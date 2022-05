Emmanuel Macron, López Obrador o Boris Johnson: la lista de políticos internacionales afectados por Pegasus

Es la noticia del día: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también han sido víctimas de Pegasus. Lo han anunciado esta mañana la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una rueda convocada de urgencia esta misma mañana en La Moncloa.

No obstante, no es la primera vez que un malware ha sido utilizado para escuchar conversaciones, leer mensajes o revisar historiales de navegación, entre otras acciones, para espiar a grandes dirigentes políticos. Si bien es cierto que se trata de un sistema limitado a perseguir criminales y terroristas, ya se ha empleado fuera de nuestras fronteras para poder entrar en los teléfonos móviles de políticos de alto nivel.

Macron, López Obrador o Boris Johnson: otros políticos internacionales afectados por Pegasus

En el verano de 2021, una investigación periodística global desveló que Pegasus había sido utilizado por Gobiernos de todo el mundo, desde Arabia Saudí hasta México, para espiar a activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos. Los trabajos, coordinados por la organización francesa 'Forbidden Stories' con apoyo técnico de Amnistía Internacional (AI), levantaron una oleada de condenas en todo el mundo, aunque los gobiernos supuestamente implicados negaron su relación con el uso ilegítimo del programa.

Unas 50.000 personas fueron identificadas como potenciales objetivos de este programa.

El Gobierno francés aseguró, de hecho, que uno de los móviles del presidente francés, Emmanuel Macron, figuraba en una lista de objetivos de este sistema de espionaje, e implicaba a Marruecos como cliente de esa compañía. El Gobierno francés puso en marcha un proceso de verificaciones y la Justicia francesa abrió una investigación, mientras Rabat negó cualquier implicación en el escándalo.

En septiembre de 2021, el sitio de información Mediapart extendió el presunto espionaje a cinco ministros franceses, aunque los análisis técnicos no pudieron determinar si los móviles fueron realmente infectados o si únicamente fueron objeto de una identificación para una posterior tentativa de utilización.

Otro de los nombres que también h asonado mucho ha sido el del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. "Me espiaron durante uno o dos años, bueno, muchos más. Pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, hasta al médico que me atiende", llegó a confirmar el presidente mexicano.

La emisora 'Radio France' aseguró también que el rey marroquí, Mohamed VI y varios miembros de su familia podrían haber sido también víctimas de este malware.

Otro de los afectados por un malware de este tipo, según 'The New Yorker', fue el primer ministro británico, Boris Johnson, en el año 2020. El Gobierno británico, no obstante, confirmaron el espionaje al primer ministro pero no confirmaron que se tratara de Pegasus.

Espionaje también en Bruselas

Al margen de estos países, el expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, también figuraría entre los presuntos espiados por Pegasus, así como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. En este último caso, el seguimiento habría tenido lugar cuando el político todavía era primer ministro de Bélgica, indicó el diario belga 'Le Soir', que colaboró con el consorcio.