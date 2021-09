Herrera: "Lo que habló el Papa de la eutanasia es absolutamente demoledor"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Bienvenidos a las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, de este jueves 2 de septiembre del 2021. Las 8 de la mañana, en fin, ya es hora para estar despierto; bueno, si no está despierto a las 8 es que está malito, así que le deseo que se vaya recuperando.

Ojo, porque hoy la noticia está en varios lugares pero, indudablemente uno de esos lugares es el cielo, el cielo no porque hayamos entrevistado al Papa, no. El cielo, exactamente desde las nubes, que es una capa intermedia, llega agua y agua en cantidad suficiente como para preocuparnos en algunos lugares, pues por ejemplo, la isla de Mallorca también en Menorca, en Cataluña, en Valencia, en Baleares… Alguna provincia de Tarragona, de Castellón y Valencia tienen razones para mirar al cielo hoy con preocupación, particularmente la ciudad de Valencia con las Fallas, con la plantá, donde el agua el agua descargada en las últimas horas se ha llevado por delante algunos monumentos falleros que fíjense ustedes el trabajo de todo el año, prepárate, no es la primera vez que llueve las Fallas, ha pasado mucho y se toman medidas para evitar que… pero claro, el agua que ha caído en septiembre ha provocado, en fin, ha trastocado un poco los planes de las Fallas valencianas; veremos y esperemos y deseamos que todo salga bien adelante.

Lo que pasa que ha habido zonas muy complicadas en las últimas horas, Toledo, Tarragona, Navarra, Aragón, Madrid…La ciudad de Madrid, ayer cayeron 9.000 rayos en una sola noche. Pero fíjense ustedes en un municipio de Toledo, en Cobisa, hubo momentos de auténtico pánico, hay un testimonio, un sonido que a mí me parece desgarrador, estremecedor… El de un hombre, una familia, que contempla como el muro no soporta el fuerte empuje del agua.

Es angustioso realmente lo que pasó esta gente, estaba tranquila a medio ahogarse. Les digo o les quiero decir que esto acabó bien, no se han ahogado, no se ha reportado que se hayan ahogado. Luego, también, se vieron escenas como la que se grabó en la entrada del centro comercial ‘Luz del Tajo’ en Toledo donde varios coches quedaron atrapados en la carretera con unos niños llorando en su interior.

Impresionante ver a los servicios de emergencia sacando gente de los coches en las inmediaciones del centro comercial Luz del Tajo, en Toledo Capital.

Un niño llora mientras le salvan. pic.twitter.com/HFYQLa4OKr — Jonathan Gómez Cantero (@JG_Cantero) September 1, 2021

Bueno, imágenes parecidas se vivieron en Alcanar, en Tarragona, campings arrasados en Vinaroz, en un barranco en Castellón, el AVE Madrid Toledo tuvo que ser interrumpido y bueno, en la Comunidad Valenciana la zona entre Liria, Pedralba, etc… se habla de 100 litros por metro cuadrado, más de 219 incidencias. Así que, bueno, precaución porque todavía nos queda agua, agua que va a caer del cielo en algunas proporciones, en algunos lugares con proporciones, no quiero alarmarles, pero anden ustedes con cuidado.

HISTÓRICA ENTREVISTA AL PAPA EN COPE

Aquí en España hemos llegado después de un periplo romano. No sé si lo saben pero, hemos entrevistado al Papa en este en este programa.

Hoy dan cuenta no pocos medios informativos del mundo entero, a los cuales yo les agradezco, en principio, la buena intención. Cada uno coge lo que considera más oportuno, incluso algunos lo que más les conviene, digamos que decorándolo un poco, especialmente cuando el Papa hablaba de la reconciliación de los pueblos, bueno, la reconciliación con la historia de los españoles que otros han traducido como la reconciliación de los pueblos, que yo no sabía que los pueblos de España no se han reconciliado entre ellos. Es decir, hay una guerra larvada entre murcianos y navarros o, entre extremeños y mallorquines… La reconciliación a la que hacía referencia el Papa no era la reconciliación que algunos, desde el populismo, quieren interpretar porque así modestamente se lo hizo ver o lo quiso puntualizar este humilde periodista. España hizo un gran trabajo de reconciliación en el último tercio del siglo pasado y, además, una reconciliación que llevó al periodo de mayor crecimiento social y político de nuestro país.

