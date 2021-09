De Afganistán a su posible visita a Santiago: las principales claves de la entrevista de Herrera a Francisco

Este miércoles 1 de septiembre, Carlos Herrera iniciaba la nueva temporada de 'Herrera en COPE' protagonizando un nuevo hito en la radio española. El comunicador de COPE tuvo la oportunidad de poder entrevistar al Papa Francisco en Roma, siendo la primera vez que un Papa concedía una entrevista a una radio de España.

En este sentido, Herrera pudo charlar durante más de una hora con el Santo Padre para analizar muchos asuntos de rigurosa actualidad, tanto del día a día de la Iglesia como otros relacionados con ciertas problemáticas que tienen repercusión a nivel mundial.

Su estado de salud tras la operación, el balance de sus primeros ocho años como Papa y su futuro, la posibilidad de visitar Santiago de Compostela en los próximos meses y la crisis sociales marcadas por la inmigración y la situación en Afganistán fueron algunos de los principales asuntos que el Papa Francisco comentó con Carlos Herrera en este inicio de temporada de 'Herrera en COPE'.

Estas fueron algunas de las líneas generales que marcaron la conversación, pero el Papa Francisco dejó muchos más titulares que durante las horas posteriores siguen dando la vuelta al mundo, ya que los principales medios de comunicación a nivel mundial se hicieron eco de esta histórica entrevista. A continuación, repasamos los principales puntos que marcaron el encuentro entre el Papa Francisco y Carlos Herrera en 'Herrera en COPE'.

Francisco confiesa estar bien de salud y rechaza una renuncia

Al comienzo de la entrevista, el Santo Padre confesaba cuál era su verdadero estado de salud tras la operación, explicando que se encontraba bien, podía comer de todo y también cerraba la puerta a una posible renuncia, negando así las informaciones que han aparecido en ciertos medios de comunicación: "Lo leo porque me gusta el modo de titular que tiene, lo leo rápido y punto, no entro en el juego. Televisión no veo. Y recibo, sí, el informe más o menos de las noticias del día, pero de eso me enteré mucho después, algunos días después, que había una cosa de que yo renunciaba. Siempre que un Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave".

En este sentido, Francisco también explicaba que su próximo viaje internacional a Eslovaquia y a Hungría puede tener una agenda más comprimida. "Quizás en este primer viaje un poco más, porque uno tiene que reponerse del todo, ¿no?, pero al final va a ser igual que los otros, ya lo va a ver".

También, el Papa Francisco fue preguntado por Carlos Herrera sobre sus diferencias con el primer ministro de Hungría, Víctor Orban, con el que presenta ciertas diferencias especialmente en lo relativo al cierre de fronteras. Sobre este asunto, Francisco ha señalado que desconoce si es un su próximo viaje a Hungría y Eslovaquia se encontrará con él. Y, si ese encuentro se produce, el Santo Padre confiesa que no sabe que le diría. "Ni se me ocurre pensar en qué le voy a decir en el caso de estar con él, son una serie de futuribles que a mí no me ayudan. Me gusta lo concreto; lo futurible te enreda, te hace mal".

Francisco analiza la situación en Afganistán: "El Vaticano hará lo posible para ayudar"

En cuanto a la situación en Afganistán, donde las tropas estadounidenses acabaron su intervención el pasado 31 de agosto, Francisco ha señalado que sigue con mucha atención todo el devenir de noticias que llegan desde el país asiático, subrayando que está convencido de que la Diplomacia de El Vaticano hará todo lo posible para poder ayudar: "Estoy seguro de que la Secretaría de Estado lo está haciendo porque el nivel diplomático del secretario de Estado es muy alto y el de su equipo, también el de Relaciones con las Naciones. Realmente el cardenal Parolin es el mejor diplomático que yo he conocido. Diplomático que suma, no de esos que restan, que siempre busca, un hombre de acuerdo. Estoy seguro de que está ayudando o al menos ofreciéndose".

"Yo voy a tratar de pedir lo que pide siempre la Iglesia en los momentos de mayor dificultad y de crisis: más oración y ayuno. Oración, penitencia y ayuno, que es lo que en los momentos de crisis se pide", ha explicado el Santo Padre.

También se ha referido a la posición de Estados Unidos y Europa respecto a Afganistán, explicando que puede que todas las variables no se tuvieran en cuenta a la hora de marcharse del país afgano: "Por lo que se ve, aquí no se tuvieron en cuenta --parece, no quiero juzgar--, todas las eventualidades. No sé si habrá una revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás de las nuevas autoridades. Digo engaño o mucha ingenuidad, no entiendo. Pero yo aquí vería el modo".

