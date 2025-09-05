"García Ortiz va a ir, y además, vestido de domingo": el análisis de Carlos Herrera sobre la presencia del fiscal general en la apertura del año judicial

La apertura del año judicial llega este viernes en un ambiente distinto al que ha habido otros años. Con cierta tensión, incluso. Todo ello porque el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a un proceso judicial por un presunto delito de revelación de secretos. Pese a las críticas, en cualquier caso, asistirá al acto presidido por el Rey.

La controversia ensombrece una jornada que tradicionalmente simboliza la unión de los poderes del Estado y que en esta ocasión deja entrever una enorme brecha institucional.

Un asunto que ha abordado este viernes Carlos Herrera en su monólogo de las 7H, quien ha hablado la excepcionalidad de lo que va a ocurrir hoy: “Es el día en el que se celebra de forma solemne la apertura del año judicial. Y esto trae cola, porque vamos a tener que escuchar, en una cosa inédita, a un fiscal general del Estado dando un discurso al mismo poder judicial que le tiene que juzgar a él mismo más pronto que tarde”.

El comunicador ha remarcado la gravedad de la situación: “No van a tardar en sentarle en el banquillo, por un delito muy grave de revelación de secretos”.

Críticas al fiscal general

El papel del Rey, obligado a presidir el acto, añade un elemento incómodo. Herrera ha apuntado que el Rey Felipe VI va a salir retratado en la foto "sin culpa, y con buena parte del poder judicial en pie de guerra".

Las asociaciones profesionales ya se han pronunciado. Por eso, Herrera ha recordado que "la principal asociación de la magistratura y dos de fiscales han emitido un comunicado diciendo a García Ortiz: "¡Oiga, no vaya, no acuda!"".

También desde el Consejo General del Poder Judicial se han hecho peticiones. Según ha relatado, "diez vocales del Consejo General del Poder Judicial le han pedido a la presidenta Perelló que le pida a García Ortiz que no asista al acto de hoy".

A pesar de las advertencias, García Ortiz acudirá "y además, vestido de domingo”, ha ironizado Herrera.

El Gobierno, lejos de desmarcarse, ha cerrado filas. "Pedro Sánchez ayer se hizo la foto con García Ortiz, escenificando el respaldo al fiscal imputado", ha comentado el director de 'Herrera en COPE'. Todo esto mientras la oposición mantiene un perfil bajo, algo que Herrera ha lamentado: "Núñez Feijóo ha decidido no visualizar su rechazo a este bochorno institucional".