Luca PiergiovanniLuca Piergiovanni

María Dolores García Rodrigo

Conocida activista por los derechos LGTB y exmujer de Beatriz Gimeno. La nueva directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI ha figurado en las listas de Izquierda Unida y de Equo.

María José Gálvez Salvador

Se ocupará de la dirección general del Libro y Fomento de la Lectura. Gálvez ha trabajado en el mundo editorial y es autora de libros como ‘La diversidad lingüística comunitaria’. Esto no quita que tenga un cierto perfil político, muy ligado al PSOE ya que fue asesora de la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega (2008-2011) y subdirectora del gabinete del entonces presidente del Congreso Manuel Marín (2004-2008).

Bibiana Medialdea García

Vinculada con la fundación de Podemos, Medialdea se ha convertido en directora general de Consumo. Doctorada en Economía, impartió clases en la Universidad Complutense de Madrid. En el plano político, participó en la Auditoría Ciudadana impulsada por Manuela Carmena para el Ayuntamiento de Madrid.

Mikel Arana

Nombrado directamente por el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Y es que el nuevo director general de Ordenación del Juego ha sido dirigente de Izquierda Unida en el País Vasco. La formación de abogado de Arana nada tiene que ver con la gestión del juego. Es funcionario, pero interino, por lo que no cumple con lo establecido por la ley, que señala que los candidatos a directores generales deben ser trabajadores públicos del tipo A1.

Patricia Bezunartea Barrio

Es la recién nombrada directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. Es diplomada en Trabajo Social, pero ante todo Bezunartea ha sido directora de Bienestar Social del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), con la marca de Podemos en esa localidad, Ganar Móstoles.

Gabriel Castañares Hernández

Vinculado a Podemos, Castañares ocupa la nueva dirección general de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030. Hasta su nombramiento trabajaba en el área de Eficiencia Energética de Renfe, donde coordinó el Plan de Lucha Contra el Cambio Climático de la ferroviaria para 2030.

Rita Gertrudis Bosaho Gori

Otra incorporación del entorno de Podemos, partido por el que fue diputada entre 2016 y 2019. Es la nueva directora general de Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial. Su área depende del departamento de Agenda 2030, bajo la tutela del propio Pablo Iglesias.

Rita Bosaho.EFE/Paco Campos

Sergio García Torres

Torres ha ocupado varios cargos en Podemos y fue nombrado directamente por el vicepresidente Pablo Iglesias. Ocupa la dirección general de Derechos de los Animales, de nueva creación.

Francisco Miguel Dorado Nogueras

Este exdiputado de la Junta de Gobierno de Granada por el PSOE ha sido designado director general de Inclusión y Atención Humanitaria. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Durante su trayectoria profesional ha compatibilizado el ejercicio de la abogacía y el asesoramiento jurídico a personas extranjeras con la docencia, tanto en la Escuela de Práctica Jurídica de Granada como en los cursos Experto y Máster en Derecho de Extranjería de la Universidad de Granada.

Maravillas Espín Sánchez

La nueva directora general del Trabajo Autónomo, de Economía Social y de Responsabilidad Social de las Empresas es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, el mismo centro en el que ha desarrollado su actividad docente e investigadora como miembro del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

María Jesús Martín Martínez

Está al frente de la dirección general de Política Energética y Minas. No es funcionaria, pero ha pasado toda su trayectoria en el sector público, trabajando en el Banco de España, en el Ministerio de Obras Públicas, en la extinta Comisión Nacional de Energía, en la CNMC. Fue nombrada directora general en 2018 y ahora sido confirmada en el cargo.

Valvanera María Ulargui Aparicio

Se trata de la nueva directora general de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho comunitario por la CEU San Pablo.

Aunque no es funcionaria, su trayectoria profesional ha estado muy ligada al sector público, actuando como consultora de diversas instituciones relacionadas con el medio ambiente. Ya ocupó el cargo de directora general de la OECC entre 2001 y 2013.

Mónica Prado Rodríguez

Trabajará como directora general de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes. Prado es periodista especializada en información económica y comunicación audiovisual con más de 20 años de experiencia. Se licenció por la Universidad Pontificia de Salamanca y cursó un Programa de Desarrollo Directivo en el IESE.

Adriana Moscoso del Prado Hernández

Esta licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid es la nueva directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación. Su experiencia profesional ha pasado por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), el Instituto de Derecho de Autor o la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), entre otras instituciones.

Patricia Lacruz Gimeno

La nueva directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia ha estado también muy vinculada a la Administración Pública. Durante años ha trabajado en el área de Salud de la Generalitat Valenciana y desde el 2015 ocupaba un cargo análogo al de esta nueva dirección general en la Conselleria de Sanitat.

Gabriel González-Bueno Uribe

Se trata del nuevo director general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Aunque se licenció en Geografía e Historia, ha dedicado toda su trayectoria a organizaciones relacionadas con la infancia, particularmente a Unicef o Save the Children.

Luis Alberto Barriga Martín

El responsable de la dirección general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) es funcionario de carrera, pero no del tipo A1 que exige la ley. Es Trabajador Social graduado por la Universidad Internacional de La Rioja y diplomado por la Universidad de Valladolid. Además, tiene dos másteres en Intervención Social en las sociedades del conocimiento y en Consultoría de procesos de desarrollo.

Santiago Antonio Yerga Cobos

El nuevo director general de Migraciones se licenció en Derecho por la Universidad de Cádiz, y ejerció como abogado hasta 2004. Ha trabajado en diferentes organizaciones no gubernamentales dedicadas a cuestiones relacionadas con la inmigración y la extranjería, y fue coordinador de Políticas Migratorias en la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010. También fue director adjunto del Gabinete de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, entre 2010 y 2011, y, desde 2017, asesor en el Defensor del Pueblo de España.