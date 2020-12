Herrera: "Iglesias lidera un proceso constituyente por la puerta de atrás que mina la Jefatura del Estado"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Aquí un oyente, aquí un puente, el de la Purísma y la Constitución que inevitablemente va a ser un calco, un resumen perfecto de lo que después serán las fiestas de Navidad, es decir, un puente en el que hay restricciones perimetrales en las que se aconseja no viajar, en el que, además, se pide por favor que no se junte mucha gente y se extremen todas las precauciones. De lo que hagamos en este puente y de lo que hagamos en los siguientes días y, por supuestos, de lo que hagamos en Navidad con allegados o sin allegados dependerá mucho que después, en enero, sea un mes criminal.

¿Por qué? Porque la tendencia ahora mismo en la incidencia del covid está a la baja. España está mejor que muchos otros países de nuestro entorno. Ayer 254 muertos, pero la incidencia acumuada nos sitúa en 240 casos por 100 mil habitantes, es decir, salimos de ese semáforo rojo del riesgo extremo. Oiga, que en Italia se murieron ayer casi 1000 personas y Luxemburgo está en 1.213 casos, Portugal o Italia están “por cima” de los 600. Eso no quiere decir que nos podamos relajar porque, miren, en Cataluña se ha experimentado un repunte, nadie sabe todavía por qué, pero se ha experimentado. Las vacunas está ahí y la Unión Europea podrían empezar a distribuirlas el 1 de enero, solo tres días después de darles el visto bueno. Pero es fundamental...

Si ahora mismo fuera septiembre estaríamos en un momento ciertamente esperanzador, con septiembre, octubre y noviembre por delante, donde contener todas las cifras y quizás poder soltar un poco más en Navidad. Pero estamos a 4 de diciembre y, oiga, miren, en EE.UU. ayer murieron 2.500 personas, tanta gente como en el atentado de las Torres Gemelas. ¿Y eso a qué se ha debido? ¿A Acción de Gracias y los viajes? Pues no lo sé. O bien a eso o, los expertos dicen que más bien se deben a las manifestaciones, el jolgorio y el no jolgorio y el cabreo y todo lo demás, y la puesta en escena callejera que se vivió durante las elecciones a primeros de noviembre. Oiga, 2.500 muertos. Vamos a hacer en la medida de lo posible que estemos de verdad en una estabilidad, que estabilicemos los datos, los reduzcamos y ya podamos afrontar enero como Dios manda.

UN PROCESO CONSTITUYENTE POR LA PUERTA DE ATRÁS

Aquí la nueva estabilidad ha llegado ya con estos aplausos que van a escuchar ustedes, que ayer le dedicaron a María Jesús Montero, que parecía la niña de la comunión y la novia de la boda por aprobar los Presupuestos. Bueno queda aprobado el dictamen que ahora se va al Senado y luego vuelve, pero en fin, como saben todos ustedes, esto significa estabilidad, tres años de Gobierno porque los Presupuestos son de Legislatura, no son de cada año, y la mano extendida de todos aquellos que quieren algo a cambio y que son los que curiosamente llama el PSOE los auténticos patriotas, o sea, que Bildu y ERC, unos proetarras y unos golpistas, son ahora mismo los nuevos patriotas.

Ya saben ustedes, hombre, las concesiones económicas. Ha pasado por unos 2.700 millones para las últimas exigencias de ERC, de PdeCAT, de Bildu. Los socios de Sánchez se han agenciado miles de millones de euros. Luego otros ponen el grito en el cielo porque un nuevo hospital en Madrid haya costado 100 millones, pero no por estas cosas.

Miren, de momento aquí en lo que estamos, y lo lidera Pablo Iglesias, es en la apertura de un nuevo proceso constituyente, pero un proceso constituyente por la puerta de atrás, con particularidades singularidades. Pues, oye, que tratan de liar a Felipe VI en una y otra polémica para ver si así le minan un poco la credibilidad que tiene, que es mucha. Ahora están que si el Rey debería pedir disculpas por el discurso del 3 de octubre, que es como si le dijeran a Juan Carlos que tenía que pedir disculpas por el discurso del 23F. ¿Qué barbaridad es esa? ¿Pero qué estupidez es esa? Cuando lo que hizo el Rey fue cumplir con su deber: defender la ley y la Constitución.

