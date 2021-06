¿Lleva Europa mascarilla en exteriores? Grecia, Lituania y Rumanía, como España

La mascarilla se ha convertido ya en un elemento imprescindible, no solo para proteger a los demás sino para protegernos a nosotros mismos de la covid-19. Desde finales de marzo del año pasado, momento en el que el uso de la mascarilla pasó de ser excepcional a obligatorio, todos los ciudadanos españoles mayores de seis años están obligados a llevarla sin excepción, independientemente de que se pueda guardar la distancia de seguridad con el resto de personas. Después de cuatro olas de la pandemia y a las puertas del verano con la campaña de vacunación como última barrera para contener la pandemia, el debate se ha centrado estas últimas semanas en cuándo podremos dejar de utilizar las mascarillas en espacios al aire libre.

Una posibilidad que cada día cobra más fuerza y de la que tendremos una decisión firme este mismo miércoles, después de que la Comisión de Salud Pública decida finalmente este martes si retirar la obligatoriedad de su uso en los espacios públicos a partir del 1 de julio. El pasado lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró en rueda de prensa que "igual que en Francia y Alemania, estamos esperando al momento oportuno". Llegados a este punto, y con el 1 de julio como posible fecha para la retirada de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios exteriores, hemos repasado la legislación vigente en algunos de nuestros vecinos europeos.

El uso de la mascarilla en Europa: ¿es o no es obligatoria?

Como venimos diciendo, hemos querido fijarnos en las normas vigentes en algunos países de Europa y en la obligatoriedad (o no) de la mascarilla en cada uno de ellos. El más parecido a nosotros es Portugal, donde el uso de mascarilla es obligatorio para todas las personas mayores de diez años, en todos los espacios interiores públicos, así como en los exteriores y lugares de trabajo donde no sea posible mantener la distancia de seguridad correspondiente, así como cuando varias personas no forman parte de un único núcleo de convivencia.

Medidas relativamente similares en Italia, donde también sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla no solo en espacios cerrados, sino también en espacios públicos exteriores. De hecho, también está recomendado su uso en el domicilio particular siempre y cuando haya personas que no formen parte del núcleo de convivencia particular. También en Grecia es obligatorio, tanto en espacios interiores como exteriores, sin ninguna excepción, al igual que enLituania y Rumanía. También podemos hablar deBulgaria, donde actualmente su uso solo es obligatorio en los espacios públicos, siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad.

En Bélgica, por ejemplo, el uso de la mascarilla en la calle dejó de ser obligatorio el pasado miércoles, salvo en todos aquellos lugares donde haya grandes aglomeraciones de personas y no se pueda mantener la distancia de seguridad. En otros países como Francia o Alemania ya han planteado una desescalada sobre las mascarillas y estiman que podría comenzar el 1 de julio en el país galo, mientras que en Alemania lo están estudiando pero aún no se han hecho públicas las fechas con las que están trabajando las autoridades sanitarias alemanas. En la República Checa, por su parte, no es obligatoria en exteriores siempre y cuando se pueda respetar un número máximo de dos personas con la correspondiente distancia de seguridad, mientras que en Chipre tampoco lo es siempre que haya una persona sola, sin acompañante, y se pueda respetar la distancia.

En Austria es obligatorio el uso de la mascarilla FFP2 en espacios interiores y desde hace una semana no es obligatorio utilizarla en exteriores. Se prevé, de hecho, que desde el 1 de julio deje de serlo también en interiores, siempre y cuando la situación epidemiológica sea favorable. En Hungría, las mascarillas ya no son obligatorias en espacios al aire libre, aunque sí lo sigue siendo en interiores. Por su parte, desde el pasado jueves Dinamarca se convirtió en el primer país europeo en suprimir la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios interiores.

En otros países como Croacia es recomendable llevarla en espacios públicos cuando no haya distancia. Otros vecinos europeos como Suecia, Finlandia y otros países nórdicos no tienen como norma obligatoria el uso de la máscara facial en espacios públicos pero en muchos casos sí está recomendado.

No podemos olvidar los países fuera de Europa como Israel o Estados Unidos donde, gracias al avance de la campaña de vacunación contra la covid-19, ya no es obligatorio llevar la mascarilla en espacios al aire libre.