Herrera: "Los que apoyan a Hasél no defienden la libertad de expresión, animan a asesinar a personas"

Es jueves, es 18 de febrero del 2021 y les cuento que la pandemia está en claro descenso. La que nos tiene atenazados a todos prácticamente va la baja. La incidencia acumulada en 349 casos, 337 fallecidos, 10.000 contagios, la presión hospitalaria se alivia. Ahora el debate es: con esos datos y con esa orientación, ¿levantamos algunas restricciones? Hay algunos que llaman a la alerta. Cuidado con levantar restricciones, que solo se pueden levantar si tú tienes, además, un aliado paralelo que, en este caso, es la vacunación, la que te puede hacer levantar restricciones con desahogo es tener más gente vacunada. ¿Tenemos más gente vacunada? No, tenemos poca porque no hay vacunas. El problema no es volvemos a lo mismo de todos los días ni el plan ni la red ni la disposición ni las ganas ni la... No, no, el problema es que no hay vacunas. ¿Habrá vacunas? Parece que sí. ¿Se podrá llegar en verano al famoso 70%? Bueno, vacunando a partir de 300 mil personas al día podría ser posible, pero para eso hace falta 300 mil vacunas al día. ¿Las tenemos? No, de momento. ¿Las tendremos? Pues qué quiere que le diga.

Bueno, vamos a ver además, además hay ya plan de vacunación que no por grupos de riesgo, sino por grupos de edad. ¿Por qué? Hombre, porque es bastante más fácil porque tú controlas el censo y tú sabes quién tiene más de 80, quién tiene más de 70, quién tiene más de 60... Los grupos de riesgo tienes que definirlos más, tienes que localizarlos, focalizarlos, reunirlos... No va a ser tan sencillo. Se va a empezar. Una vez se haya vacunado a los mayores de 80 con los mayores de 70 y luego, pues seguiremos los mayores de sesenta y así teniendo cuenta que AstraZeneca, que no está recomendada para mayores, irá inyectando a aquellos que tienen entre 45 y 55. También lo mismo cuando llegue.

NO SON ANTIFASCISTAS, SON VIOLENTOS

Por demás, la estulticia de esta izquierda tan radical como irresponsable, nos ha llevado a evidenciar que hay un rebaño de violentos aborregados a los que hemos criado en este país y en otros, antisistema no es solamente un privilegio de España, que se dedican a graves disturbios, alteraciones del orden público, robos, saqueos, destrozo de material y agresión a policías alentados por un partido del propio Gobierno, lo cual debería ser considerado un delito. Ha sido una nueva noche de graves disturbios en varias ciudades de España, ya no solo de Cataluña, porque a Valencia ayer se le sumaban los zánganos de Madrid.

Somos los antifascistas decía esta zángana, está pobre histérica. Bueno, centenares de tíos saltándose las medidas anti covic, que eso va “de sua”, pero este Gobierno, el que anunció una reforma del Código Penal para evitar que gente como Pablo Hasél tenga que pasar unos meses en la cárcel por pedir asesinatos a personas concretas, tiene en su seno a un partido que no ha escondido nunca la desvergüenza. El portavoz de ese partido de Gobiern, ese despojo intelectual que es Pablo Echenique, ha alentado en Twitter esas marchas violentas: 48 detenidos, 8 en Cataluña, 55 heridos en Madrid, 30 de ellos policías. Ese portavoz de un partido del Gobierno dice: Todo mi apoyo a jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad.

UNA PARTE DEL GOBIERNO FOMENTA LA VIOLENCIA

No, no, no, cómo. Vamos a ver, esto es como en la República, el propio Gobierno llamando a la violencia, invitando a los desmanes, a lo que ayer ocurrió. Esto es justificar la violencia, incitar a que se siga produciendo y libremente en Twitter, que los de Twitter solamente se bloquea la cuenta del que diga barbaridades desde el lado del populismo de derechas, el de la izquierda tiene carta libre.

Bueno, pues en Barcelona el Ayuntamiento, con el apoyo del PSC, ha lanzado una moción que condena la prisión de Pablo Hasél. Y, claro, hemos comprobado como todos estos están apoyando a esta gentuza que supuestamente defiende la libertad de expresión. No defienden la libertad de expresión, defienden que se pueda celebrar un asesinato de ETA, defienden que se les pueda animar a asesinar a alguien: a mí, a usted, al otro, al de más allá. Eso es lo que defienden, no la libertad de expresión. ¿Pero qué me estás diciendo? Y, además, vamos, no queremos imaginar que ahora saque un indulto el Gobierno express para Hásel con esa desvergüenza de anunciar que van a legislar en caliente.

HERRERA RESPONDE A IGLESIAS POR SUS ATAQUES A LOS MEDIOS

¿Ustedes se acuerdan cuando todos estos sinvergüenzas decían que no se podía legislar en caliente para aplicar prisión permanente revisable para asesinos como el que mató a su hija con la motosierra o el de Diana Quer? Pues ahora sí les parece bien legislar en caliente para sacar a este sociópata de la cárcel. Esto es de primero de fascismo, de primero de comunismo para ser más exactos.

Y la segunda pata de la ecuación, como preparando el terreno para la segunda fase, ayer estuvo el vicepresidente del Gobierno... Escúchenlo. Mentira, chavalote, mentira absoluta. Los medios de comunicación estamos sometidos a un contrapoder, que es el Poder Judicial. Y si a ti te han elegido los ciudadanos, a mí me elige todos los días la audiencia y, además, tiene una virtud porque a ti tardan cuatro años en echarte, pero a mí si no les gustó, no digo lo que ellos consideran oportuno o no lo digo como ellos creen que tengo que hacerlo con un solo gesto del botón me callan y se van a otra parte. Esa es la libertad. A mí me eligen todos los días. Y si tú mientes, si tú injurias, si tú incitas al odio te pueden denunciar y tienes que dar explicaciones delante de un juez, así que ni descontrol ni impunidad en los medios de comunicación etcétera, etcétera.

¿Aquí el problema en qué está? No ya solo en estos saqueadores, en esta gentuza ansiosa violenta, extrema izquierda, antisistema, batasunos, no. Ahora está en tu afán, chavalote, por la acallar a los medios de comunicación. Esa cosa que llamas control democrático, que no es más que controlar a aquellos medios que te investigan, pues aquí ya se sabe que si se investiga a Podemos arden las calles. Tú lo que quieres es controlar aquellos medios donde no has conseguido copar las redacciones, como tantas redacciones en las que tienes a tus redactores allí puestecitos para que digan lo que tú digas. A por ellos mediante la censura. Oye, ningún problema, aquí estamos, aquí te espero. Yo estoy deseando que un estalinista quiera censurarme.

Ayer este dedicó minutos a los que hoy perdemos nuestro tiempo en analizar delirios, ir colocando censores por los medios e ir convirtiendo esto en su paraíso totalitario. ¿Y saben ustedes quién está callado? El que tiene toda la culpa, el que sin vergüenza ninguna lo tiene ahí colocado, abrigado y no se atreve ni a abrir la boca para llamarle la atención. Y ese individuo, ese sujeto se llama Pedro Sánchez. Todas estas cosas que diga Iglesias, todas las calles que ardan porque las incita Iglesias o sus despojos, que sepan ustedes que se hacen porque quiere un tipo llamado Pedro Sánchez.