Pero, particularmente hubo algunos destellos y algunos momentos… A mí me parece que la cultura, lo que habló de la cultura del descarte, cuando habló de la eutanasia, es absolutamente monumental. Bueno, y además dice, y además se contrata a un sicario para enviárselo al remitente, es demoledor.

Como demoledores fueron otros juicios, otras afirmaciones, otras noticias que dejaba el Papa. Una de ellas es que, desde luego, no se le ha pasado por la cabeza renunciar o incluso que contempla un viaje no tanto España oficialmente, no a visitar oficialmente España, pero sí en España al Camino de Santiago. Porque a este Papa como buen argentino, como saben los argentinos están construidos con material europeo, con dos materiales europeos, sensiblemente importantes como son Italia y España y se trasluce en su vocación. Argentina siempre ha tenido una innegable, además de la vocación americana, una distinguida vocación europea en su formación, en su cultura, en sus quehaceres, etc. A eso no es ajeno el Papa y el deseo de visitar Santiago como camino de Europa, ¿afirmó que iba a visitar Santiago? No. ¿Lo negó? Tampoco. Cuando un Papa no niega quiere decir que contempla y, a lo mejor eso podría darse pero claro, aventurarlo es mucho decir.

Yo lo que les puedo contar son algunas situaciones particulares de esa charla que realizamos en una pequeña biblioteca, muy pequeña, de Santa Marta que es la hospedería-hotel donde vive él. Él me confesó que no vive en los aposentos apostólicos porque si lo hiciera necesitaría el tratamiento de un psiquiatra. Dice “¿usted sabe lo que es aquello? Eso inmenso, estoy yo solo, sí atendido por alguna religiosa o algún mayordomo que vendría de vez en cuando a despertarme o a traerme un café pero, yo prefiero vivir en Santa Marta en una pequeña habitación donde tengo un pequeño vestidor y un pequeño despachito al lado. Y está en medio de un pasillo de un pasillo donde vienen laicos y religiosos y donde duermen y me los encuentro y voy a comer al comedor, y con toda tranquilidad. Y así estoy mucho mejor”.

Nos contó que es un Papa de poco salir. Yo le preguntaba: ¿pero bueno, sale a pasear por los jardines del Vaticano?” y me dice: “la verdad, no. Tengo mucho trabajo, me gusta dedicarme a la oración, al trabajo, a las audiencias, a desarrollar todos mis deberes y luego, bueno cada uno se relaja como quiere. A mí me gusta la radio, me decía”. Le regalé un pequeño aparato de radio porque le pregunté si tenía aparato de radio en su mesita de noche y me dijo que no; pues después de esto ya le he traído este que sintoniza directamente la COPE, que se va a entretener más, seguro, que sí escucha Radio Vaticana, con todos mis respetos y afectos a los colegas de la Radio Vaticana.

Y entre ello, pequeños detalles humanos que le hacen diferenten. Miren, estaba charlando con él, teníamos dos vasitos de agua muy pequeños, yo bebo mucha agua cuando hablo, constantemente. Se me acabó al agua la tercera contestación y fue el Papa quien llamó la atención, mientras seguía hablando, de algún otro para que trajera una jarra y me llenara el vaso de agua. Pequeñas cosas. Siempre mira los ojos, siempre mira los ojos y, siempre procura tener alguna palabra de afecto para aquella persona, en nuestro caso, en el mío particular lo tuvo con el afecto que mostró y el respeto que mostró por la fotografía de la Virgen de la Candelaria que yo le llevé y que por cierto se quedó. Porque me dijo cuando acabó todo, bueno esto es suyo se lo lleva, y le dije no, no se lo he traído Santo Padre para que Su Santidad se lo lleve y debajo del brazo, junto con la radio, caminando, con sus pasos lentos, se fue a perderse por los pasillos de Santa Marta dejándonos una entrevista, dejándonos unas palabras que hoy resalta prácticamente toda la prensa mundial.