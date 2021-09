Del 'New York Times' a 'Der Spiegel': la prensa del mundo se hace eco de la entrevista de Herrera con el Papa

La entrevista exclusiva de Carlos Herrera con el Papa Francisco ha tenido una repercusión mundial. El encuentro de poco más de una hora ha sido recogido no solo por los medios de nuestro país, donde se trata de la primera entrevista de Francisco en una radio, también ha suscitado un gran interés en medios de gran prestigio internacional al tratarse de un completo repaso a los grandes temas de actualidad que afectan al mundo tras haberse recuperado de su última operación.

En España el impacto de la entrevista ha sido notable y se ha convertido rápidamente en uno de los temas más comentados del día en las redes sociales dado el carácter prácticamente inédito de la entrevista con Francisco. Y es que no ha faltado el eco que la entrevista ha generado en otros países de nuestro entorno más próximo como Italia, Francia o Alemania.

Desde Italia la agencia de noticias 'Rome Reports', que cubre la actualidad vaticana ha realizado un seguimiento notable de lo ocurrido, además de otros medios de información general como el 'Huffington Post' en su versión italiana, o los clásicos, 'Corriere della Sera', 'Repubblica' o 'La Stampa', quienes ya abrieron sus portadas de este martes con los adelantos de la entrevista.

En Alemania ha sido 'Der Spiegel', uno de los medios más leídos online del país, quien ha querido destacar las declaraciones de Francisco sobre la salida de los países occidentales en Afganistán y su elogio a Angela Merkel.

Además, la entrevista radiofónica más importante de este inicio de temporada ha cruzado el atlántico hasta verse reflejada en una crónica que el 'New York Times' ha realizado sobre el encuentro con Herrera en Santa Marta. En concreto, la cabecera estadounidense destaca la crítica del Santo Padre a la intervención de los países occidentales en Afganistán: "Hablando de la caótica salida de Estados Unidos de Afganistán en las últimas semanas, el Papa dijo que "no se habían tenido en cuenta todas las eventualidades", cuando los aliados occidentales se marcharon", destacaba el 'New York Times'

Pope Francis said that resigning as pope had never crossed his mind, dismissing rumors in the Italian media following his July hospitalization for colon surgery. https://t.co/2s1i1IxSQb