Su balance tras ocho años de Pontificado: "El nombramiento me pillo por sorpresa"

A pocos meses de cumplirse nueve años de su pontificado, el Papa Francisco ha hecho un pequeño resumen de cómo ha vivido todo este tiempo, señalando que su nombramiento fue una auténtica sorpresa para él y que en ningún momento pensaba que no volvería a Buenos Aires. Sobre el futuro, Francisco ha señalado que todavía quedan ciertas cosas por hacer, pero que todas están ya inventadas: "Creo que quedan varias cosas por hacer todavía, pero no hay nada inventado por mí. Yo estoy obedeciendo a lo que se marcó en aquel momento. Quizás algunos no se daban cuenta de lo que estaban diciendo o pensaban que no era tan grave, pero algunos temas provocan escozor, es verdad. Pero no hay una originalidad mía en el plan. Y mi proyecto de trabajo, 'Evangelii Gaudium', es una cosa en la que traté de resumir lo que los cardenales dijimos en ese momento.

La perspectiva de Francisco sobre la situación en España: "Debe reconciliarse con su propia historia"

En clave nacional, Herrera ha tenido también la oportunidad de conocer las impresiones del Papa Francisco sobre algunos de los asuntos más importantes que afectan a la crónica política y social de nuestro país, comenzando sobre el desafío independentista en Cataluña.

En este contexto, el Santo Padre quiso hacer una reflexión, y es que España debe "reconciliarse con su propia historia": "Son hechos históricos que están caracterizados por una serie de particularidades. En el caso de España, son ustedes los españoles los que tienen que juzgar, dando bien su actitud. Pero para mí, lo más clave en este momento en cualquier país que tiene este tipo de problemas, es preguntarme si se han reconciliado con la propia historia. Yo no sé si España está totalmente reconciliada con su propia historia, sobre todo la historia del siglo pasado. Y, si no lo está, creo que tiene que hacer un paso de reconciliación con la propia historia, lo cual no quiere decir claudicar de las posturas propias, sino entrar en un proceso de diálogo y de reconciliación; y, sobre todo, huir de las ideologías, que son las que impiden cualquier proceso de reconciliación".

También, Francisco ha analizado la cuestión de la inmigración, que en los últimos meses ha sido protagonista en el sur de nuestro país tras la crisis diplomática vivida entre España y Marruecos. En este sentido, el Santo Padre explicaba qué se debe hacer para hacerte frente a esta situación: "Mi respuesta sería esto: primero, delante a los migrantes cuatro actitudes: acoger, proteger, promover e integrar. Voy a la última: si uno acoge y los deja ahí sueltos en casa y no los integra son un peligro, porque se sienten extraños".

Francisco no descarta visitar Santiago aprovechando el Año Santo

Respecto a la posibilidad de que el Santo Padre visite nuestro país dentro de poco, Francisco no ha dudado en dejar abierta la puerta a un posible viaje a Santiago de Compostela coincidiendo con el Año Santo Xacobeo. En este sentido, Francisco ha explicado que prometió al presidente de la Xunta pensar en el asunto, pero también ha querido dejar claro que su principal intención es visitar en los próximos meses "países pequeños".

"Mi opción hasta ahora de viaje a Europa son los países chicos. Primero fue Albania y luego todos los países eran pequeños. Ahora está en programa Eslovaquia, después Chipre, Grecia y Malta. Quise tomar esa opción: primero a los países más chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. A Estrasburgo fui por la UE. Y, si voy a Santiago, voy a Santiago pero no a España, que quede claro".

El lado más personal del Santo Padre y los recuerdos de su familia

La conversación entre el Papa Francisco y Carlos Herrera dio para mucho, incluso para conocer el lado más personal del Santo Padre, conociendo más de cerca cómo era su vida en familia y los recuerdos que tienen de niño: "Somos cinco hermanos muy abueleros todos. Dios nos ha conservado los abuelos hasta grandes. El primer abuelo, el más lejos de todos, yo lo perdí cuando tenía 16 años y la última abuela cuando yo era provincial de los jesuitas. O sea que los abuelos nos acompañaron. En casa había además una costumbre, las vacaciones las pasábamos los cuatro mayores, porque la menor vino seis años después, las vacaciones las pasábamos con los abuelos, así papá y mamá descansaban un poco".

"Era divertido. Hay mucho de esa cosa abuelera. De la abuela Rosa lo que yo cuento son las mismas anécdotas de siempre, algunas son muy divertidas. De la otra abuela también cuento anécdotas, como la lección que me dio el día de la muerte de Prokófiev, sobre el esfuerzo en la vida. Cuando yo le pregunté a ella cómo habrá hecho ese hombre para llegar. Yo era un adolescente. Y de mamá sí, también recuerdo muchas cosas que también las digo. Pero por ahí llama la atención más lo de la abuela porque me repito con algunas cosas curiosas de la abuela, algunas irrepetibles por carta, por programas de radio… algunos dichos que nos enseñaron mucho. Pero, aparte de que éramos muy abueleros, los domingos a casa de los abuelos y después a la cancha a ver al San Lorenzo. Pero los abuelos incidieron mucho en nuestra vida", explicaba Francisco.