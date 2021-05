Las exigencias de Escrivá hacen tambalear el futuro de los ERTE en pleno bloqueo del diálogo social

Las negociaciones en relación con la que puede ser la última prórroga de los ERTE han concluido este lunes sin acuerdo, quedando otra vez patente el distanciamiento entre el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y los agentes sociales -empresarios y sindicatos-, que de nuevo se presentaron con una misma hoja de ruta a esta cita.

Las negociaciones se han prolongado durate todo este fin de semana, después de que el pasado viernes tampoco se alcanzara un acuerdo, y este lunes se han retomado a través de una llamada de teléfono por la mañana y con una reunión que ha durado toda la tarde. A este encuentro solo habría acudido, por parte del ministerio de Escrivá, el director general de la Tesorería, ya que el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, habría dado plantón a los agentes sociales.

Esta especie de 'plantón' por parte de Escrivá no ha sentado nada bien a los agentes sociales, culpándole directamente de ser el motivo del fracaso de las negociaciones, incluso señalando que en ningún momento el titular de Seguridad Social ha mostrado ni la más mínima voluntad de negociar.

En este contexto comienza la cuenta atrás, ya que este martes se celebra el último Consejo de Ministros ordinario antes del 31 de mayo, fecha en la que está fijada la expiración de los ERTE. Ante este escenario, se abren varias posibilidades de cara al futuro: que el Gobierno apruebe este martes la prórroga sin alcanzar un consenso, que presenten una nueva propuesta al Consejo de Ministros o que se convoque una nueva negociación antes del día 31.

La propuesta de Escrivá no convence a los agentes sociales

El principal problema se sigue encontrando en la propuesta que el titular de la cartera de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quiere aplicar en esta nueva prórroga: endurecer la exoneraciones y limitar los sectores que tengan acceso a esta ayuda. En el lado opuesto, tanto sindicatos como patronal defienden que no se produzca un cambio de condiciones. En esta línea se sitúa también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que apoya una prórroga de los ERTE "sin más".

Bajo esta propuesta, el principal objetivo de Escrivá es incentivar las reincorporaciones de los trabajadores en ERTE por parte de las empresas, mediante la aplicación de mayores bonificaciones en las cotizaciones de los asalariados recuperados, en detrimento de los que todavía siguen en ERTE.

A juicio de los agentes sociales, esta medida es muy excluyente, ya que defienden que la reincorporación de los trabajadores no depende solo de beneficios fiscales, ya que muchas empresas no recuperan a sus trabajadores porque simplemente no pueden hacer frente a estos gastos.

División de opiniones sobre la propuesta de Escrivá

En este sentido, la propuesta de Escrivá no es la primera vez que aparece sobre la mesa de las negociaciones respecto a los ERTE, ya que en más de una ocasión el titular de Seguridad Social ha pedido que se apoya la estrategia de incentivar la activación de los trabajadores en esta situación, defendiendo incluso que fuera de nuestras fronteras se estaba apoyando su teoría.

Pero la realidad es que en nuestro país, esta propuesta ha generado más dudas que firmezas, ya que todos los agentes sociales siempre han apoyado que se concentren las exoneraciones de cotizaciones a la seguridad social en los trabajadores que se quedan en los ERTE y no en los que recuperan su puesto de trabajo.

En la actualidad, el esquema actual de los ERTE establece exoneraciones de hasta el 85% para sectores conocidos como "ultra protegidos" y empresas de su cadena de valor, es decir, que realicen actividades secundarias, tanto para empleados reincorporados como para suspendidos.

También, en los ERTE por impedimento de actividad las exoneraciones llegan hasta el 100% y en los ERTE de limitación de actividad las exenciones son decrecientes, comprendidas entre el 100% y el 80% hasta mayo del año 2021.

El bloqueo afecta a unas 600.000 personas

El hecho de que Seguridad Social, Trabajo y agentes sociales no lleguen a un acuerdo se traduce en un problema que afecta a más de 600.000 trabajadores, que en esta recta final del mes de mayo vivirán en la duda sobre qué marco regulará su situación el próximo mes, a pesar de que todas las partes están de acuerdo en que los ERTE se deben prorrogar al menos hasta el próximo mes de septiembre.

Además, toda esta situación de bloqueo se produce en un momento de cierta tensión entre el Ejecutivo y los empresarios, que se ha agudizado en los últimos días por el apoyo gubernamental a una nueva organización empresarial, Conpymes, que espera poder entrar en el diálogo social a medio plazo y que se inauguró bajo la presencia de la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la esposa de presidente del Gobierno, Begoña Gómez.