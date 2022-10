Herrera: "Sánchez anuncia muchas cosas y no explica cómo se traducen o cómo se hacen y quedan en el olvido"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es lunes 17 de octubre, ya son las 8 de la mañana. Día mágico el lunes, ¿verdad? Este día en el que quizá llueva algo en zonas de Galicia y Castilla y León, con unas temperaturas en algunas partes de la península que van a rondar los 30 grados la máxima, ahí es nada; el 17 de octubre.





ANÁLISIS DEL PARTIDO REAL MADRID - BARÇA, EL CLÁSICO





Un fin de semana de fútbol,el fútbol más o menos normalito que se vio en #ElClasico y el fútbol de Campeones que se vio en el partido del Betis que sin Fekir, sin Juanmi, sin Canales pasó por encima de un temible Almería, que le hace estar de nuevo en zona Champions. Pero me consta que el poder mediático que tiene un Madrid-Barcelona y más en estos momentos, hace que mucha gente hable del fútbol de ayer. Un Madrid-Barça siempre es algo más que un Madrid-Barça, y los equipos han tenido rachas, han tenido… Hubo, en fin, un par de décadas, esencialmente las primeras de este siglo, en las que el Barça cosechó incluso estas goleadas en el Bernabéu, hasta 6 goles llegó a meter una vez. Pero claro, es que era un tiempo en el que el Barça, como decíamos antes, la delantera era Messi, Eto'o y Ronaldinho; y luego se fue Ronaldinho y minutos Thierry Henrry, con esos tres y no metes goles.

Vídeo









Ahora, ¿quién tiene en punta? Pues tiene a Lewandowski que si le marcan bien como le marcaron ayer pues se queda en menos cosas. ¿Qué pasó en ese ese partido entre el Real Madrid y el Barça? Que fue mucho más sólido el Madrid, y el Barça fue débil en todas las líneas especialmente en la defensa. El Barça tuvo la posesión, pero era como no como no tener nada porque si no tienes definición ¿de qué te sirve el balón? La posesión, miren el fútbol -esto lo cuentan los que saben más de fútbol que los simples aficionados como este que le habla-. Tú juegas con balón y sin balón, eso es la posesión, muy bien, se juega con balón; pero tienes que saber jugar sin balón. Y ahora mismo, de los dos, el que sabe jugar sin el balón es el Real Madrid no el Barcelona. El Barcelona tuvo más posesión que el Madrid, pero la posesión horizontal pues no sirve de gran cosa; si tardas 60 pases en llegar a portería pero en Madrid con un Kros monumental tarda un solo pase, pues gana el Madrid.

Vídeo El narrador de 'El Clásico' en Tiempo de Juego analiza el triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona en un partido en el que la eficacia fue clave, en opinión de Lama.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





España, oiga, España fue campeona del mundo y de 12 Eurocopas con la posesión del balón, pero con la posesión tú tienes que marear al contrario que es lo que hacía aquella selección española; y jugaba también sin valor. Y luego, además, tienes que chutar a portería y saber defender; si todo eso no te sale pues… El Barça va a pasar una semana delicada, primero porque tiene un presidente muy bravucón, que le gusta entrar en los vestuarios porque está prácticamente eliminado de la Champions y ha perdido el liderato frente a su gran rival. Bueno, atenderemos novedades. Dicen que Laporta ya está buscando a Luis Enrique para cuando pase el Mundial; bueno cosas que se dicen, ya saben ustedes.

Audio













LA ESTRATEGIA DE SÁNCHEZ DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 2023





Mañana se van a ver las caras en el SenadoPedro Sánchez y Núñez Feijóoy va a ser un buen momento para saber si se desbloquea o no el Poder Judicial, por ejemplo. Habrá que ver cómo se llega ese ese debate, si ese debate antes o seguramente después llegan a un acuerdo sobre el Poder Judicial. Bueno, yo no lanzaría campanas al vuelo, pero en fin, será la última vez que se entiendan y posiblemente que se vean hasta los debates electorales. Porque hay dos modelos sobre la mesa y Sánchez, además, los hace absolutamente irreconciliables. Uno prefiere bajar el IVA a los alimentos y otro prefiere cobrarlo todo y poner tope al precio de la barra del pan, si me aceptan ustedes la metáfora.

Le ha enviado a Bruselas una especie de presupuestos A y B, en el que dice a través del B estoy confiado en que este año voy a ganar todavía más, voy a ingresar 20 mil millones más, ¿por qué? Porque la inflación va a seguir continuando y porque voy apretar con nuevos impuestos. Luego, en el 2023 la economía de por sí no crecerá tanto como para que los impuestos le den; pero el 23, el 23 hay elecciones y de aquí el 23 toda la propaganda posible y todo el bombardeo clientelar del que sea capaz. Arañarle a ustedes el dinero e ir soltando paguitas que luego ya vamos viendo cómo se sustancian. Porque tú anuncias muchas cosas: bono social, bono eléctrico, bono de… Pero esas cosas luego no explicas cómo se traducen o cómo se hacen y algunas quedan en el olvido. ¿Lo que es efectivo?, claro que es efectivo. Mañana baja usted el IVA de determinados alimentos, de determinadas cuestiones por el que usted está ingresando mucho más gracias a la inflación; eso sí que es inmediato.

Pero miren, Sánchez es el presidente del Gobierno que todo lo que prometió antes de las elecciones lo ha incumplido y lo ha traicionado sistemáticamente. ¿Qué se puede esperar de un presidente que, según ha confirmado el presidente de la Generalidad de Cataluña Aragonés, ha renunciado a aplicar el Estado de Derecho en Cataluña? Que con tal de que le aprueben los Presupuestos, él pueda seguir en Moncloa y pacte con los golpistas a los que indultó que la sentencia judicial avalada por el Supremo no se cumpla, aquella que decía que había que aplicar el 25% de la enseñanza en castellano. Un tipo que es capaz de llegar a un acuerdo con los golpistas a los que indultó en los siguientes términos: “Tranquilos que la normativa que os habéis inventado para incumplir la ley y violar los derechos lingüísticos de muchas familias, yo no la voy a recurrir”. Esto es una cosa que se conoció el viernes y que merece ser rescatada porque es de una gravedad enorme.

Audio









Bueno, ya han conseguido desterrar el castellano como lengua vehicular, lo dejan como el chino mandarín y ahora los castellanohablantes catalanes ya saben que el Gobierno central mientras gobierne PSOE y Podemos da por buena esa práctica. ¿Por qué? Porque hay que aprobar unos presupuestos.

Luego si quieran hablamos de Bildu, se va cumpliendo paso por paso todo lo que dijo Otegi: “ Si hay que apoyar los presupuestos a cambio de que nos liberen los presos, se apoyan y ya está”. Y los presos están saliendo por el trabajo que se han puesto, que han que han coaligado Urkullu y Sánchez; yo te los envío, Marlaska envíamelos al País Vasco y Urkullu le da las gracias y le monta una fiesta de bienvenida en su pueblo. Pues este es el panorama y este es el percal de las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana.