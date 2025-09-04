Así es el invento que acabará con los incendios de los coches eléctricos: ha sido creado por bomberos

El pasado mes de abril, se produjo el incendio de un coche eléctrico en la localidad madrileña de Alcorcón dejando tras de sí dos bomberos fallecidos, y 14 heridos leves. La polémica estaba servida para este tipo de vehículos ya que, en la Comunidad de Madrid se han producido cuatro incidentes de este tipo.

Sin embargo, esta clase de siniestros son más difíciles y complicados de extinguir que los coches de motor térmico, debido en gran medida a sus componentes de litio, la virulencia del incendio ocasionado, la emisión de gases tóxicos y la complejidad de la estructura química implicada en las celdas de las baterías de los vehículos.

un proceso que libera gases tóxicos

A diferencia de los motores tradicionales de combustión, este tipo de fuegos se dan en las baterías de litio que pueden dar lugar en una fuga térmica. Un incendio que puede dar lugar a la aparición de gases tóxicos y con una temperatura media de 1.ooo a 3.000ºC.

Para poder entender esta clase de incendios, una innovadora novedad creada por bomberos de los Estados Unidos permite acaba con los incendios de forma rápida, segura y directamente sobre las baterías de litio, el cual es la problemática de este tipo de siniestros.

una lanza que se desliza debajo

La innvención se llama Poseidon Nozzle, se trata de una innovadora lanza de extinción especialmente diseñada para actuar en incendios de vehículos eléctricos sin necesidad de levantar el coche en llamas.

Este dispositivo se introduce fácilmente por debajo del vehículo y permite atacar directamente el foco del fuego, enfriando de forma uniforme y controlada las zonas críticas, en especial el compartimento de las baterías, las cuales se encuentran en la parte baja del coche.

https://www.youtube.com/watch?v=aR7GC86EAI4

Su objetivo principal es reducir la temperatura en el núcleo del incendio, frenando la reacción térmica en cadena que suele producirse en las celdas de la batería, lo cual desencadenan la llamas.

Al actuar con precisión y sin necesidad de desmontar el vehículo, la lanza minimiza significativamente el riesgo para los equipos de emergencia y acorta el tiempo necesario para controlar este tipo de siniestros, que suelen ser complejos y peligrosos. Reduciendo la temperatura, de manera muy significativa, del interior del coche

El origén no está en el laboratorio

Tras enfrentarse a la creciente complejidad de los incendios en vehículos eléctricos, estos profesionales comprendieron que los métodos convencionales para sofocar este tipo de fuegos ya no eran suficientes.

Esta realidad lleva a desarrollar una solución innovadora, diseñada específicamente a partir de las necesidades reales de los equipos de emergencia. Así nació una lanza de extinción que se desliza fácilmente por debajo del coche sin necesidad de levantarlo, permitiendo intervenir de forma rápida y segura.

Su funcionamiento se centra en reducir la temperatura de forma controlada y uniforme en el foco del incendio, actuando directamente sobre las celdas de la batería, donde suele originarse el mayor peligro.

Gracias a su precisión y eficacia, esta herramienta no solo mejora la capacidad de respuesta ante estos incidentes, sino que también protege a los bomberos al minimizar los riesgos durante la intervención, ya que son los más expuesto cuando se producen estos siniestros.