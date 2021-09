Herrera: "¿Qué es el odio? ¿Y tú me lo preguntas? El odio, Pedrito, eres tú"

Vídeo

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

10 de septiembre, 10 de septiembre, viernes, 8.00 de la mañana, 7.00 en Canarias, un escenario perfecto para contarle desmenuzarle toda la actualidad del día de hoy ,que inevitablemente pasa por el guarismo que identifica el precio más alto de la luz, porque hoy se bate otro récord , pero a lo mejor el lunes aparezco para decirle que hay otro también, 152 euros con 32 céntimos, el más alto, pero es que también la gasolina está en el precio más alto desde el 2014, la gasolina de 95. Los combustibles y la luz es una buena forma de empezar para darle los buenos días a los que se levantan a esta hora de la mañana, que también hay un cuajo gordo, pero bueno.

[ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE CARLOS HERRERA DEL VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE]

Miren, 10 de septiembre quiere decir que mañana es 11 de septiembre, 11 de septiembre en el que lo fundamental no es la Diada de Cataluña como pueden imaginar. Si no que el 11 de septiembre de hace 20 años se vivió el mayor y más grave atentado terrorista hasta la fecha. Además, en pleno suelo continental norteamericano. Los norteamericanos no habían sido atacados desde 1812 en su guerra con Inglaterra en su suelo. Aquello fue un shock, no solo para los americanos que creían que eran invulnerables, sino para todo el mundo. Porque el ataque cambió el mundo entero para siempre y nos demostró que somos vulnerables, que las democracias son vulnerables.

Es muy difícil que el terrorismo acabe con una con un estado importante, no digamos ya los Estados Unidos, pero sí que pueden implantar terror, pánico y lo que es peor, la duda, el relativismo que eso se enraiza con con fuerza en las sociedades democráticas, las debilita y provoca mucha inestabilidad, mucha inestabilidad. Si eso lo ligamos con, que 20 años más tarde, los talibán han vuelto al poder con más fuerza, experiencia, con el aura de haber derrotado a Occidente, con miles de millones de dólares en material de guerra que decían los norteamericanos que había sido inutilizado y que estos, les habrán ayudado rusos o chinos, pero bueno, han hecho hasta un desfile militar incluso con los los Blackhawk, los helicópteros que los norteamericanos dijeron que nunca podrían volver a volar. No, miren el terrorismo y lo hemos visto Bataclan y en las Ramblas y en muchos más lugares, golpea y siguen golpeando.

Nadie dice que el terrorismo va a destruir un estado democrático, pero sí que va de desestabilizar sociedades democráticas, porque son las sociedades democráticas las que no quieren líos y a veces prefieren ignorar los problemas. Hay autocomplacencia de Occidente y la autocomplacencia de Occidente es nuestro peor enemigo. Siempre creemos que no pasa nada, que eso es un problema de los otros, que los talibanes no suponen un problema o no lo van a suponer, bueno, que se lo pregunté a las víctimas de las Ramblas, por ejemplo. Eso viene en el yihadismo, que ahí va a recrearse, así que... Nico Redondo dice una frase que es cierta : “España no tiene élites, tiene gente poderosa”. A varios lugares de Europa podría paasarles algo parecido. Europa ha visto un deterioro de sus élites, el peor desde la Segunda Guerra Mundial. Pero de eso, si quieren tenemos tiempo para hablar.

La Generalidad es un gobierno de “titelles”

Porque de aviones podemos seguir hablando, porque, miren, el suceso, la colección de sucesos producidos a cuenta de la ampliación del aeropuerto del Prat 1.700 millones de inversión, 85.000 puestos de trabajo, o quizá ,alguno más, 50.000 de ellos fijos ya para siempre, se va al garete porque lo que hay en la Generalidad de Cataluña es un Gobierno de titelles . Si queremos llamarlo gobierno y porque la clase política y las élites, incluidas las burguesías de Cataluña, han formado un auténtico lodazal ideológico y efectivo y práctico y político que ha llevado a que todo se paralice, a que Cataluña acabe siendo cualquier día de estos un auténtico humedal.

Lo de La Ricarda, que es una finca colindante al aeropuerto del Prat, es un símbolo absoluto, un humedal, laguna y algunos patos, y unas especies de aves que vuelan, de eso no tengo ninguna duda y valdrá muchísimo y una de esas casas de arquitectura racionalista que a los arquitectos pedantes les encantan. Bueno, eso, es el símbolo perfecto de lo que ocurre. El Gobierno ha retirado ese dinero y ha dicho hasta dentro de cinco años no me vuelvas a hablar de la inversión en el plan y todo se difumina. Pero si tienen una alcaldesa que no quiere turistas, un Gobierno que dice que lo de La Ricarda y los patos es lo principal y el Gobierno de España también tiene en su seno a una individua que es, curiosamente a la ministra de Trabajo de un país con más de cuatro millones de desocupados, que aplaude que se vaya al traste un plan que contemplaba la creación de 85.000 puestos.

