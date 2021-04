Herrera: "El PSOE siempre está dispuesto a pactar y a imitar a lo peor para acceder al poder y mantenerlo"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

¿Qué tal están? Es jueves 29 de abril, son las 8, son las 7 en Canarias, son las 8 aquí en Córdoba donde nos encontramos en el Palacio de Orive para esta mañana hacerles llegar la sensación de la fiesta de los Patios, losPatios de Córdoba, esa fiesta que cumple 100 años ahora, ese Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que Córdoba puede brindar al mundo entero, a España singularmente y que configuran ese en mes de mayo prodigioso, ese mes de mayo cordobés, de cruces, de patios, de feria. Esta mañana le contaremos varias cosas acerca de todo ello.

PREOCUPACIÓN POR LA NUEVA CEPA INDIA

Este mes de abril se nos va, lavacunación intenta recuperar el tiempo perdido, esta semana van a llegar casi cuatro millones de dosis. Hombre, si la semana que viene llegan cuatro y a la otra otros cuato, y a la otra otros cuatro, evidentemente se dan grandes pasos; pero las dosis tienen que llegar y la maquinaria ponerse en marcha que está dispuesta y preparada.

Ahora, la única inquietud viene de la India, la cepa de la India que es particularmente contagiosa y además reviste cierta calamidad:esquiva bastante bien al parecer las vacunas. ¿Cómo se puede solucionar eso?, ¿cómo se puede impedir que nos contagiemos con la cepa de la India? Pues que no llegue nadie de la India infectado, y eso¿cómo se sabe o cómo se consigue? Pues hombre, paralizando los vuelos directos y todo aquel que llegue de la India poniéndolo en cuarentena, pero eso hay países que ya lo han hecho hace una semana y nosotros lo hemos publicado en el BOE pero hasta el próximo sábado no entra en vigor, es decir, que los que lleguen hoy y mañana y pasado pueden estar dándose paseos por todas partes. la India está registrando el 40% de todos los contagios mundiales ahora mismo, en Portugal hay casos -seis casos-, aquí estamos trabajando con uno en Valencia sospechando de uno, se está investigando y veremos eso cómo acaba. Ojito porque de aquí al sábado, ya saben ustedes las predicciones que hacen los Simón y compañía, no esto de la cepa India aquí no va a afectar nada. Bueno, tampoco iba a afectar la británica, tampoco iba a afectar la primera, tampoco iba a pasar nada, etc, etc, etc.

HERERRA ANALIZA LA CAMPAÑA ELECTORAL DE MADRID

La campaña de Madrid, hoy el diario sanchista de la mañana a lamenta que la crispación de la campaña relega el debate sobre Madrid, ¡vaya por Dios!. Claro, lo siguiente que habría que preguntarse ¿quién ha alimentado la crispación?¿Quién ha hecho del guerracivilismo, de la caza al fascista, del infierno fascista de Madrid un argumento básicamente electoral? Que es lo que buscaba la izquierda, que se dejase de hablar de las cosas que se han gestionado que son las que interesan a la gente de Madrid porque ahí, Ayuso ganaba por goleada. Y a la clase media que vive en Madrid, esta izquierda no tenía nada que ofrecerles más que el trampantojo del guerracivilismo y ahí hay voces dentro del PSOE que en petit comité reconocen que la estrategia de campaña ha sido un desastre y que se han pasado bastantes pueblos con el circo de las cartas con amenazas. Reyes Maroto, la ministra de Industria fotografiándose con la navaja en la puerta del Congreso, culpando directamente a uno de los partidos en liza que es Vox y luego se lo había enviado un señor con problemas mentales al que el diario 'Público', por cierto, publica todos sus datos para ver si así entroncando de primo hermano en primo hermano puede decir que es pariente de un miembro del Partido Popular, valiente vergüenza. Si a eso le queremos considerar un periódico, pues…

¿Qué ha percibido la mayoría de la población de dentro y fuera de Madrid? Miren que la recepción de cartas con amenazas es mucho más habitual de lo que puede parecer lo que pasa que normalmente no se le da publicidad, ¿por qué? Porque la divulgación de estos asuntos lo que trae es más asuntos y lo sabe ya todo el mundo, es un fenómeno de emulación para emular la importancia que ha conseguido uno o para reafirmarse el que las ha enviado en decir ¡cómo lo estoy bordando!. A no ser que estemos hablando de una trama organizada, ya nos lo dirá la propia Policía. Pero toda la izquierda, y Gabilondo ha quedado absolutamente quemado como actor político, se ha visto arrastrada a jugar a lo que quería jugar el político tóxico por antonomasia, ese gran dinamizador del rencor social que se llama Pablo Iglesias.

Mucho quejarte de amenazas, mucho hacerte la víctima, llorar en los estudios de radio de lo que te marchas etcétera etcétera, pero bien dijiste hace poco que por ejemplo los periodistas teníamos que asimilar acostumbrarnos a normalizar insultos y amenazas. Miren, la hemeroteca se le aparece a este como el fantasma de la Navidad Scrooge -el de Dickens-, exactamente igual. ¿Quieren ustedes escuchar lo que este tío decía, el Pablo Iglesias del pasado para dejar en ridículo al Pablo Iglesias del presente?.

No hay más preguntas, Señoría. El del moñete es fantástico. La moraleja que deja esta historia es doble, la primera que cuando se juega con fuego puedes acabar provocando un incendio, cualquier día parece un loco y en esa crispación creada por Podemos seguida por el PSOE hace una locura irreversible ojo con eso ¿eh?, y aquí se lo dejo grabado, ojo con eso.

Y la segunda, que el PSOE siempre está dispuesto a pactar con lo peor y a imitar a lo peor para acceder al poder y mantenerlo. A Sánchez le da igual entenderse con la gentuza de Bildu, la que homenaje a etarras en sus pueblos, le da igual aprobar los Presupuestos con Junqueras encarcelado, le da igual asaltar el Poder Judicial para intentar controlarlo, le da igual resucitar a Franco con la excusa de cambiarlp de sepultura, le da igual malgastar los fondos europeos si así se paga su campaña - por cierto, seguimos sin saber nada del plan de recuperación,pero es que hay ministros que no conocen los detalles porque eso nos va a afectar a todos qué reformas y qué reformas no-, le da igual esconder muertos por covid para camuflar su gestión de la pandemia y le da igual claro alimentar a la milicia de Galapagar, a la banda de la tarta, a la división Echenique a toda esa escoria. Ahora, han hecho el ridículo en directo y eso posiblemente le pasa factura el 4M porque no ha conseguido la movilización, seguramente habrá movilizado alguien, pero ya veremos el 4M si ha conseguido la movilización que esperaba.

Pero esto acaba de empezar. Miren, cuando lospactos de PP y Vox -que se van a dar y van a ser inevitables- empiecen a generalizarse, la batalla del Ebro va a ser una broma al lado del guerracivilismo que Sánchez y toda su banda van esparcir por toda España. O sea, no tenemos ni idea de cómo llegaremos al 2022 pero bravuconadas para sentirse como en el 36 no nos van a faltar en cuanto hablen las urnas de Madrid. Y si quieren lo comprobamos la semana que viene.