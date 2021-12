Herrera, a Nadia Calviño: “Sabes que estás con la peor escoria de la política"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es viernes, es 17 de diciembre. Hoy la radio lamenta la pérdida de un gran tipo, de un superclase, de los superclases que yo he conocido en esto. Juan Antonio Jurado, compañero de Canal Sur, la voz más hermosa de la radio española. Hombre joven que ha visto su vida truncada por el covid, estaba vacunado. A la familia de Canal Sur ya y a toda su familia mi abrazo y me homenaje por la muerte de Yuri a quien tanto hemos querido y admirado.

PREOCUPACIÓN POR EL ALZA DE LOS CONTAGIOS

Hoy falta justo una semana para Nochebuena. La pandemia ahí la tienen, el número de contagios se multiplica, no es ninguna sorpresa. La gran preocupación de mucha gente no es contagiarse o que se le venga alguien de su entorno diciendo que se ha contagiado, es no tener que hacer cuarentena justo en el peor momento. Es una pesadilla para muchos, muchos pueden enfermar, los vacunados también, es evidente que en mucha menor proporción que los no vacunados. Ahora tenemos los hospitales al 5,3% de covid, en julio estábamos con 3,7; una incidencia similar. Ya ven, lo de la incidencia es que es tan relativo, y también es verdad que cuando al principio de año solo había cuatro gatos vacunados era mucho más alto que en julio y que ahora mismo más del 14 %. Lo cual nos lleva a la misma conclusión: hay que vacunarse, sea por primera vez o de refuerzo. Se ha probado la vacuna de refuerzo para los mayores de 40 años y los trabajadores esenciales, y seguramente si queremos tener una primavera en orden va a haber que, especialmente, tener cuidado esta Navidad y cuando llegue enero apretar bien las clavijas.

Cuidado con las reuniones familiares, cuidado con las reuniones multitudinarias. Hasta que no salgan las vacunas definitivas nos vamos a mover entre la necesidad de hacer un mundo con la pandemia, que tampoco es eso, pero tampoco frivolizar. Porque ómicron se reproduce 70 veces más rápido, por ejemplo, en los bronquios pero también en el resto del tejido pulmonar va más lenta. Si tomamos las cifras de hospitalización, hombre ¿qué hay? 2.000 hospitalizados en una población de 47.000.000. Sí, pero los contagios están al alza y como hemos visto en el caso de algunos, también incluso vacunados, puede fallecer.

Hoy verán, hay varias noticias: del precio de la luz, carísima, el máximo histórico; Pedro Sánchez haciendo malabares para ver si… malabares de trilero, que es lo que es. Para ver si esas cosas que dijo de que el 2018 se parecería a lo que vamos a pagar ahora o al revés, no siento cierto.

EL ADIÓS DE CASTELLS

Y también es verdad que hoy hemos descubierto que teníamos un ministro de Universidades llamado Castells, que nos enteramos cuando dimitió, llevaba algunos años en el cargo, da una idea de su rendimiento de… hasta el sastre de Tarzán que le hacía un taparrabos cada 10 años tenía más estrés laboral que Castells. Que por cierto tiene a dónde irse, es un buen científico, no es como los otros tres de Podemos que no tienen donde caerse, quién contrata a esos tres. Este tiene dónde irse, es la gran diferencia. Pero demuestra que se puede ser un excelente científico o profesor de universidad y un mal político pero, bueno, hay algo bueno en su salida va a seguir haciendo lo mismo que venía haciendo, que es nada. Pero al menos, lo hará gratis o casi gratis. Que los españoles se enterasen ayer de la existencia de un ministro de Universidades es razonable, parecía más un espía escondido que un político en activo. Pero que tampoco lo supiera Pedro Sánchez y se enterarse estando en Bruselas de que lo tenía y que iba a dimitir, es otra cosa bien distinta, que demuestra muchas cosas. Ni Sánchez eligió a Castells como ministro ni lo ha podido destituir, ni tampoco ha escogido al sustituto que es un independentista radical de número, Joan Subirats.

