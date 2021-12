La reflexión de Herrera tras la marcha del ministro Manuel Castells del Gobierno: "A diferencia de otros"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la marcha del ministro de Universidades y la situación de la covid en España a una semana de Nochebuena.

En primer lugar, el comunicador ha dado la noticia del fallecimiento de un compañero, "un superclase de la radio", Juan Antonio Jurado de 'Canal Sur'. Herrera lo ha definido como "la más hermosa y cálida voz que recuerdo haber escuchado" y ha comunicado que ha perdido la visa a consecuencia del covid. "Era Hombre joven, que estaba vacunado. Ha fallecido como consecuencia de infección por coronavirus y covid. Lo lamento profundamente. A todos los compañeros de canal sur y a toda su familia, mi abrazo más sincero", decía Carlos Herrera, visiblemente emocionado.

En cuanto a la situación de la pandemia, a una semana de Navidad, el comunicador recuerda que "la principal preocupación es que nadie con el que te vas a ver te pueda contagiar, esa es la pesadilla de ese instante porque los contagios siguen al alza". Comparaba entonces la situación de los hospitales que actualmente están al 5,3%, frente al 3,7% de julio con una incidencia similar, y al 14% de enero cuando apenas había vacunados.

Herrera ha recordado que Sanidad ha aprobado la vacuna de refuerzo para mayores de 40 años y que la justicia de Baleares ha dado el visto bueno a exigir el pasaporte covid a los sanitarios. Por su parte, Andalucía ha propuesto que las mascarillas sean obligatorias de nuevo al aire libre.

En clave económica, el comunicador ha recordado que este viernes se alcanza un nuevo récord en el precio de la luz y que el Banco Central Europeo ha anunciado que va a comprar menos deuda. "Si se compra menos deuda tienes que gastar menos, tienes que ajustar tu dependencia a ese tipo de ayudas. Preguntemos si se va a cumplir a Nadia Calviño, la que llama desequilibrado a Pablo Casado, cuando la única que tiene algo desequilibrado es ella y su ministerio, que son las cuentas", apuntaba.

Además, lanzaba un mensaje a Sánchez después de que este reiterara de madrugada que va a cumplir su promesa respecto al precio de la luz. "En el 'de media' de Sánchez cabe una galaxia si hace falta. Son trolas, incumplimientos sin sonrojarse, es la primera característica del sanchismo", decía.

Carlos Herrera analiza la salida de Manuel Castells del ministerio de Universidades

En clave de Gobierno, la noticia del día pasa por la salida del ministro Manuel Castells de la cartera de Universidades. "Otro ministro que se cae y creo que ya van diez. Se va el ministro Castells, alega motivo de salud, espero que no sea nada, consiste en decírselo a aquellos que no sabían que era ministro. No sufran, Sánchez ha elegido a otro que se lo ha dado Ada Colau que es un soberanista radical de los que votó en el referendum del 1-O", apuntaba Herrera respecto al que será su sustituto.

En cuanto a Castells, el comunicador ha asegurado que "se va de donde no sabíamos que estaba" y que "era ministro por reparto, al igual que su ministerio, que intentó hacer una ley universitaria, seguramente necesaria pero equivocada". Y ha añadido una puntualización: "Con él se da una circunstancia, se demuestra que se puede ser un científico estimable y un mal político, a diferencia de los demás, tiene donde volver, donde seguramente sea más efectivo".