La ministra de Trabajo se congratula de que al presidente de su propio Gobierno se le haya complicado el plan que defendía para el Prat y se alegra de que Barcelona se quede sin una inversión que no se ha visto desde los JJ.OO. ¿Qué puede salir mañ con toda esta gente metida ahí?Ya veremos, en fin. ¿En qué consistía el trabajo? En crear una nueva pista para vuelos de envergadura más internacional todavía, pero para eso te tienes que cargar La Ricarda.

La Ricarda es una finca a la que no han hecho caso en su puñetera vida, pero bueno, estaba ahí. Un humedal, los pinos, muy bonito. La política es elegir. ¿Cuántos patos hay en La Ricarda, a cuántos puestos de trabajo nos sale cada pato?

Marlaska le echa la culpa a la Policía

Y después, damas y caballeros, hoy es el día en el que, por cierto, no dimite Grande-Marlaska a cuenta de la denuncia de la falsa agresión homófoba. Además dee las contorsiones y las recogidas de cable que han tenido que realizar todos, ahora Marlaska le echa la culpa a la Policía porque dice que la Policía no le informo y que él nunca culpo a Vox de nada.

Vamos a ver, no tengáis tanto desahogo que las cosas se graban, que parece mentira que no lo sepáis.

“Yo nunca he dicho nada, yo nunca he dicho nada”, pero, ¿no sabes que se te graba todo, y ahora dice que es la Policía. El ridículo que ha hecho Marlaska y que le ha hecho hacer a Pedrito -que Pedrito no se lo perdonará, menudo es este-, ahora quiere echar la culpa a los periodistas. La misma Policía, a los periodistas, nos decía el lunes ojo con esto, andar con cuidado que no está nada claro.



Eso hace que el martes yo les diga por la mañana: hay muchas cosas que no están claras en este asunto, ocho tíos por la mañana en verano con sudaderas que no les ve nadie, ¿le conocían, no le conocían? Estos, no de cabeza, Vox, Ayuso tienen la culpa, el odio y más odio.

Ahora echa la culpa a la Policía, supongo que la Policía estará encantada de que de nuevo el ministro del Interior les meta las cabras en el garaje como lo hizo cuando la manifestación del orgullo cuando echaron a botellazos y orinándose encima de ellos a los cándidos de Cs que fueron a esa manifestación y ministro del Interior sacó un informe, un atestado de la Policía diciendo que no había pasado nada. Ese atestado era falso, falso. Igual que falsas eran las balas que llegaron a su antedespacho y que supuestamente está investigando la Policía. ¿También la Policía tiene la culpa de no encontrar a un tío que no existe? Estarán encantados, fumarán en pipa

En cualquier caso, que la realidad que no te privé de un buen numerito, que la realidad no te privé de la performace que tenías preparada con la Comisión de Delitos odio. Miren que hay odio en España, vayan ustedes al País Vasco, a Cataluña. Supongo que esa comisión se podra... A ETA le ha ganado la democracia, pero las ideas de ETA las siguen llevando, exactamente, el segundo partido del País Vasco y acosando centenares de concejales del PP, a decenas, mejor.

Pedrito, el odio eres tú

Se inventan un odio inexistente o residual para reforzar un odio real masivo institucionalizado que es el odio que promociona Sánchez y sus aliados contra la media España que no le vota. Ese sí que es odio, un día son los franquistas, otros los homófobos, luego los machistas, luego los racistas, siempre ultraderechistas. ¿Puede haber, acaso un odio mayor que el de tratar a millones de ciudadanos y a sus representantes desde ese lenguaje guerracivilista de bandos, de trincheras, de enemigos?

Oiga, la otra escena, en apariencia al margen, forma parte de la misma película. El Gobierno no ha dicho nada tras conocerse que el Constitucional va a declarar ilegal el segundo estado de alarma, nada. Lo habrá hecho en privado, pero... Con el primero, nos confinó ilegalmente. Con el segundo, cerró el Congreso para no tener que dar explicaciones y el virus a sus anchas el 8-M. Pero a usted le encerró y a la oposición le puso una mordaza en la boca.

Con lo cual, si juntamos los dos imágenes nos sale la fotografía final: un Gobierno que extiende el odio ideológico con mentiras y que incumple las normas más elementales del Estado de derecho y además silencia, reprime, invade, confina a quien se opone. A ver si habláis de eso en la Comisión de odio que presides Pedrito con todos los Village People y con Marlaska y con todos los demás.

¿Qué es el odio? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es el odio? y ¿tú me lo preguntas? El odio Pedrito eres tú”

