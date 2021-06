Salud Pública pospone la decisión sobre mascarillas en el exterior y aprueba nuevos tramos de vacunación

La Comisión de Salud Pública, en la que están representados el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas, ha aprobado esta tarde la vacunación contra el coronavirus de tres nuevos grupos, que comprenden desde los 39 a los 12 años, además de postergar la decisión sobre el uso o no de mascarillas en el exterior.

¿Cuándo nos podremos quitar la mascarilla en la calle?

La relajación del uso de la mascarilla en espacios exteriores y bajo ciertas condiciones está aún encima de la mesa. Siendo un tema que no se ha tratado y que se decidirá más adelante Precisamente sobre esto se ha pronunciado este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha apelado a la "prudencia" sobre el cambio de la normativa para que dejen de ser obligatorias en exteriores y ha apostado por un "mensaje unívoco" y que no haya diferentes regulaciones "para no confundir a los ciudadanos".

Lo ha hecho después de que algunas comunidades como Madrid, Murcia y Navarra hayan apuntado a julio como el mes en el que la mascarilla podría dejar de usarse al aire libre, si bien todas ellas han coincidido en que la medida debería adoptarse a nivel nacional. De momento, habrá que esperar a que se formule ese acuerdo.

¿Si estoy de vacaciones me pueden vacunar?

Este ha sido otro de los temas que se esperaba que se tratase este martes. Aun así, al igual que con la decisión de las mascarillas, la vacunación de las personas que se trasladen a otra comunidad temporalmente por sus vacaciones ha quedado sin resolver. De nuevo, habrá que esperar a que se alcance un acuerdo entre territorios y Gobierno.

Nuevos tramos de vacunación

Lo que sí ha aprobado la Comisión de Salud Pública ha sido la vacunación contra el coronavirus de tres nuevos grupos, que comprenden desde los 39 a los 12 años.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, gracias a la mayor disponibilidad de vacunas en estas próximas semanas, la situación epidemiológica actual y la entrada del verano, se podrá ir solapando la vacunación de diferentes grupos, manteniendo el orden de edad descendente.

La comisión, formada por los directores generales del ministerio y de las comunidades, ha acordado incluir tres nuevos grupos en la próxima actualización de la estrategia de vacunación: grupo 11 (de 30 a 39 años), grupo 12 (de 20 a 29 años) y grupo 13 (entre 12 y 19 años).

Algunas comunidades ya han comenzado a vacunar a personas de entre 39 y 30 años: Ceuta recibió el pasado 7 de junio la autorización del Ministerio de Sanidad para inocular el suero a los menores de 40 años, al igual que Melilla, que lo hace desde el pasado 9 de junio, y Canarias, que ya lo está haciendo en las islas no capitalinas de menor población.

Por su parte, Andalucía y Baleares ya han abierto el sistema de citación en línea para las personas de ese rango de edad. El resto de comunidades autónomas han anunciado que en las próximas semanas comenzarán a vacunar a este grupo poblacional, como ya adelantó Castilla-La Mancha.

Salud Pública ha incidido también en la necesidad de priorizar la inmunización de adolescentes a partir de 12 años que sean grandes dependientes o estén en situación de muy alto riesgo, tras la aprobación de la vacunación para este grupo de edad el pasado 31 de mayo.

En España, un total de 3.948.296 jóvenes forman parte del grupo de edad de entre 12 y 19 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Algunas comunidades autónomas como Extremadura han defendido la vacunación con dosis de Pfizer a los menores de entre 12 y 16 años antes del inicio del próximo curso, mientras que representantes sanitarios de otras comunidades abogan por continuar el proceso de vacunación por tramos de edad.

Más allá de los tres nuevos grupos que se incorporan a la estrategia de vacunación, los técnicos de Salud Pública han coincidido en que es "fundamental" insistir en la captación de las personas de 40 y más años que no se han vacunado todavía.

Ministerio y comunidades han decidido dejar para la próxima reunión de la comisión la votación sobre la actualización de la "Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19".