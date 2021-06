Herrera, al Gobierno: “¿Por qué se empeñan en tomarnos por idiotas? Es una cosa soberbia"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Son las 8 de la mañana, ¡qué tarde es! ¿Verdad? Bueno, es miércoles 16 de junio del 2021. Hay dos noticias con diferente, como las pilas ¿no?, positivo-negativo, que es bueno conocer de entrada una de ellas es que los aranceles,los aranceles con Norteamérica que impuso la administración Trump a cuenta de la guerra Boeing-AirBus y que gravaban a productos como el vino, como el aceite español en Estados Unidos van a desaparecer, lo cual eso es una bastante buena noticia para los productores españoles. La otra es que estees el segundo día más caro de la historia en lo que el recibo de la luz se refiere, hoy -en fin- esperemos que bajen un poco las temperaturas porque se puede planchar a las dos de la tarde pero el aire acondicionado a las cuatro de la tarde con el máximo pico de calor pues que sepa que eso también es un pico de gasto importante.

SEGUIMOS CON LAS MASCARILLAS AL EXTERIOR





Bueno y de la salud hay algo nuevo, ahora el debate en el Consejo de Salud y en el Interterritorial es mascarillas sí y mascarilla no, mascarilla más tarde, mascarilla algún día ¿no? Algún día no, han decidido que quizás es demasiado pronto para dejarla puede seguramente tienen razón y lo más razonable es aplazar esa retiradaque además será paulatina de la mascarilla para más adelante, a lo largo del verano seguramente porque la vacunación va a ritmo aceptable. Somos 13 millones de inmunizados, pero al ritmo que vamos en un mes puede haber 10.000.000 más, quiero decir que del 27 % se puede pasar el 50% a lo mejor en unos 30 días y eso ya empiezan a ser cifras respetables, es decir, que a final de agosto, si las vacaciones no lo interrumpen, podemos llegar a una cifra 50- 60% de vacunación que ya empieza a dar un poco más de tranquilidad. Sigue sin estar claro lo de vacunarse fuera de la comunidad habitual, supongo que a lo mejor a través de la tarjeta de desplazados pero en fin habrá que verlo.





ESPAÑA, EN CONTRA DE LOS INDULTOS





Bueno, lo de los indultos. Esto está ya un poquito más cerca que ayer pero menos que mañana. Aquí se da una cosa curiosa que debería inquietar el gobierno, aunque ya se sabe que a este gobierno le inquietan pocas cosas porque tiene el rostro hecho con el mismo material que las cajas negras de los aviones, hay un accidente de avión tremendo siempre sale la caja negra, que por cierto no es negra creo que es roja, pero todos deberíamos ir dentro de la caja negra porque eso te garantiza lo que va dentro de la caja negra siempre sale bien.

Bueno, una observa la mayoría de las encuestas y le sale una mayoría de gente que no aprueba la gestión o las ideas del gobierno y suele estar en torno al 60%, no es que el 40% esté de acuerdo, pero hay una importante proporción de no sabe no contesta. Según el Barómetro Global sobre la corrupción de la Unión Europea 6 de cada 10 españoles, por ejemplo consideran que el Gobierno no ha sido transparente con la pandemia, y 6 también de cada 10 en varias encuestas dicen que están en contra de los indultos. Sánchez no podrá decir que cuenta ahora mismo con un gran apoyo social para meter en vena toda la posible propaganda como si fuera un goteo, para ser un gotero que va a caer y a caer y a caer y a caer y que bueno, en fin, cada uno podrá resistir o tendrá que resistir como pueda.

