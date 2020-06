El "coladero" legal por el que Pedro Sánchez ha nombrado director general a su mejor amigo

Javier Chicote, periodista de 'ABC', ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE el caso del nuevo director general de de Agenda Urbana y Arquitectura, José Ignacio 'Iñaqui' Carnicero, y qué relación le une al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Chicote ha explicado que el 28 de enero el Gobierno aprobó un Real Decreto por el que se efectuaba una "reforma amplia" de todos los ministerios y que incluía la división de una dirección general del Ministerio de Transportes, dirigido por José Luis Ábalos, de forma que uno de los dos nuevos cargos resultantes pudiera llegar a parar a Carnicero.

Pero, ¿quién es Carnicero? Se trata de uno de los mejores amigos de la infancia de Pedro Sánchez. Como publicó este jueves 'ABC', incluso llegaron a compartir equipo de baloncesto en el Estudiantes.

El propio Sánchez dejó por escrito hace años que, si se convertía en presidente, "gente como Iñaqui" encontraría empleo en España. Y vaya si ha cumplido su palabra: Carnicero cobrará 90.000 euros anuales más compelementos.

Además del hecho de que el presidente haya 'colocado' a un amigo en un cargo público, Chicote también ha apuntado a otro factor "grave". Se trata del hecho de que la ley establece que este tipo de altos cargos deben formar parte del cuerpo de funcionarios del Estado y Carnicero no lo es. No obstante, la ley también permite a un Gobierno nombrar de forma excepcional a una persona sin carrera en la Administración Pública en el caso de no encontrar un funcionario que reúna los conocimientos o la preparación necesarios para desempeñar un trabajo en particular.

Según Chicote, lo que ha hecho el presidente Sánchez es precisamente acogerse a ese "coladero" legal para nombrar a su amigo de la infancia: "Por lo visto, no hay un funcionario capacitado para llevar a cabo este trabajo", ha señalado el periodista de 'ABC'.