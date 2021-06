Chencho Arias, en TRECE: "La obsesión de Sánchez por sacar pecho acaba en estas meteduras de pata"

PP, Vox y Ciudadanos han acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ridiculizar la imagen de España en la cumbre de la OTAN con el paseo que protagonizó con el presidente de EE. UU., Joe Biden, y que supuso una breve conversación de apenas un minuto. Además, algunos partidos socios del Ejecutivo en el Congreso, como Compromís, Más País o ERC han lamentado que Moncloa generara demasiadas expectativas con el primer encuentro que iba a mantener Sánchez con el mandatario estadounidense.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido a Sánchez que acuda a la Cámara Baja para explicar "en qué consistieron esas conversaciones con Joe Biden", ya que "esa no es la manera de relacionarnos con un país estratégico" ni de tratar asuntos importantes. "No es de recibo que los españoles viéramos sonrojados (ese paseo) y pasáramos vergüenza ajena", ha dicho en rueda de prensa del Congreso tras criticar "la pérdida de peso específico" de España en el ámbito internacional.



Desde Ciudadanos, el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Edmundo Bal, ha señalado que España ha hecho "de nuevo el ridículo" con una imagen que "ya está muy dañada" porque "se ha borrado de la política internacional y europea" y ha pedido a Sánchez y la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que se pongan manos a la obra haciendo política internacional de verdad y "no nos hagan caer en el bochorno".

"Lo que es lamentable es que el Gobierno haya puesto a España en esta posición", ha coincidido el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha puntualizado que la imagen era la de "Biden caminando en línea recta y un señor que le quería vender algo".

Inocencio Arias, diplomático y colaborador de programas como 'Herrera en COPE' ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE las principales claves del plan fallido de Moncloa con Biden. "Ha sido una cosa bochornosa. No hemos quedado en ridículo a nivel internacional porque no le ha interesado a nadie. Todo esto ha surgido porque la gente de Sánchez quiere sacar pecho. Quieren fanfarronear de que Sánchez es un gran estadista y como Biden no le ha llamado por teléfono en cinco meses pues tenían que demostrar que estaban mu bien".

"Que Biden no viese a Sánchez entra en lo normal porque el presidente de los Estados Unidos ha acudido a una cumbre. Lo que pasa que la Moncloa se muere por ensalzar a su líder pues meten la pata, llegando incluso a inventarse que estuvieron hablando en un encuentro de media hora", ha explicado el diplomático.