José María Gay de Liébana, economista, analiza en 'TRECE Al Día' los presupuestos del Gobierno y sus consecuencias para la actividad económica. El economista señala que: “El papel todo lo aguanta” y explica que: “Lo digo porque en principio el incremento del gasto es sustancial, pero sobre todo el incremento de la presión fiscal y creo que no va a ser realizable, son 34.000 millones de euros más de impuestos que vamos a pagar los españoles en el año 2021 respecto al año 2020 y no creo que la situación económica esté como para recaudar 34.000 millones de euros más”.

El economista expone que desde su punto de vista: “Lo que hay es sobre todo un crecimiento del gasto corriente, del gasto estructura, y por tanto no hay partidas especificas al margen de estos famosos 27.000 millones de euros que van a llegar desde Europa”. Y recalca un aspecto que le llama la atención: como "las prestaciones por desempleo que van a bajar en el año 2021 cuando en principio las previsiones para el 2021 son de aumento de la tasa de paro”.

Analizando los presupuestos, el economista defiende que: “Faltaría un poco más de gasto en inversión y deberían ser más que expansivos en cuanto al gasto, más reductivos en cuanto a los ingresos, pensando en la reanimación de la actividad económica y la actividad empresarial. Me parece que prácticamente estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, hay que esperar, hay que ver lo que va a pasar en Europa”.

José María Gay de Liébana señala en TRECE que: “La otra duda que tengo es si el dinero de Europa va a llegar a toda la economía, es decir, si van a llegar a la pequeña, a la mediana empresa o al autónomo. Me da temor no saber si van a llegar, y que si llegan que sean inclusivos”.

En el Congreso se han aprobado los Presupuestos y Echenique ha dicho que se va a derogar la reforma laboral, que se va a aprobar una reforma fiscal, que va a subir los impuestos a los ricos, que va a haber varias subidas del salario mínimo y una ampliación del ingreso mínimo vital. El economista opina sobre ello que: “Creo que en este momento lanzar estos mensajes es bastante negativo para la sociedad española”. Y analiza dichas palabras explicando que: “De un lado aumentar los impuestos para los ricos quiere decir que van a aumentar los impuestos para todos y cada uno de nosotros, el concepto de rico aquí en España es un concepto bajito, quien gana más de 40 o 50 mil euros al año ya teóricamente es un rico. Con respecto al salario mínimo, creo que no es el momento de forzar una subida porque precisamente los salarios se están ajustando y además vamos a tener lamentablemente mucha gente que va a estar desempleada, por tanto, esto va a castigar la contratación. Y en cuanto al ingreso mínimo vital, creo que está muy bien ahora que es un momento en el que hay que ayudar a la gente, pero se trata de cara al futuro más que de dar el pescado, darles una caña y enseñarles a pescar”.

Respecto a la situación económica del país de cara al puente de diciembre, el economista opina que: “Veo el país mal, este puente lo vamos a pasar por debajo e igual nos mojamos, no va a ver turismo interior, la fiebre consumista está muy frenada, el confinamiento… el mes de diciembre es un mes de gasto, de viajes, de comida familiares, de restauración, de hostelería… y todo esto se va a ver muy afectado. Y como no se arbitran las decisiones más adecuadas, vamos a tener unas brechas que no vamos a poder tapar con una tirita”.