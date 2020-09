Herrera destapa el verdadero objetivo de Sánchez con su discurso frente a los principales empresarios

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el mes de septiembre haciendo un balance del mes de agosto desde el punto de vista económico: "Menos mal que hemos superado la pandemia, así lo dijo la persona que dirige el Gobierno. Y eso 'icono pop' que es Fernando Simón también dijo que habíamos controlado la curva. La situación respecto a la epidemia que nos deja este mes de agosto es muy preocupante".

Respecto a la situación epidemiológica, Herrera ha analizado la 'fijación' que durante las últimas semanas se está teniendo con la Comunidad de Madrid: "Ayer Fernando Simón volvió a apuntar a Madrid como principal foco de contagio. Siempre hay algo perverso cuando se habla desde la Moncloa de la región dirigida por Isabel Díaz Ayuso. La pregunta es, ¿si gobernase Gabilondo estaríamos todo el rato diciendo lo malo que es Madrid?"

Herrera analiza el último discurso de Sánchez

Pero el principal asunto de análisis y debate sobre la mesa de 'Herrera en COPE' en estas primeras horas de septiembre es la conferencia que Pedro Sánchez dio el pasado lunes en Madrid frente a algunos de los rostros más importantes del tejido económico y empresarial de nuestro país, una cita a la que no estaba convocada la principal asociación de representantes de autónomos de nuestro país, algo que ha llamado mucho la atención al comunicador: "Este lunes Pedro Sánchez volvió a dar lo mejor de él delante de empresarios y sindicatos, pero no convocó a la principal asociación de autónomos: esa no estaba convocada. No habría estado mal tener un detalle con todos aquellos que levantan su persiana cada mañana. Las pymes son las empresas que más empleo genera en nuestro país".

Para avanzar necesitamos desterrar la pelea partidista de la lucha contra el virus, instituciones sólidas y un nuevo clima político marcado por la estabilidad y por la unidad. La situación exige que acompasemos nuestras convicciones a un bien superior: la recuperación de España. pic.twitter.com/8NFSySrpZL — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 31, 2020

Sobre Pedro Sánchez, Herrera ha explicado que una vez más el líder socialista ha pronunciado unas palabras que se quedarán muy pronto en papel mojado, ya que carecen de contenido y sobre todo de medidas tan importantes en estos primeros instantes del curso político para intentar enfrentarse a la difícil situación que atraviesa el país por culpa de la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus: "El discurso de Sánchez fue muy épico. En esta estrategia de propaganda política Sánchez no aportó ninguna medida. Eso sí, mando un mensaje a la oposición, que era el verdadero contenido de este acto de propaganda: que apoyen todo lo que se le ocurra".

En este sentido, Herrera ha señalado que Sánchez ha vuelvo hacer lo que mejor sabe hacer: ruido: "Soltó toda una colección típica de su factoría, que simplemente es hacer ruido. Ni una sola medida, ni una explicación de sus objetivos económicos ni de su idea de Presupuestos, algo que parece no tener ni pensado".

R.Rubio

En relación con este asunto, Carlos Herrera ha recordado la pregunta que lanzó el pasado lunes en el primer programa de la temporada de 'Herrera en COPE' "Este lunes nos preguntábamos si el Gobierno tenía un plan y si lo iba a presentar en esta conferencia. La respuesta es que no. Solo hubo figuración y más Sánchez que nunca con los empresarios como figurantes".

El mensaje de Herrera a Manuel Castells

Por último, el periodista también ha tenido tiempo para hacer referencia al ministro de Universidades, que se tuvo que ausentar de la reunión del pasado lunes para tratar el protocolo de regreso a las universidades de nuestro país por causas médicas: "Manuel Castells es como el galgo Lucas. Ayer tenía la oportunidad de demostrar que existía pero no apareció, que tenga una pronta recuperación.

