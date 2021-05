Herrera: "El PSOE roza la prevaricación al anular la sentencia del procés para seguir gobernando"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes, es 25 de mayo del 2120, hay cielos despejados en casi toda España, hay algunos focos y posible llovizna, Mediterráneo, Cataluña, noroeste de Navarra, pero muy poca cosa. Bueno, ¿quiere usted que empiece por la covid, por los indultos que vienen, están ahí, se lo dijimos ayer, quiere que empiece por el nuevo Gobierno catalán y alguna que otra excelencia en forma de excrecencia que hay por ahí? ¿Qué quiere usted? Pida por esa boca. ¿Quiere que hablemos de la selección nacional? ¿Quiere que hablemos del equipo que presenta Luis Enrique jugar a la Eurocopa, que están los madridistas que trinan porque no hay nadie del Real Madrid? Bueno, también hay equipos grandes de los que no hay nadie. Hay algunas ausencias que son curiosas, la más llamativa es la de Sergio Ramos, bravísimo capitán, pero hay que preguntarse si está en forma, si las lesiones le permiten jugar al alto nivel que se supone de una Eurocopa.

Pero es la apuesta de Luis Enrique, es una de esas apuestas que si sale bien te da gloria para toda la vida, pero, desde luego, si sale mal es incontestable el hecho de que se te lance encima. Todos aquellos que se sienten agraviados por haber sido demasiado original en la confección de la lista, él sabe más que, desde luego, que nosotros, que yo, vamos, ni te cuento. Y sabe lo que hace se entiende. ¿Puede equivocarse? Pues claro. Pero si le sale mal se le tirarán no al cuello, habrá parte de su cuerpo. Esperemos que le salga muy bien y que esos jugadores jugarán un buen papel en una Eurocopa que no va a ser fácil, que está Francia en un momento magnífico, Inglaterra ni les cuento, y ahí están los italianos, que siempre son los italianos... Sé que no es un campeonato fácil.

Y los indultos, ya se lo dijimos aquí. Si los indultos les dijimos que se están cocinando es porque se están cociendo. Y ayer ya tuvo que salir el ministro de Justicia, Juan Carlos campo, para soltar una reflexión, como el que se le cae algo al suelo sin querer, que esto de los indultos, pues es una cosa muy natural, que no hay que asustarse porque de repente coja el Gobierno y decida invadir el terreno de la justicia para revocar una decisión judicial sobre un asunto de extrema gravedad, de extrema repercusión sobre la que el propio presidente del Gobierno se había manifestado inequívoco en su momento. Ay, maldita hemeroteca que vuelve contra tí.

Y, además, ayer tomaba el nuevo presidente de la Generalidad posesión, Pere Aragonès, con lo que ya no hay excusas para no convocar el esperpento de mesa de diálogo político que reclaman, así que la secuencia es nuevo Gobierno catalán, Supremo que se muestra en contra del indulto a buen seguro, lo ha hecho la Fiscalía ya, se activa la mesa, los separatistas se ponen farrucos, bueno, y cuando en verano andemos todos por ahí con las chanclas en la playa, pues se se sueltan y punto. Y los españoles contra los que fue ese golpe, que fuimos todos, especialmente los que viven en Cataluña, humillados. Y el rey también humillado, obligado a firmar esa medida de gracia, que será un escándalo lo vistan como lo vistan, pero escuchen al ministro de Justicia.

Claro, ¿y el delito también hay que mirarlo con naturalidad, Campo? ¿También fue natural el golpe de Estado que dieron estos sujetos? ¿Es de recibo que para asegurar su investidura, para asegurar su legislatura, para asegurar su permanencia, el Gobierno sortee al Poder Judicial, lo esquive y deshaga una sentencia, sentencia por delito de sedición, y además el Gobierno también promueva la reforma del delito de sedición para que si lo vuelven a hacer les salga muy barato? Y solo por permanecer en el poder. No hay vergüenza en eso. Que nos hable naturalidad el mismo individuo que decía que la visita del Jefe del Estado a Cataluña era un ataque a la convivencia. Pues qué se puede esperar de este y de los demás.

¿Hay razones de equidad que dice la ley de 1870 a la que tanto apelan, de Justicia, de utilidad pública para el indulto a estos individuos o estamos hablando de interés meramente político por interés personal de un gobierno? Bueno, pues no nos asustemos con soltar a unos golpistas por la cara aprovechando una ley de 1870. España estábamos en el tránsito entre Isabel II y Amadeo de Saboya cuando se hace esa ley. El indulto beneficia a los golpistas, beneficie al propio movimiento separatista en Cataluña, que recibe el mensaje de que la repetición de lo que hicieron no solo es factible, sino es más fácil. Pero beneficia al PSOE, está rozando la prevaricación al aprovechar un subterfugio legal para anular una sentencia del Supremo contra el golpe más grave que ha sufrido la democracia en las últimas décadas. Todo para seguir gobernando, ejercicio de pura supervivencia política a costa de la dignidad de los españoles.

Ayer la toma de posición de Pere Aragonès, que ha nombrado número dos del gobierno a un tal Jordi Puigneró. ¿Quién es Puigneró? Puigneró es de estos de los que te dicen que pone dibujitos abstractos y siempre ve la independencia, que España nos roba y que Colón era catalán. Tiene declaraciones hispanófobas, xenófobas, racistas que mueven a la náusea totalmente, pero es lo de siempre. Bueno, y el PSC como siempre buscando volver a ser aceptado en la tribu supremacista.

Y Ceuta es uno de los temas que ha centrado esta noche del Consejo Europeo, donde felizmente la Unión Europea ha cerrado filas con España. La tensión esta noche en Ceuta ha sido a cuenta de un acto de Vox en la Ciudad Autónoma. El acto de Vox lo prohibió la Delegación del Gobierno y lo ratificó el TSJ de Andalucía. Y Santiago Abascal dice muy bien, pero voy a dar una rueda de prensa. Y entonces otros, pero con el mismo pelaje de los que intervinieron en Vallecas, de los que lo hicieron en la campaña en Cataluña, ahora también en Ceuta con los ánimos más que caldeados, no es que protestarán por la presencia del líder de Vox, es que si no les para la Policía invaden el hotel donde estaba Santiago Abascal. Y han acabado las protestas con un detenido y con 7 heridos leves. Es la indecencia del comportamiento intolerante de estos individuos. ¿Por qué ese valor no lo echan con los partidos que abjuran de la Constitución, que apoyan a los terroristas? Porque con todos esos todos estos de las protestas callaos como puertas.

Y están las miradas puestas en el líder del Polisario, que sigue en Logroño. ¿Qué va a pasar? ¿Lo deja salir tal cual? ¿Lo retiene para que se persone ante la autoridad judicial que le busca? En menudo problemón nos han metido aquellos que decidieron que este viniera de tapadillo a curarse a Logroño. Le deseamos toda la curación posible, la Sanidad española es estupenda, peor menudo problema nos cae encima.