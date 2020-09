Herrera denuncia la obsesión de la izquierda con Madrid: "Empieza a ser estomagante"

El periodista de Herrera en COPE, Carlos Herrera, se ha mostrado preocupado esta mañana por las cifras de contagios que estamos viendo en los últimos días. A las puertas de la 'vuelta al cole', lo cierto es que los rebrotes y los casos que notifica el ministerio de Sanidad no paran de subir. "La pandemia. Lo esperado. No espere de aquí a los próximos días no espere yo aquí que diga lo contrario a que aumentan los casos. Pero también aumenta el paro. Eso es una pinza perfecta", ha explicado Herrera.

"Nos hemos instalado en los 3.000 casos más. Hay que fijarse en la trágica cifra de fallecimiento, a pesar de que las personas que son contagiadas no sufren lo mismo que en la primera oleada, los muertos de la última semana son 177 personas. En todo julio fallecieron 90 personas y los muertos de agosto eran 649", ha dicho, preocupado.

"Se van tomando medias en función de la comunidad. En Galicia han confinado Santoña y han aplicado restricciones y en Valladolid han pasado a la fase 1, que estaban a la espera de que un juez ratificase o no su retroceso", ha querido apuntar.

La obsesión de la izquierda con Madrid

Pero el comunicador, en su columna de las seis de la mañana, ha hecho especial referencia a las imágenes que ayer se vieron en Madrid y que han generado mucho revuelo entre el profesorado, ya que no se pudieron mantener las distancias de seguridad cuando se iban a hacer las pruebas. "Las imágenes más plásticas de ayer se refieren a Madrid. El propio Gobierno ha pedido perdón porque se han visto colas kilométricas porque eran difícil que se mantuviesen la distancia. Esperemos que lo solucionen o que lo hagan mejor, que oportunidades quedará", ha dicho en este sentido.

Aun así, ha aprovechado la oportunidad para denunciar la obsesión que tiene la izquierda con la ciudad, que está quedando evidenciada en los últimos días: "De nuevo el politiqueo de trinchera, por seguir hablando de Madrid, la obsesión por culpar a los madrileños hasta de la muerte de Kennedy empieza a ser estomagante. Nada excita más a la izquierda que imponer un Estado de alarma parcial a Madrid que humille a ese territorio que no vota a la izquierda mayoritariamente. Ayer Salvador Illa organizó una reunión entre Madrid y las dos castillas porque están muy preocupados porque Madrid contagie a las comunidades que tienen alrededor".

"Mira que es fácil decir que en Madrid es el problema. Pero qué es Madrid, qué son madrileños. ¿El señor de Guadalajara que viene a trabajar a Madrid, el estudiante de Segovia o el señor de Barcelona que viene en Barajas, el coronavirus surge en madrid por ciencia infusa? Tiene líneas de metro, aeroportuernos y porque tiene eso también tiene oportunidades para todo el que viene y trabajo y contribuye a pagar muchas pensiones que otras comunidades no podrían pagar", ha querido destacar Herrera. "Iban a pasar más hambre que un caracol", ha sentenciado.

Los papeles ya estaban escritos

Pero el tema de la política principal de las últimas horas ha sido la reunión que han mantenido Sánchez y Casado. Una reunión que Sánchez ya tenía claro cuál iba a ser su postura antes de reunirse con el líder de la oposición.

"Todo lo que lleva diciendo Moncloa desde esa reunión estaba ya escrito y preparado desde hacía días. Se sigue sin explicar los PGE que quiere Sánchez, pero quiere apoyo ciego de incluso quien no lo necesita, y cuando dice que no saca a María Jesús Montero, mariateatritos, escenificar el drama de que el PP es un partido extraconstitucional. Casado dijo que no, pero qué iba a decir, pero ofreció ayudas. De eso no se acuerdan ni Montero ni los demás. El PP es oposición y en una democracia la oposición tiene que oponer".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (izq) y el presidente del PP, Pablo Casado (dech), se saludan a las puertas de La Moncloa, antes de su reunión, en Madrid (España), a 17 de febrero de 2020.Eduardo Parra / Europa Press

Por este motivo, Herrera ha mandado una recomendación al presidente del Gobierno: "Sánchez con quien tiene que pactar es con Iglesias, no con Casado. Lo que no puede ser es que a mariateatritos diga una cosa y que luego Iglesias diga que sí. Mira con quien tienes que pactar es con quién tienes en casa y luego buscas fuera".

También te puede interesar

Herrera destapa el verdadero objetivo de Sánchez con su discurso frente a los principales empresarios

Herrera desvela la estrategia de Sánchez para ocultar sus errores como presidente del Gobierno: "Lo necesita"