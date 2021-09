Malasaña, la Diada o el estado de alarma: Sánchez afronta un inicio de curso lleno de dudas

La situación en Moncloa comienza a ser crítica. Pedro Sánchez, según publica el diario ABC, podría enfrentarse a nuevo varapalo judicial si prospera el borrador de sentencia que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen en sus manos para resolver el recurso presentado por Vox respecto al segundo estado de alarma que se alargó durante seis meses.

A pesar del empecinamiento del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE por afrontar con cierto optimismo la recta final de la legislatura de cara al año electoral 2023, con comicios autonómicos y municipales en mayo y generales en noviembre, sus intenciones no terminan de cuajar.

El varapalo sufrido en las urnas durante las elecciones en la Comunidad de Madrid; la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el primer estado de alarma que se alargó durante 98 días entre marzo y junio de 2020; las dudas surgidas en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra; la campaña de desprestigio emprendida contra el Partido Popular y, sobre todo, contra Vox por el falso crimen homófobo de Malasaña; y, ahora, este nuevo y más que posible fallo judicial, podría seguir condicionando la viabilidad de un Gobierno de coalición cada día más fragmentado.

Ante la exclusiva de ABC que “prejuzga el fallo y el contenido de la resolución judicial”, el Tribunal Constitucional ha publicado un comunicado en el que aseguran que “el asunto de referencia está siendo objeto de estudio por los magistrados, sin que esté deliberado”, y ha calificado como “prematura” cualquier afirmación “sobre el resultado de este recurso de inconstitucionalidad”. No será, por tanto, hasta los días 14 o 16 cuando el asunto se incluya en el orden del día del Pleno.

Sobre este asunto se ha referido Santiago Abacal, quien ha manifestado a través de su cuenta en Twitter que “parece que el TC también va a estimar el recurso de VOX contra el segundo estado de alarma, el que el gobierno quiso convertir en perpetuo”, y ha remarcado que desde su formación “siempre lo hemos dicho: Sánchez preside un gobierno instalado en la ilegitimidad y en la ilegalidad más descarada”.

Pues parece que el TC también va a estimar el recurso de VOX contra el segundo estado de alarma, el que el gobierno quiso convertir en perpetuo.



Siempre lo hemos dicho: Sánchez preside un gobierno instalado en la ilegitimidad y en la ilegalidad más descarada.#SoloQuedaVOXpic.twitter.com/mGxvcehvSs — Santiago Abascal ???? (@Santi_ABASCAL) September 8, 2021





Un Diada con reconocimiento para los “los represaliados” del 1-O

Otro de los asuntos que pueden seguir tambaleando durante los próximos días la consistencia de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo es la celebración de la Diada. Los socios del Gobierno, a pesar de los indultos concedidos a los líderes del 'procés', han anunciado que seguirán tensando la situación entregando la medalla de oro de la cámara catalana a “los represaliados” del 1-O.

Así lo confirmó hace unos días la presidenta del Parlamento catalán y dirigente de JxCat, Laura Borràs, que escenificará este homenaje en una ceremonia que se celebrará el próximo 10 de septiembre, en vísperas de la manifestación separatista.

Respecto a la mesa de diálogo con Cataluña, que está previsto que se convoque próximamente, el Gobierno sigue sin aclarar si Sánchez contempla o no su participación.

“Los equipos están compartiendo información y cruzando documentos. Se están conciliando agendas y viendo el trabajo en asuntos concretos”, anunció ayer la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“La Justicia no es ni ha sido nunca un obstáculo para la paz”

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es otra de las cuestiones que amenazan con pasar factura al Gobierno de la nación. Una situación que se ha recrudecido durante este inicio del nuevo curso político tras la polémica generada por las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, negando la posibilidad de que sean los propios jueces los que elijan su órgano de gobierno.

Además, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, quiso referirse durante el acto de apertura del Año Judicial a los argumentos que se dieron para defender los indultos a los condenados por el 'procés'. Lesmes aseguró que la Justicia no es ni ha sido nunca un “obstáculo para la paz” ni actúa por “revancha” o por “rencor”.





La sombra de los Presupuestos ya sobrevuela Moncloa

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha sumado esta misma mañana a esta encrucijada política con otro tema tan sensible como vital para salvar la legislatura: los presupuestos. Bolaños ha anunciado este jueves que en la semana del 20 de septiembre tiene intención de reunirse con los portavoces de todos los grupos parlamentarios para pedirles su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

Ciudadanos ha sido la primera de las formaciones políticas en trasladar al ministro de Presidencia que no van a negociar con el Gobierno de coalición los próximos Presupuestos. El partido que dirige Inés Arrimadas, al contrario de lo que sí hizo en las cuentas anteriores, no ha vacilado en fijar su posición en el 'no' al entender que el Ejecutivo de Sánchez ya ha elegido a sus socios independentistas para sacarlos adelante. El portavoz de Cs, Edmundo Bal, por su parte, ha exigido al Ejecutivo desde el Congreso que explique "el contenido de los Presupuestos" y que los presente "cuanto antes".