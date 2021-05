Luis Suárez, en El Partidazo de COPE: "Bartomeu me utilizó y vi que Koeman no tenía tanta personalidad"

AUDIO - ENTREVISTA A LUIS SUÁREZ, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El Partidazo de COPE abrió este lunes con el gran protagonista de la Liga del Atlético de Madrid, el delantero uruguayo Luis Suárez, autor de 21 goles esta temporada con la camiseta rojiblanca. "Cansado", después de ganar el título, el atacante está "muy feliz" de poder "disfrutar en familia" en su nueva ciudad. "Hasta lo que se puede hacer estoy muy contento de vivir en Madrid. Me sorprende que no frenan en algunas rotondas", bromeó.



"Para el aficionado al fútbol ha sido espectacular. Era muy lindo, pero muy complicado por todo lo que se vive. Es una demostración del valor que tiene una Liga. Obviamente cuesta mucho más ganarla con el Atlético de Madrid que con el Barcelona. Se disfruta mucho con los compañeros, era algo que me ilusionaba y tiene más mérito. Hemos sufrido mucho. Pienso en mis hijos, en mi mujer... ellos saben cómo he sufrido. Ver a mis hijos disfrutar de este título no lo voy a olvidar en la vida".



"Mi mujer lloraba conmigo en la videollamada. El dinero no da la felicidad. Ella sabe los momentos que pasé. Sufrí cuando el Barcelona me mandaba a entrenar al margen. Sufrí mucho con la rodilla y cortaba tiempo de estar con mis hijos para hacerme tratamiento y estar bien".

Para Suárez los goles decisivos ante Osasuna y Valladolid tienen "un sabor especial". "Uno ha pasado por muchas circunstancias en la vida. Un delantero vive con esa presión. Soy muy cabeza dura. Lo hablaba con Koke y con Simeone. Pasé por malos momentos ante Osasuna, pero en unos minutos pensé que quedaría otra. Son pequeños detalles. El físico me ha aguantado bastante bien. Ahora toca la preparación de la Copa América y preparar el próximo año".



"Hoy estaba guardando las botas y las he firmado porque hice un gol con cada una: con la derecha a Osasuna y con la izquierda al Valladolid. Están guardadas y firmadas".



Sobre la relación con Simeone, el ariete rojiblanco aseguró que el técnico "entiende la situación cuando salgo enojado". "Tenemos un respeto mutuo. Los dos hemos jugado al fútbol. Entiende la situación del jugador. Desde la primera vez que el Cholo me cambió y salí enojado le dije que yo salgo muchas veces enojado conmigo mismo. Soy muy autocrítico", afirmó.





Con la ⚽️ que hoy nos dio una @laliga 2020-2021 GRANDE ATLETI gracias gracias gracias!! �������� @Atletipic.twitter.com/3ikSy76yGI — Luis Suarez (@LuisSuarez9) May 22, 2021

El '9' uruguayo explicó su fichaje por el Atleti y la llamada de Simeone. "Me mandaron antes su teléfono. Me escribió un WhatsApp. Cuando lo escuchas hablar te vende El Vaticano. Cuando estás con sensaciones extrañas en el Barça y crees que eres el mejor, me convenció y lo único que le dije es que necesitaba tiempo. Fue algo que me llegó. No me arrepiento de nada".



También señaló que "no sabía que había tantos hinchas del Atlético. Se han portado muy bien y mira que les hice daño cuando jugaba en el Barcelona. El cariño es espectacular".



Sobre su salida del conjunto azulgrana lamentó la poca "profesionalidad" del técnico Ronald Koeman. "Siempre estaré agradecido al Barcelona, pero me utilizaron. No tenía ningún problema. Uno es consciente cuando ya no es útil en un club. Koeman después de decir que no contaba conmigo luego me dijo 'si mañana no se soluciona, voy a contar contigo'. Vi que no tenía personalidad. No entendí las formas si no le había hecho nada al club".



"Decir que yo influía cuando en las reuniones de los capitanes no tenía ni idea de lo que se hablaba... En el momento que querían que se quedase Messi me llamaban a mí para que le convenciese, para que hablara con Griezmann, ¿por qué no me llamaron en el momento de querer irme? Que vengan y me lo expliquen, o que el entrenador venga y me diga que no cuenta conmigo porque quiere otro delantero".



"No me ha llamado Bartomeu ni ningún directivo del Barça, pero yo estuve a punto de mandarle alguna fotito", añadió.





En cuanto a la política deportiva del Barcelona con la posible llegada de Agüero, apuntó: "No se le puede discutir nada al 'Kun'. Estoy de acuerdo. Como amigo y aficionado al fútbol me alegraría que Messi renovará por lo que le ha dado al club. Todavía no me lo ha dicho. Tenía que invitar él en la comida del otro día".



Luis Suárez tiene un año más de contrato con el Atlético de Madrid y confirmó que seguirá una temporada más en las filas rojiblancas. "No voy a decir me voy a ir. Estoy feliz después de este año. Es imposible que me vaya". ¿Mis amigos más íntimos en el Atleti? Se hizo muy complicado con la pandemia, pero con Torreira, Koke, y Hermoso hicimos muy buena relación. Con todos los compañeros, pero con ellos he hablado un poco más".



Reconoció que "Luis Enrique es el mejor entrenador que he tenido por la sinceridad que tiene y por la personalidad. Hoy lo ha demostrado".



"Con Sergio Ramos le habrá dicho la verdad. Para un jugador es difícil asimilar la situación pero hay que aceptarla", finalizó.