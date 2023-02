Herrera: "El PSOE va a sacar adelante la ley trans a pesar de las consecuencias en otros países de Europa"

Audio

Es una actualidad de las que llamamos sorda, es decir, no aparece, pero se nota el rumor de las personas que han comenzado a ir al psicólogo, que se han sometido a terapias y que además hablan de ello con naturalidad porque como señala el Colegio Oficial de Enfermería, dos tercios de los hogares españoles se han visto afectados más o menos por algún trastorno de salud mental. Hoy queremos darle una vuelta a ese asunto en toda la programación de COPE.

El Congreso va a aprobar la ley trans

Hoy el Congreso tiene previsto aprobar la ley trans y la nueva ley del aborto. Son leyes de factoría, de ingeniería social, que el Ministerio de Igualdad pone en marcha y que aprueba todo el Gobierno, es decir, es el Ministerio de Igualdad, pero en realidad todas las leyes son de Sánchez y vienen con los mismos vicios de tramitación que han hecho de la ley del 'sí es sí' la gigantesca chapuza que es.

Avisos de numerosos médicos, incluso feministas, que alertan de las consecuencias que puede tener esta idea de la ley trans, así que no se extrañe que dentro de unos meses empecemos a tener un regalo de consecuencias no deseadas de la ley trans, igual que tenemos un reguero de consecuencias de la ley del sí es sí y entonces veremos a los dirigentes socialistas lamentarse hipócritamente sobre las consecuencias no deseadas de la ley, como están haciendo ahora.

Dimite la primera ministra de Escocia

Ayer mismo, la primera ministra de Escocia, la señora Sturgeon, anunció su renuncia, entre otras cosas, por el fiasco de la ley trans, el escándalo social. Ha permitido a un violador declararse mujer y cumplir su condena en cárcel de mujeres, cuando eso pase aquí, no tengan ustedes duda de qué pasará, aparecerá un socialista a lamentar, eso le llaman los efectos indeseados de la ley.

Esta ley es un bodrio que desprotege de sus derechos a los niños y a las mujeres y a los niños porque les permite sin la madurez suficiente para ello emprender procesos muy complicados de reasignación de género, a las mujeres porque devalúa la identidad femenina sobre la que se ha construido cada uno de los avances en la lucha del feminismo durante décadas y el ejemplo más claro es el del deporte femenino. Todas las deportistas femeninas se enfrentan ahora a competiciones adulteradas por la eventual presencia de rivales que dicen yo me declaro mujer. A pesar de todo ello, el PSOE va a sacar adelante la ley a pesar de las consecuencias que este tipo de leyes han producido en otros países de Europa.

Irene Montero y la banda de la tarta que son de verdad una panda de enajenadas que viven fuera de la realidad obsesionadas con poner en marcha un proyecto frentista de pura ingeniería social, van a ir pariendo cosas como esta o como la ley del sí o sí, pero es Sánchez quien está poniendo los votos del PSOE al servicio de esta estrategia.

Sesión de control en el Congreso

Ayer vimos en el Congreso una de las sesiones de control parlamentario más surrealistas que se recuerdan en años, con un gobierno cuyos ministros no se hablan entre sí y dentro se vio de todo solo para evitar hablar del fracaso dramático de la ley del 'sí o sí'. El presidente, que se supone que se somete a control, pidiéndole cuentas a los grupos de la oposición, fue grosero con Inés arrimadas, absurdo con la portavoz de Junts, absurdo con todos.

Barça Gate

De lo que más se habla hoy, aunque algunos periódicos deportivos de Barcelona lo oculten, es de este escándalo el Barça Gate, le han llamado. El Barcelona ha pagado durante dos años al vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira, a cambio de unos informes sobre la neutralidad arbitral. Eran informes que no están escritos en ninguna parte, al parecer solo eran verbales a la hora del aperitivo.

Un club de la competición pagándole al número dos de los árbitros. Es absolutamente impresentable. Lo que es inevitable es que la gente se haya ido a ver lo que pasó mientras se producían los pagos, que dice Bartomeu, el presidente del Barça, que los pagos arrancaron mucho antes, es decir que no sería un millón y medio, algunos calculan hasta 4. Entre 2016 y 2018 pasaron 78 partidos sin que al Barça le pitaran ni un solo penalti en contra. Casualidades o no bueno.