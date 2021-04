La imagen del escáner que registró las balas en Correos podría estar manipulada, según Alternativa Sindical

Tras las reuniones entre Correos y sindicatos para informar sobre las cuestiones relacionadas con la remisión de envíos postales con contenidos amenazantes, dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la directora de la Guardia Civil, María Gámez; al candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias; y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; Aurora Vaquero, portavoz de 'Alternativa Sindical', ha pasado por 'El Cascabel' de TRECE para explicar la postura de su organización respecto a este caso.

"Hemos hablado con compañeros que han prestado servicio en las instalaciones de correos y nos aseguran que el 100% de la paquetería y las sacas no pasan los controles de seguridad. Nos indican que hay muchísimas sacas fuera de circuito y no se revisan por radioscopia", asegura la portavoz de Alternativa Sindical.

La imagen del escáner "no es real, con sinceridad, la he visto anteriormente", señala la portavoz de Alternativa Sindical

Además, en su intervención en TRECE ha denundicado que "esa imagen no es real, con sinceridad, si a mí me llaman a declarar ante cualquier juzgado como experta en radioscopia y llevando 13 años utilizando el escáner, le puedo decir que la imagen superior que aparece con la agrupación de esas cuatro balas y la cinco superpuesta, está sacada de una biblioteca de un programa que utilizamos para hacer formación porque es completamente idéntica".

A ello ha añadido que esto también "lo dicen todos mis compañeros con los que he hablado. No sé qué manipulación han podido hacer o no, y que yo la he visto en los programas de entrenamiento que hacemos cada seis meses en el aeropuerto. Si se corresponde con la realidad del sobre, es una casualidad. Esa imagen la he visto anteriormente, lo aseguro al 100%".

"No pongo en cuestión que se haya recibido la carta, sino que la imagen adolece de deficiencias"



Aurora Vaquero ha recalcado que "no pongo en cuestión que se haya recibido la carta, sino que la imagen adolece de deficiencias", y sobre el vigilante de seguridad, ha puesto de manifiesto que "le han prohibido comunicarse con los medios de comunicación y le han apartado de su puesto. Vamos a solicitar el cese del jefe de seguridad del área entendemos que es el máximo responsable y son, junto con sindicatos, quienes tendrían que haber procurado que se actualizaran los sistemas y los protocolos estuvieran bien elaborados".