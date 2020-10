Radiografía de la pandemia en España: 36 municipios confinados, 15 retroceden de fase y 526 con restricciones

La segunda ola del coronavirus ha irrumpido con fuerza en España y de forma prematura. Llevamos parte del verano y del inicio del otoño con un repunte considerable de casos repartidos a lo largo y ancho de nuestro país. Las medidas más significativas se han llevado a cabo -y no exentas de polémica- en la capital, Madrid, así como gran parte de su área metropolitana. Aquí, se ha aplicado un confinamiento perimetral, es decir, no se puede entrar ni salir salvo causas justificadas. Aunque, de momento, no se están efectuando multas, la policía ya realiza controles en los municipios en los que se ha tomado esta decisión.

Cabe destacar que los criterios establecidos para determinar si un municipio toma o no estas medidas fueron consensuadas en el Consejo Interterritorial de Salud. Una serie de restricciones a la movilidad en ciudades de más de cien mil habitantes y, por otro lado, recomendaciones para los municipios con población menor.

Los requisitos: presentar una incidencia acumulada durante los últimos 14 días superior a 500 casos por cien mil habitantes. Por otro lado, una tasa de positividad en las pruebas por encima del 10%, y por último, una tasa de ocupación de las camas de cuidados intensivos en la región superior al 35%.

Luego está, además, lo que pueda decidir por su cuenta una comunidad o un municipio en concreto. Por ejemplo, en la propia Comunidad de Madrid hay una combinación de ambas. Además de la normativa del ministerio de Sanidad, hay tres zonas básicas de salud en cuatro municipios -San Sebastián de los Reyes, Villa del Prado, Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio- que van a seguir bajo las restricciones impuestas por el Gobierno regional. Si no llega a los números requeridos por Sanidad para tomar una decisión, puede aplicar las medidas que considere oportunas.

El confinamiento perimetral se está llevando a cabo, hasta la fecha, en 36 municipios de España. Ahora mismo, por otro lado, 15 localidades han retrocedido de fase y otras 526 están sometidas a restricciones de diferentes tipos. Tenemos, en total, 577 municipios españoles en los que se han tomado medidas para frenar el avance del coronavirus.

Las medidas, en total, afectan a más de 11 millones de españoles, hablamos de casi un cuarto de la población total de nuestro país. De ellos, alrededor de 5,4 millones (un 11,5 % del total), están confinados. El municipio más grande con restricciones perimetrales es la capital de España, Madrid, con 3.266.126 habitantes; el más pequeño, Sotillo de la Ribera, con 490 habitantes, en la provincia de Burgos.

La comunidad autónoma con más municipios con restricciones es la Comunidad de Madrid, con 14 localidades confinadas de forma perimetral o con restricciones. Las que menos, Extremadura, Aragón y Andalucía, con un municipio confinado por comunidad.

En cuanto al retroceso de fases, Extremadura es la región con más municipios que han vuelto a la fase 2, 5 en total. La que menos, Castilla y León, con un solo municipio que ha tenido que retroceder a la fase 2. Destaca también, por otra parte, la Región de Murcia, que cuenta con tres municipios que han vuelto a la fase 1: Lorca, Totana y la pedanía de Archivel.

Confinamiento perimetral por comunidades autónomas

Comunidad de Madrid. 14 municipios. Madrid, 3.266.126 habitantes; Torrejón de Ardoz, 131.376; Alcalá de Henares, 195.649; ; Alcobendas, 117.040; Getafe, 183.374; Leganés, 189.861; Alcorcón, 170.514; Móstoles, 209.184; Fuenlabrada, 193.700; Moraleja de Enmedio, 5.136; Humanes de Madrid, 19.743; Villa del Prado, 6.409; y Parla, 130.124. Hay otro municipio con restricciones por zonas: San Sebastián de los Reyes (solo la zona de Reyes Católicos), 89.276.

Castilla y León. 9 municipios. León, 124.303 habitantes; Palencia 78.412; San Andrés de Rabanedo, 30.615; Sotillo de la Ribera, 490 (Burgos); Miranda de Ebro, 35.522 (Burgos); Íscar, 6.344 (Valladolid); Medina del Campo, 20.510 (Valladolid); Carpio, 1.016 (Valladolid); y Sotoserrano, 573 (Salamanca).

Comunidad Foral de Navarra. 4 municipios. Falces, 2.315 habitantes; Peralta, 5.893; Funes, 2.440; y San Adrián, 6.292.

Castilla-La Mancha. 3 municipios. Mondeja, 2.637 (Guadalajara); Azuqueca de Henares, 34.685 (Guadalajara); y Alcázar de San Juan, 30.686 (Ciudad Real).

La Rioja. 3 municipios. Calahorra, 24.220 habitantes; Arnedo, 14.815; y Rincón de Soto, 3.783.

Región de Murcia. 2 municipios. Caravaca de la Cruz, 25.730 habitantes (Murcia); y Jumilla, 25.547 (Murcia).

Extremadura. 1 municipio. Eljas, 915 habitantes (Cáceres).

Aragón. 1 municipio. La Almunia de Doña Godina, 7.819 habitantes (Zaragoza).

Andalucía. 1 municipio. Casariche, 5.456 habitantes (Sevilla).

Retroceso de fase por comunidades autónomas

Extremadura. 5 municipios en fase 2: Alcántara, 4.122 habitantes (Cáceres); Talayuela, 28.894 (Cáceres); La Haba, 1.468 (Badajoz); Cabeza del Buey, 564 (Badajoz); y Valencia de las Torres, 4.469 (Badajoz).

Castilla-La Mancha. 4 municipios en fase 2: La Puebla de Almoradiel, 25.835 habitantes (Toledo); La Pueblanueva, 5.411; Seseña, 49.783 (Toledo); e Illescas, 2.140.

Aragón. 3 municipios en fase 2: Zaragoza, 674.997 habitantes; Huesca, 53.132; y Egea de los Caballeros, 16.783.

Región de Murcia. 3 municipios en fase 1: Lorca, 32.008 habitantes (Murcia); la pedanía de Archivel, 1.770; y Totana, 4.864 (Murcia).

Castilla y León. 1 municipio en fase 2: Turégano, 5.168 habitantes (Segovia).