Esas cosas la ha decidido Podemos y dentro de Podemos, Ada Colau que es la lideresa de la facción catalana, que no contenta con destrozar Barcelona está dispuesta a hacerlo con toda España y que ha metido a los suyos en el consejo de Ministros. Y si hay suerte, formará parte de la coalición de hiper ventiladas que está creando Yolanda Díaz: Colau, Mónica Oltra, Mónica García; aquí lo cuatro jinetes del Apocalipsis. Lo de Castells refleja la naturaleza de la presidencia de Sánchez, que tiene un gobierno más desorganizado que el ejército de Pancho Villa. Y está intervenido por Podemos, bueno en fin, qué quiere que le diga de esas cosas.

¿QUÉ DESCOMPONE A NADIA CALVIÑO?

Ayer, además de Castells y del aviso del Banco Central Europeo que dice que va a reducir el año que viene su programa extraordinario de compra masiva de deuda, lo cual, a la señora Calviño, yo me imagino, que le obligará a tomar nota de los desequilibrios del presupuesto… ayer, Partido Popular y PSOE prolongaron la política iniciada en la sesión de control del miércoles después del famoso “coño” aquel que dijo Casado y que los ofendiditos, toda esa colección de imbéciles que hay en España, que señala el dedo y no la luna y que tanto se preocuparon por eso. Bueno, ha vuelto la crispación, que é es otro clásico del progresismo nacional. ¿Se acuerdan del doberman? Bueno, los topicazos cutres de la izquierda siempre son los mismos: cuando gobierna la derecha se incendian las calles como amenazó Yolanda Díaz y cuando no gobierna, se tiene que callar porque criticar un gobierno de izquierda es crispación y la antesala del fascismo. Pues, lo mismo. O sea no se puede preguntar al Gobierno por qué no protege a la familia de Canet, ni se le puede preguntar porque no informó de todos los detalles del caso de Juana Rivas, ni se le puede preguntar por qué no ha investigado los abusos a menores cuando afectan a gobiernos de izquierda… No, no, no; eso es crispación.

Eso descompone a Nadia Calviño que tuvo un rifirrafe público con Casado al que le llamó desequilibrado. Pero vamos a ver Nadia, tú que me escuchas todos los días, y ¿tu sensibilidad no se altera al ver la situación de la familia de Canet? ¿O sea no te estremece la carta que han enviado a la opinión pública? ¿No te descompone que unos energúmenos pidan apedrear la casa de un niño? O sea tu socio, tu socio Rufián es un personaje más equilibrado que Casado. Querida Nadia, tu problema no es Casado, tu problema es que en el fondo los que realmente te repugnan son tus socios, porque tú -en fin- no eres tonta ni eres una enferma de sectarismo, pero tú sabes que estás con la peor escoria de la política, con esa Yolanda que te hace elevar los ojos al cielo cada vez que dice una chorrada; estás con Rufián, el que acosa a castellanoparlantes; estás con Echenique, que convoca homenajes a todos los pateadores de policías en el Congreso y estás con ellos aunque intentes que se olvide. Tú estás con ellos y con ese presidente de gobierno que miente a todas las horas y de todas las formas posibles y te mancha esa compañía, y tú lo sabes. No es Casado el que te descompone, ni siquiera es la economía, te descompone la tropa con la que compartes, en fin, bancada.

DENUNCIAS FALSAS

Y una cosa que me ha llamado la atención, da pena que sigan pasando determinadas cosas. Una denuncia falsa a cuenta de la homofobia, cosa que al primero que perjudica es al colectivo homosexual, que cuando sufre amenazas o agresiones merece todo el apoyo. Pero qué ambiente se ha creado para que haya gente capaz de creer que inventándose una agresión puede salir impune, ahora le ha pasado a una tipa que ha sido detenida por la Policía después de haber denunciado que en Chueca, el día 9, un hombre español de 30 años sin mediar palabra, la cogió, la golpeó contra un árbol, la pateó en el suelo… y explicó que al principio no fue al hospital porque solo quería llegar a casa, pero al día siguiente si fue al hospital y luego a la comisaría a poner denuncia. Bueno, pues las cámaras de seguridad han demostrado que se tropezó ella sola y que se dio en el suelo y de ahí la brecha en la ceja y las magulladuras en el costado. Esto le hace un daño tremendo al colectivo gay y además crea ambiente neurótico, que es caldo para que algunos desaprensivos, por cierto, se crean por encima de la Justicia. Es lo que tenemos.