EL DESPRECIO AL REY FELIPE VI POR PARTE DEL GOVERN





Hoy lo que tenemos en Barcelona es una nueva performance para despreciar al Rey, el Rey tiene un acto con la empresa, con el Círculo de Empresa, va a echarles un cable. 7.000 empresas catalanas se han ido de Cataluña en cuatro años, se han ido a Aragón, a Valencia, Madrid Andalucía y bueno ¿qué es lo que va a recibir allí por parte de aquellos que van a ser indultados? Pues un desprecio, porque se sabe que Pere Aragonés que es el encargado que tiene Junqueras en la tienda de la Generalidad coincidirá con Felipe VI en una reunión, porque no tiene más remedio, previa las jornadas de Círculo de Economía pero que luego no va la cena porque este ambiente tan cuqui de convivencia, diálogo y respeto que nos vende el sanchismo pues no puede evitar que la Generalidad tenga su puntito de desprecio y sectarismo de siempre. Pero es que tampoco va el segundo, ‘el Puigneró’, el que cree que los españoles somos -palabras textuales suyoas- "mongoles, etc, etc". Marqueses de respeto y la convivencia estos dos, van a enviar a una consejera.

Esta es la tropa a la que el sanchismo nos va a obligar a plegarnos como sociedad y poner la otra mejilla para que Sánchez siga en Moncloa, siga en el Falcon, no es para otra cosa. Olvídense de la utilidad pública y o esos cuentos que… y además con una sumisión que mueve a la vergüenza ajena. Escuchen como la portavoz del Gobierno de España justifica y respeta a los que tratan el jefe del Estado como si fuera un apestado.

LA LEY PARA DESPENALIZAR LAS INJURIAS Y LOS INSULTOS





Es su ideario, como es su ideario hay que respetar su ideario, no tiene mayor interés. No se puede ser más cínico y más sumiso con el sectarismo ¿Lo de los demás no es ideario y a los demás se le puede hacer cordones sanitarios? ¿Luego se sorprenden de que les abucheen por la calle? Pero es que oiga, la gente no se quiere dejar insultar y hablando de insultos, también están preparando la ley para despenalizar la injuria al Rey, la injuria la religión, etc, etc.etc. Las injurias y los insultos, que en realidad son los insultos porque en caso de la Religión es la catolicofobia fundamentalmente, no es que los ateos… Mire usted yo conozco, se lo decía a las 6, muchos ateos muy respetuosos con la religión y muy respetuoso con los religiosos y con aquellas personas que defienden su creencia y practican su creencia, son ateos, sencilla y llanamente no lo hacen. Ahora, ahora otra cosa es la catolicofobia ¿y a eso que le damos vía libre? ¿Y a quemar los retratos del Rey, también? Miren ayer estuvo particularmente brillante el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz.

Claro, no hay más preguntas. Como ETA ya no existe ya no existe el enaltecimiento del terrorismo ¿no?, pero ¿es que Franco existe, que se murió hace más tiempo? Pero ¡qué tontería es esta!.





LAS MENTIRAS DEL ENCUENTRO SÁNCHEZ-BIDEN





Bueno y sigue abierto el'Expediente X' del paseíllo de Sánchez con Biden, no se lo pierdan. Nos quiso convencer de que es que estuvo en 30 míseros segundos y le habló de… que de verdad yo creo que tenía toda la pinta de ir diciéndole "dame algo para un bocadillo, tiene algo para un bocadillo, para un para un cafelito…" Bueno, pues ayer la ministra de ‘estertores diplomáticos’ González Laya y una explicación para sorpresa de todos y dijo que sí había una reunión previa.

¿Por qué se empeñan en tomarnos por idiotas? Es una cosa soberbia

Es mentira, no estuvieron solos, hombre departieron todos los jefes de Estado y de Gobierno en la sesión propia que tienen los de la OTAN. Pero ¿por qué se empeña en decir algo que es fácilmente demostrable de ser falso? ¿Por qué se empeñan en decir lo que saben que se puede comprobar? Miren, la Casa Blanca no ha hecho referencia ni siquiera al paseíllo de 30 segundos de Biden con Sánchez. ¿Por qué se empeñan en tomarnos por idiotas? Es una cosa soberbia.

