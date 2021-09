El Papa Francisco lamenta la legalización de la eutanasia: "Estamos viviendo una cultura del descarte"

Carlos Herrera y el Papa Francisco abordaron muchos temas en la entrevista exclusiva que se ha podido escuchar este miércoles, 1 de septiembre, en ‘Herrera en COPE'. Uno de ellos ha sido la eutanasia ya que España se convirtió el pasado mes de junio en el quinto país del mundo donde ya es legal.

Un paso que dio el Gobierno sin consenso con la opinión, en contra de la Organización Médica Colegial, el Comité Español de Bioética e incluso con el rechazo del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Carlos Herrera recordó al Santo Padre este acto del Gobierno "en función de lo que llaman el 'derecho a una muerte digna'. Pero eso es un silogismo falaz, porque la Iglesia no defiende el sufrimiento encarnizado, sino la dignidad hasta el final. ¿Hasta dónde el hombre tiene poder real sobre su vida? ¿Qué cree el Papa?".

"Estamos viviendo una cultura del descarte"

El Papa ha recordado que estamos viviendo "una cultura del descarte. Lo que no sirve se descarta. Los viejos son material descartable: molestan. No todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos...los enfermos más terminales, también; los chicos no queridos, también, y se los manda al remitente antes de que nazcan...O sea, hay una cultura..."

Asimismo, el Papa ha pedido mirar "las periferias": "Pensemos en las grandes periferias asiáticas, por ejemplos, para irnos más lejos y no pensar que uno está hablando de cosas de acá. El descarte de pueblos enteros. Piense en los rohingyas, descartados, gitaneando por el mundo. Pobrecitos. O sea, se descarta. No sirven, no van, no sirven".

El Santo Padre ha seguido reflexionando sobre esta cultura del descarte que, según el Papa, "influye mucho sobre uno de los dramas de la cultura actual europea" ya que en Italia la edad media es 47 años: "En España creo que es mayor. O sea, la píramide se ha invertido. Es el invierno demográfico en el nacimiento, en el que haya más casos de aborto. La cultura demográfica está en pérdida porque se mira el provecho. Se mira al de adelante...¡y a veces usando la compasión! y a veces usando la compasión!: "que no sufre en el caso de..." La Iglesia lo que pide es ayudar a morir con dignidad. Eso siempre lo ha hecho".

"Es una vida. Una vida humana"

Otro tema que ha tocado el Papa Francisco es el del aborto: "A mí no me gusta entrar en discusiones que hasta aquí se puede, que hasta allí no se puede, pero digo esto: cualquier manual de embriología de los que le dan a un estudiante de Medicina en la Facultad dice que a la tercera semana de la concepción, a veces antes de que la madre se dé cuenta [de que está embarazada], ya están perfilados todos los órganos en el embrión, incluso el ADN. Es una vida. Una vida humana".

Ante los que dicen que no es persona, el Papa le responde que "¡es un vida humana! Entonces, delante de una vida humana yo me hago dos preguntas: ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema?, ¿es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Segunda pregunta: ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Y con estas dos preguntas que se resuelvan los casos de eliminación de gente - por un lado o por el otro - porque son un peso para la sociedad".

Y sobre este tema del aborto, el Papa ha querido contar una anécdota que le contaban en casa: "Había una familia muy buena con varios hijos y el abuelo vivía con ellos, pero el abuelo se va poniendo viejo y en la mesa comenzaba a babearse. Entonces, el papá no podía invitar gente por vergüenza de su padre. Entonces se le ocurrió poner una linda mesa en la cocina y explicó a la familia que desde el día siguiente el abuelo iba a comer en la cocina y así podían invitar gente. Y así fue. A la semana, llega a casa y encuentra a su hijito de 8 años, 9 años, uno de los hijos, jugando con maderas, clavos, martillos, y le dice: “¿Qué estás haciendo?” “Estoy haciendo una mesita, papá”. “¿Para qué?” “Para vos, para cuando seas viejo”. O sea, lo que se siembra con el descarte, se va a recibir después".