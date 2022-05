Herrera: “¿Qué Gobierno del mundo reconoce que a su presidente le han robado información de su móvil?"

Ya estamos aquí. Vean ustedes, 2 de mayo del 2022, 8 de la mañana. Una inoportuna afección producto de las intolerancias de la primavera nos tiene como nos tiene. Continúa bien el trabajo de los desbrozadores de antena, que afortunadamente no son espías pero ya no te fías de, como les decía Sergio hace un rato, estos que han venido a hacer la 'purga de Benito', ¿estos no serán espías, no? En fin, me he pasado esta mañana, he estado en las instalaciones de la antena de COPE Sevilla viendo el re nivel del equilibrio bipolar de las antenas, viendo que el ángulo de rotación siguiendo la ley del movimiento angular quede perfectamente soportado de forma uniaxial y que la monovalencia no se dispare, deshaciendo esta inercia principal, rozamiento estático hidrodinámico y cinemático de los dipolos y todo está en orden. Pero claro, están los tíos ahí trabajando y digo oye no vais a dejar aquí… pero claro, para qué van a dejar nada que escuches si al final acabo oyendo la radio esto es mejor ¿no? En eso estamos ¿no?





EL GOBIERNO, ESPIADO





No me digan ustedes que no es un país divertido el nuestro. No me digan que no es divertido ser español. ¿Qué Gobierno del mundo civilizado ha reconocido en público que a su presidente le han robado 2 gigas y medio de información de su teléfono? Solo uno, el del amigo Pedrito, el de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Que es: primero, falta que sea verdad porque siendo como es un embustero todo hay que cogerlo con los dedos. Segundo, que la manipulación de la noticia tenga un sentido para calmar, agradar, contentar a sus socios independentistas. Y tercero, ¿cómo pones tu país, el prestigio de tu país, de tu Gobierno que va a ser nada menos que sede de una cumbre de la OTAN, en almoneda contándole a todo el mundo que a ti y a la ministra de Defensa, de la que depende el CNI, le han espiado el teléfono?.

Bueno pues miren, la comparecencia de ayer en un día festivo, a una hora anormal, en los usos de la vida oficial 9:30 de la mañana, el ministro para todos, ‘la Gracita Morales’ del Gobierno, el ministro Bolaños, confirmara oficialmente la intrusión de dos veces en el teléfono del presidente del Gobierno; eso esesperpéntico. Porque ningún Gobierno del mundo reconoce oficialmente que el hackeo a su presidente se haya saldado con la sustracción de tanta información; ninguno, ninguno. Ninguno ha comparecido para confirmar públicamente a todo el mundo un fallo en la seguridad como es ese. Con este anuncio extemporáneo, exagerado, el Gobierno vuelve a poner en almoneda la fiabilidad de los Servicios de Inteligencia.

Primero, dio pábulo a informaciones de los independentistas a través de un esperpento de periodista también, como es el hijo de Mia Farrow y Frank Sinatra; y ahora lo remata con este fallo de seguridad. El CNI, y según el Gobierno, se dedica a espiar a políticos pero no sabe proteger al Gobierno; o sea realmente es difícil imaginar una campaña de mayor descrédito contra el centro. En los países normales donde no tengan a una banda de inútiles al frente del Gobierno y de embusteros, esos fallos de seguridad se tratan de llevar de la manera más discreta posible. Aquí no, desde Moncloa y con todo el altavoz mediático posible se anuncia al mundo entero lo ocurrido, insisto a dos meses de la cumbre de la OTAN.

¿QUIÉN HA ESPIADO A PEDRO SÁNCHEZ Y MARGARITA ROBLES?





