Herrera: "Sánchez antepuso el marketing a la salud pública con el 8M y alimentó un contagio masivo"

Ya son las 08:00. En algunos lugares de España no lo parece porque hasta que no cambie la hora y, por lo tanto, amanezca más temprano, pues ahora a las 08:00, especialmente en la mitad más occidental de la península y también en al archipiélago canario es noche cerrada. Y en Galicia estos días antes de que se ajuste la hora al horario de invierno está bien metida en la noche hasta las 09:00. Pero bueno, ya ven ustedes lo que son las cosas. 6 de octubre del 2020, digamos que el tiempo va a mejor hoy. Quizás alguna lluvia acompañada de viento en el Cantábrico, Galicia y también Canarias. Y lo demás más o menos estable y soleado.

Y la pandemia ahí está, sigue apretando, no solo en España, en todas partes. No queremos caer en aquello de mal de muchos consuelo de tontos, pero hay que ver las restricciones de París o las que está tomando Nueva York para hacerse una idea de que ese chicle pegajoso que es el coronavirus nos va a tener entretenidos una temporada muy larga.

Aquí en España desde el viernes contabilizamos 138 fallecidos, y no es Madrid la única parte de España que está metida en ese pozo, pero sí la que sufre las medidas diseñadas por el Ministerio de Sanidad. Pero es que ahora han entrado dos capitales de provincia como León y Palencia. A partir de mañana confinamiento. A ellas se suma una localidad leonesa, San Andrés de Rabanedo, o en Aragón La Almunia de Doña Godina. Y luego, Zaragoza y Huesca van a vivir una fase 2, sin cierre pero una fase 2.

ILLA Y SIMÓN PONEN EN DUDA LOS DATOS DE MADRID

Y lo del confinamiento de Madrid va para largo seguramente porque el TSJ no tiene mucha prisa. Dice que quiere escuchar a las partes y a las no partes y medidas cautelares y luego lo demás y bueno, por lo tanto, cuando quiera tomar una decisión el TSJ puede que se haya muerto hasta el virus.

Lo que viene a ocurrir ahora es que en Madrid se han producido una pequeña mejora de los datos. Ayer Madrid reportó 207 casos cuando hace dos lunes eran 790, es decir, los confinamientos parciales ya estaban mejorando, pero cuando han visto eso en el Ministerio de Sanidad Fernando Simón y Salvador Illa han puesto en duda los datos de Madrid. No han explicado los criterios por los cuales ponen en duda los datos de Madrid. Estos, que son los que más han mentido desde que todo comenzó, desde que empezaron a llegar las alertas a la mesa de la Presidencia del Gobierno, del Ministerio de Sanidad, del Consejo de Ministros.

ANTEPONER EL MARKETING A LA SALUD PÚBLICA

Oiga, en el mes de enero de este año Sánchez ignoró los informes de su propio departamento de Seguridad Nacional, ese departamento que se modificó a comienzo de año con un decreto. ¿Para qué? Para poner al frente al director de Gabinete, a Iván Redondo, es decir, Iván Redondo es el responsable de los informes como responsable de ese departamento y también como secretario del Consejo Nacional de Seguridad. Quizás ahora se entienda mejor. ¿Por qué? Con toda la información propia, la de la OMS, la de Europa, los colegios de médicos... Toda la ajena sobre la mesa para haberse anticipado al gran contagio se retrasó la respuesta hasta que ya era muy tarde. En fin, la Seguridad Nacional está en manos del responsable de la imagen de Sánchez, de la propaganda de Sánchez.

