España, de ser el mal ejemplo de Europa de la segunda ola de COVID a tener de las mejores cifras de contagios

Luxemburgo es el país con peor tasa de contagios de toda Europa. Este pequeño estado enclavado en el centro de Europa tiene hoy una Incidencia Acumulada a 14 días de 1.213 casos por cada cien mil habitantes. Y lo más sorprendente: prácticamente la misma desde hace mes y medio. Al 'pico' llegó el pasado 7 de noviembre con 1.459 contagios por cada cien mil personas.

Le sigue Croacia. Este país mediterráneo ha multiplicado casi por cinco su incidencia en el último mes y medio. Hoy su tasa es de 1.083. El tercer y cuarto puesto del ranking europeo es para Lituania y Eslovenia con una cifra de contagios similares. 1.011 y 990 respectivamente según la última actualización. El caso más llamativo es el de Lituania porque a finales de octubre su incidencia era diez veces menor.

En quinto lugar se sitúa Austria quien la semana pasada llegó a ocupar el primero desbancando a la República Checa y Bélgica, el farolillo rojo de octubre y buena parte de noviembre. Ha empezado a bajar su incidencia pero sigue hoy muy alta con 750.

Suecia está ya en séptimo lugar europeo. Y lo que es peor: subiendo. No parece haber tocado techo. Como ya hemos contado varias veces en COPE parece que el experimento sueco de dejar libertad a sus habitantes y de no imponer casi restricciones no ha funcionado. El 22 de octubre tenía una Tasa de Incidencia de 102. Hoy de 669.

Nuestra vecina Portugal así como Hungría, Polonia e Italia no tienen tampoco motivos para presumir. Parece que los cuatro ya han comenzado la senda del descenso aunque lentamente. 660 contagios por cada cien mil habitantes tienen los portugueses. 720 los húngaros. 634 los polacos y 612 los italianos.

Bulgaria con 591 también comienza a bajar su índice de contagios. Como también República Checa con 542, Rumanía con 519 o Países Bajos con 409. A continación están Chipre con 395 -que sigue subiendo a razón de 20 puntos diarios-, Letonia (366), Estonia (356), Eslovaquia (354), Reino Unido con 343 -quien no termina de afianzar esa bajada- o Malta (332).

¿Y donde estamos nosotros? Pues seguimos descendiendo puestos hasta ocupar hoy el número 23, en la cola europea. De hecho, superamos a Alemania que va justo antes con una tasa de contagios similar. 302. También a Dinamarca quien tiene 295. Pero de auténtico milagro son los datos de Bélgica y Francia. Los belgas tenían el 2 de noviembre 1.735 contagios por cada cien mil habitantes. Hoy 281. Los franceses el 9 de noviembre llegaron a los 968. Hoy tienen 268. Casi lo mismo que Grecia con 257.

Solo cuatro países cumplen con la regla de la Organización Mundial de la Salud de no sobrepasar el umbral de los 200. Son Noruega con 122, Finlandia con 108 -ha dejado de ser el país con los mejores datos-, Irlanda con 82 -hace mes y medio tenía el triple de contagios- e Islandia. Esta isla tiene hoy las mejores cifras con 58 contagios por cada cien mil habitantes. Son una quinta parte de los de hace seis semanas. Mejor incluso que nuestras islas Canarias.