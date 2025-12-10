Mario Suárez y Manolo Lama coinciden en el jugador que irrumpirá con fuerza en el Mundial con la camiseta de España: "No sé por quién, pero va a ir, seguro"

Las sensaciones que se desprenden de la victoria del Atlético de Madrid en Eindhoven en la sexta jornada de la Liga de Campeones son buenas para el exfutbolista y actual comentarista de El Partidazo de COPE, Mario Suárez.

Sobre la mesa se pusieron los nombres de varios futbolistas que están en un nivel absolutamente brillante, como son los de Pablo Barrios y Giuluiano Simeone.

Mario Suárez dio un nombre tras analizar el buen partido de los rojiblancos: "Creo que Pablo Barrios está a un nivel descomunal", idea a la que se sumó inmediatamente Manolo Lama: "Está impresionante".

Tal es el nivel al que Suárez ve al centrocampista del Atlético de Madrid que lo ve como uno de los fijos que debe ir, sí o sí, al próximo Mundial en la lista de Luis de la Fuente: "Para mí, si está a este nivel, tiene que ir al Mundial. No sé por quién, pero tiene que ir", a lo que Lama reaccionó con seguridad: "Va a ir. No es que tiene que... Va a ir", insistió.

La propuesta también convenció a Gonzalo Miró, que se sumó a participar del debate sobre el joven futbolista: "Barrios, como estaba diciendo Mario, para mí la duda no es si va al Mundial. Es que, si está como ahora, que quedan muchos meses, para mí sería titular. Está a un nivel defensivo y ofensivo, con balón y sin balón, espectacular".

LOS OTROS GRANDES NOMBRES EN UNA BUENA NOCHE PARA EL ATLETI

Durante el análisis, también sonaron nombres de otros futbolistas que rindieron a buen nivel, como son Julián Álvarez, que cumplió con un gol, o Sorloth, que tuvo una interesante aportación ofensiva frente al PSV.

De Giuliano Simeone, hubo cierto quorum al concretar que "no es el jugador con más talento, pero es indispensable para el Cholo". "Lo que está haciendo Juliano es para quitarse el sombrero", es otra de las opiniones en favor de reconocer que es uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Atlético de Madrid.

En el lado opuesto, también se nombraron a otros jugadores, como Nahuel o Ruggeri, bastante más desafortunados.