Y en marzo había que celebrar el 8M como fuera porque no le iba a dejar Sánchez el gustazo a Podemos de enarbolar esa bandera en solitario. No iba a pasar a la historia como el presidente que suspendió la fiesta. Forzaron la máquina, apuraron las plazos, antepusieron el marketing a la salud pública y alimentaron un contagio masivo, que no es culpa del feminismo, a las mujeres también les perjudicó. Pero sí lo es del 8M. Y los eventos, cientos de eventos multitudinarios que se permitieron en España para no tener que suspender también el 8M. Y eso lo supimos desde marzo cuando ya quedó claro que el Gobierno hizo oidos sordos a las alertas internacionales que solo el Gobierno, no Urkullu, Ayuso, Torra ni el demás allá, lo recibió el Gobierno de España y lo confirmamos en octubre de nuevo ahogados en una nueva ola. Ahora, en fin, falta que se de por enterado el Tribunal Supremo antes de que Sánchez meta las manos en él y ponga al frente del Poder Judicial a otro Iván Redondo, ya lo encontrará por alguna parte. Tendrá muchos.

Por cierto, también los informes advierten que el virus se pega por el aire, revista Science de evidencias abrumadoras. El virus se contagia por las gotículas que desprendemos cuando hablamos, pero los científicos liderados por la Universidad de California advierten que además de la mascarilla, de la distancia, del lavado de manos, se debe ventilar con frecuencia. Fernando Simón también dijo ayer que no hay evidencia científica sólida para hablar de transmisión. Pero, oiga, yo normalmente haría lo contrario de lo que dice el señor Simón y más si lo dicen los científicos de Science. Ventilar es fundamental. Hay locales, aulas que no se pueden ventilar, ascensores que ventilarlos ya me explicarán. Pero si el virus se puede transmitir por el aire es normal que los guardaespaldas de Donald Trump hayan tenido que hacer cuarentena. Metidos en el coche con el tío, que quería darse una vuelta por ahí...

A SÁNCHEZ LE GUSTARÍA SER EL REY

Bueno, y aquí, mientras tanto, el Gobierno jugando a zar la zanahoria. Esto es muy de Pedro Sánchez el palo y la zanahoria. Ahora te llamo ultraderecha, ahora me reúno contigo para prometerte lealtad, luego me lo paso por donde me da la gana, luego dejo que el del moño rojo te pegue bocados, ahora salgo yo a hacerme el poli bueno, el equilibrado, el magnánimo. Bueno, pues después de haber tratado de humillar al Rey vetando su presencia en la entrega de despachos en Barcelona, ahora toca la zanahora. Ahora los magnánimos han aprovechado un acto previsto el viernes en Barcelona para que vaya el Rey a Barcelona.

Ahora ya no no afecta a la convivencia, ¿verdad, Campo, ministro de Justicia? Pero eso sí, de la mano de Pedro Sánchez, lo llevo de la manita a la Ciudad Condal con motivo de un evento económico. Estos saben que metieron tanto la pata, que ha erosionado tanto la imagen del Gobierno el haber utilizado al Rey de la forma que lo han utilizado, chulánganos del Gobierno diciendo que no es neutral, el presidente callado como una puerta y de vez en cuando algún ministro saliendo como el señor Campo, el de Justicia, notario mayor del Reino, “es que altera la convivencia la presencia del Rey” porque, claro, nuestros amigos separatistas están allí y voy a llevarles al Rey que hace tres años hizo un discurso que desmontó un golpe de Estado, por cierto, pues ahora vamos a sacar al Rey. Eso sí, cuando vaya yo, que soy Sánchez.Y le llevo de la mano.

Abel Alonso / EFE

Sánchez quiere actuar como si fuera el Rey dando discursos de equidistancia, dejando que sean los demás los que entren en determinados fangos, discursos de unidad estando en los lugares que el quiere estar y quitando al Rey para ponerse él. Pero si ya lo hizo el primer día, aquel 12 de octubre en el Palacio Real, donde de una forma grosea este individuo le da la mano al Rey y luego se pone al lado para recibir a los demás y darles la mano como si fuera la infanta, la chata. Pero si ya lo hizo. Está en eso y ahora ya les digo, el asunto concreto es que exactamente Sánchez saca al Rey de paseo cuando Sánchez lo estima oportuno.