Ahora que si hay un chat privado de unos militares retirados en el que se decía no sé qué burradas sobre los españoles que votan a Frankenstein. Miren, Felipe VI está teniendo un comportamiento ejemplar y van a seguir aprovechando cualquier pretexto para rondarle con la política. Si pueden desgastar a la Jefatura del Estado y también desterrar el idioma común porque si algo le gusta a esta gente de la lengua castellana es que demuestra, efectivamente, que España existe y que es una realidad de convivencia de siglos y siglos.

HACER DE ESPAÑA UNA ONU CON PINGANILLOS

Ahora hay nuevos frentes abiertos. En Baleares van camino del modelo catalán de espiar a los niños en el patio del colegio, no hay peor fascismo que ese, para ver en qué hablan, con la idea de que si hablan en español, buscarse las mañas para que dejen de hacerlo. En el País Vasco los socialistas ha pactado con el PNV que se use más el euskera en el canal de ETB en el que se habla español, que es el que se ve. En el de euskera no ven español, pero al revés sí. Y luego, se ha unido a ERC y Bildu para imponer lenguas cooficiales: que todas las instituciones usen el euskera, el catalán, el gallego y el valenciano y que ningún funcionario pueda ejercer en esas comunidades si no domina por completamente el idioma, que es una manera de expulsar a los que no son de la tribu y hacer de esto un Naciones Unidas con pinganillos en todas partes.

¿Eso va en contra del sentido común? Sí. También las cuentas de los Presupuestos van en contra del sentido común. Oiga, nadie se cree esa previsión de ingresos y de gastos. Nadie se lo cree. Ningún organismo independiente. Vamos a asistir a un tiempo en el que a usted le va a costar todo mucho más porque le van a cobrar impuestos por todo. Van a subir todos los impuestos para seguir gastando en lo que se considera políticas clienterales. Y si no, damas y caballeros, al tiempo.

Pero para entender lo que está pasando en España hay que poner varias secuencias a la vez: Presupuestos gracias a un partido que defiende el fin de la Constitución, a otro que tiene a su líder en la cárcel por dar un golpe de Estado en Cataluña y otro con un jefe que pertenecía a ETA. Esos tres socios de Sánchez no engañan. Apoyan al líder del PSOE porque creen que es la mejor forma de salirse con la suya. Podemos quiere una república bolivariana, ERC una catalana, Bildu una vasca y, además, mangar Navarra y que dejen libres a los asesinos que están en las cárceles. Y el presidente del Gobierno está dispuesto a pagar de entrada todas las facturas posibles.

No defiende al Rey, asalta al Poder Judicial, cambia la ley educativa, excava trincheras guerracivilistas, excluye el español de las aulas, alimenta una reforma de la Constitución para hacerla confederal, riega con miles de millones a Cataluña o al País Vasco, asfixia fiscalmente a Madrid, va a indultar a Junqueras, va a blanquear a Otegi, va a entregar medio estado a Iglesias y luego rechaza todo el acuerdo con la oposición, aunque se le haya tendido la mano mil veces. Y esto, oiga, es un viaje sin retorno.

Sánchez ya depende para siempre de esta tropa. ¿Cuáles serán las siguientes concesiones? Van a pagar. Si ya les ha dado todo lo que les ha dado nada más empezar, ¿a qué está obligado a concederles para mantenarse? Eso es un nuevo periodo constituyente por la puerta de atrás y, además, sin llamarlo así. En España gobiernan ya los secuestradores y el rehén juntos: una coalición de intereses bastardos en el que uno conserva la Presidencia, pero otros la convierten en su servicio doméstico. No es que vengan curvas, es que vamos cuesta abajo, sin frenos, con el conductor borracho y la tripulación dándose collejas.