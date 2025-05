Amenazas de muerte contra el presidente y el director deportivo del Sevilla: sus números circulan en grupos de mensajería telefónica

Publicado el 11 may 2025, 19:36 - Actualizado 11 may 2025, 19:42

La hostilidad hacia el Sevilla por parte de un sector de la afición sevillista sigue en aumento, tras los graves incidentes sucedidos este sábado cuando algunos aficionados acudieron a la Ciudad Deportiva para increpar y amenazar a los jugadores por la situación del equipo tras la derrota frente al Celta.

Según informó Víctor Fernández, desde la noche de este mismo sábado, tanto el presidente del Sevilla como el director deportivo y el expresidente José Castro, están recibiendo amenazas de muerte en sus teléfonos móviles. Sus teléfonos móviles se están compartiendo por grupos de whatsapp, y algunos de ellos han recibido incluso fotos de su casa.

Momentos de máxima tensión en la ciudad deportiva del Sevilla

La situación es tremendamente complicada, hay mucha preocupación a raíz de estas amenazas de muerte y es por eso por lo que el Sevilla ha redoblado la seguridad.

Por el momento, no hay constancia de que a los jugadores no se les haya amenazado de muerte como a los directivos, pero ya se les ha advertido que, ante la mínima duda que tengan con respecto alguna acción de la que puedan ser víctimas, no es expongan y se acojan al dispositivo especial de seguridad.

Con respecto a los asaltantes a la Ciudad Deportiva en la que tuvo que pasar la noche la plantilla, por motivos de seguridad, la Policía ya tiene identificados a dos miembros: ambos tienen antecedentes penales y no son socios del club. El Sevilla los va a denunciar y se exponen a sanciones penales y del deporte, pero en cartera tienen un grupo de radicales que están en camino de ser identificados y, después, denunciados.