Pues claro, imagínense cómo estarán los responsables de inteligencia de nuestros aliados, imagínense los requisitos de seguridad que van a poner ahora todos y cada una de las delegaciones para su presencia en Madrid. Y todo eso para nada, porque todo el mundo sabe que nunca vamos a conocer el origen de la intrusión. O sea, podemos sospechar de la autoría, cada uno tendrá su opinión, pero por más que el asunto llegue a los juzgados está destinado a acabar perdido en un cajón por falta de datos. Desde aquí saludo al juez o a la jueza de la Audiencia Nacional que le toque hoy en suerte tener que ponerse a investigar quién entró en el móvil de Pedro Sánchez y de Margarita Robles hace un año, un año.

A Sánchez le puede haber espiado cualquiera, incluso ni siquiera tiene que ser un gobierno extranjero. Hoy todos los medios hacen el ejercicio de recordar qué pasaba en España cuando a Sánchez le hackearon el teléfono, y pasaban dos cosas: la crisis con Marruecos por la acogida al líder del Polisario y la movilización en Cataluña por los indultos a los secesionistas. El hackeo a los teléfonos se conocía desde hace un año, pero es ahora cuando se ha hecho público de forma tan sorprendente, tan destemplada… de hecho, hace ya meses se informó también de los intentos de intrusión en los teléfonos de la entonces ministra de Exterior, Arancha González Laya, y de Justicia, Juan Carlos Campo. Y a partir de aquí ya solo nos queda entrar en juicios de intenciones sobre las razones que han llevado al Gobierno a hacer el anuncio. Siempre que Sánchez está por medio, siempre que Sánchez está por medio hay que pensar, necesariamente, en un puro y descarnado oportunismo político.









CESAR A LA DIRECTORA DEL CNI, EL MOTIVO POR LO QUE SE HACE PÚBLICO EL HACKEO





Hay quien cree que lo que trataba era de quitar de foco a Isabel Díaz Ayuso en el día grande el 2 de mayo. Otros dicen, esto es embarrar el campo porque ya que, ya nadie sepa de qué escándalo estamos hablando, que cada día tiene uno. Hay quien cree que se trata de una maniobra para forzar la dimisión de la directora del Centro, Paz Esteban. Y, lo más razonable es pensar que en plena crisis con los independentistas, el Gobierno trata de reconciliarse con sus socios presentándose así mismo también como víctima de escuchas, sin atender a todos los daños colaterales que iba a tener la revelación. O sea que Dios le guarde el olfato político a semejante cráneo privilegiado, porque el destrozo que ha dejado por el camino es de los que hacen época.

UN GOBIERNO QUE DESPRESTIGIA A SUS INSTITUCIONES





Si ha sido cosa de Bolaños, pasaremos a dejar de considerarle ‘cerebrín’ para llamarle 'tontín', es mucho más adecuado a su ejecutoria. Estamos ante un culebrón notable esto va a durar semanas y va a tener consecuencias sobre la reputación de nuestros Servicios de Inteligencia. Lo último, que necesita un servicio secreto es estar todo el día como centro de atención mediática, ser la comidilla de todos los chascarrillos políticos. El CNI es el principal damnificado de este escándalo, pero lo que ha ocurrido en las últimas horas solo ha venido a confirmar este aroma de fin de ciclo que se ha instalado ya en la política española. Este Gobierno, esto no da más de sí, nunca ha dado de sí. Es que ya va como un borracho dando tumbos, tropezando con todo. Pero además, en su agonía se va llevando el prestigio de las instituciones.

Mírense el Parlamento, degradado por la indecente Meritxell Batet que es una especie de 'chacha' del sanchismo; la Fiscalía General del Estado viviendo una etapa de descrédito institucional… vamos esto supera mucho a 'El pollo del Pinar' ¿se acuerdan, no? Eligio Hernández; y ahora, el CNI zarandeado por Gobierno, por sus socios como el pimpampum de estrategias políticas de medio pelo. Hay que volver una vez más a aquella inolvidable portada de ‘La Codorniz’ que decía tiemblen después de haber reído porque… Bueno, vamos que le vamos a dedicar a esto un ratito si les parece.