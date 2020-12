Marc Vidal, divulgador económico, ha desgranado en 'El Cascabel' la situación económica en la que se encuentra España y cómo afectarán los Presupuestos aprobados por el Gobierno: "Empezamos mal porque lo que tiene que ver con el déficit, con la deuda y con los ingresos, no se van a cumplir, por lo cual, nacen ya bastante cojos".

El economista ha especificado que "los ingresos tributarios tal y como se habían reflejado en los presupuestos no van a llegar, de hecho van a bajar entre un 20 y un 30%. Además, tenemos que tener en cuenta que los gastos planteados se van a incrementar porque no refleja lo que ha estado pasando los últimos 2 meses y los cierres que podrían provocarse después de Navidad en algunos ámbitos".

Marc Vidal también ha sido muy claro con respecto al incremento de la presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas: "Lo que sabemos ya es que nos van a subir los impuestos a todos, esto de que solo suben los impuestos a los más ricos es una falacia, existe un concepto que se llama traslación fiscal que cuando se aplica, se aplica a todos los ámbitos de compra o de venta o de fijación de esos tributos".

En cuanto a otro de los temas clave, el de los sueldos públicos, el economista ha aclarado que "otra cosa es que se suban los tipos como lo que se ha planteado en el ámbito del funcionariado o de los políticos cuando están cayendo los sueldos en el sector privado. Ahora mismo tenemos una deflación en todos los sentidos. Nacen con un problema de base y es que no refleja ni el momento actual ni alguna previsión normal".

Marc Vidal alerta de la ausencia de la prórroga de los ERTE en los Presupuestos de 2021: "No hay ni un céntimo aplicado a eso"

Con respecto a estas previsiones, Marc Vidal ha ejemplificado que "en estos presupuestos no hay un reflejo de aplicación de nuevos ERTES, no hay ni un céntimo aplicado a eso, lo que nos van a decir si lo criticamos es que los presupuestos tienen que tener un punto de flexibilidad, es un concepto que utilizan mucho algunos economistas cuando quieren decirnos que no lo tienen muy claro, que no saben ni cuanto van a ingresar ni cuánto van a gastar, y es la antítesis a lo que deberían ser los presupuestos, que deberían ser lo más fijos posibles".

Por último, Marc Vidal ha querido mencionar también la fiscalidad de España en comparación con otros países, la cual ha desmentido por completo que sea "baja" como define el Gobierno: "En España hay una presión fiscal muy poquito por encima de la OCDE pero habría que compararla con el esfuerzo fiscal, que es el presión fiscal aplicados a cada una de las personas que trabajan y en España eso nos da un esfuerzo fiscal mucho más alto que en otros países. El problema es que pagamos mucho pero el gasto que tenemos no se aplica adecuadamente, porque tenemos muchos parados, una economía sumergida importante y el 97% de las PYMES españolas están en perdida".

