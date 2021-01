Herrera: "Pese a su gestión desastrosa, Illa, que se va a hacer las Cataluñas, no se arrepiente de nada"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es miércoles 27 de enero, son las 08:00 horas y Filomena y la helada y las lluvias y la pandemia y el apocalipsis zombi. Bueno, pues a algunos lugares han llegado también los terremotos, que ya puestos a que el año sea completito, pues que venga con terremotos como ha venido en Granada, que las desgracias nunca vienen solas. A las 22:30, con la gente en casa con el toque de queda, pues va la gente y nota latigazos de cuatro terremotos de cuatro y pico en la Escala Richter que es cuando se empiezan a caer sosas de las estanterías y a uno se le encoge un poquito lo que sea retractil. Claro, pues hay que ponerse en su lugar. Es que llevan ya unos cuantos en esa zona de Granada, Santa Fe. Desde aquí un abrazo para todos ellos.

Hay varias preguntas y varias reflexiones que estos días a cuenta de todo lo que está viniendo, dice: Oiga, ¿pero estos años XX no podrían ser como los años XX del siglo pasado? ¿Volveremos a vivir los felices años XX? Cuidado porque aquellos años XX del siglo pasado,no fue oro todo lo que relucía, había mucho de espejismo, de especulación. Se salía de una guerra, de una epidemia, de la mal llamada gripe española, el consumo empezó a crecer porque la tecnología fue a más y las economías vivieron en expansión, crecimiento en todo Occidente tanto que llegó hasta una burbujna que estalló en el 29.

Hasta que no llegó el 29 es verdad que mucho charlestón y mucho humo con mucha música, pero llegó aquel jueves negro y qué decirles: aumentó el consumo y como aumentó el consumo la gente se inventó la venta a plazos, fue endeudándose, no sé si les suena eso, por encima de sus posibilidades. Y en la bolsa hubo una gran compra de acciones por parte de la gente que tenía dinero guardado y aumentaron las cotizaciones. Y como la gente vio que aumentaban las cotizaciones y se ganaba dinero, empezó a pedir créditos endeudándose para comprar en la bolsa. Y cuando la bolsa dejó de crecer la gente empezó a vender, pero tan rápido que las cotizaciones bajaron aún más rápido y ese fue el jueves negro, el crack del 29.

Y el martes negro, el banco dijo: oiga, devuélvanme el dinero que les he dado para comprar acciones. Y nadie tebnía aquel dinero, había desaparecido. Y aquello fue... En fin, esperemos que el catacarck de los años XX nuestro se haya anticipado un poco con la pandemia que estamos viviendo ahora mismo.

CASI 600 MUERTOS EN UN DÍA, LA CIFRA MÁS ALTA DE LA PANDEMIA

Esta pandemia que anda con buen trote, con buen tranco como dice 'mi Mari Jose' porque ayer los contagios fueron 36.435, 591 muertos en 24 horas, es verdad que hay alguno que se queda traspapelado del fin de semana que se otorga el martes, 591 muertos, y una incidencia acumulada en 893 casos por cada 100 mil habitantes y una vacunación que ahora anda en problemas burocráticos, AstraZeneca con la Unión Europea, y más dosis que ha enviado Pfizer diciendo que cada vial tiene seis dosis y que hay que aprovecharlas y una vacunación que no arranca.

Pero el día, si ustedes me preguntan si tiene una frase yo le digó que sí que la tiene, que la ha pronunciado el ministro que se va, que es Salvador Illa, la frase es “no me arrepiento de nada” en un ejercicio de Pedro Sanchismo puro. “No me arrepiento de nada”. Es decir, a pesar de su gestión desastrosa, ¿este hombre el día que se va a hacer las Cataluñas puede decir no me arrepiento de nada? Hombre, podía haber quedado bien con un ápice de humildad, aunque sea falsa, que en estos todo es falso. No me arrepiento de nada quiere decir que volvería a hacer mal todo lo que hizo mal. Y además de decir esa frase opulenta e insultante se va sin rendir cuentas, sin decir absolutamente nada.

¿Y mientras tanto el presidente del Gobierno dijo algo de la pandemia? ¿Advirtió algo de la campaña de vacunación? No porque no está en eso. Él solo habló de la promoción de Salvador Illa como condidato, ojalá para él futuro presidente de la Generalidad.

DARIAS, UNA DESCONOCIDA SIN EXPERIENCIA EN SANIDAD

¿Cómo que nunca ha presumido de sus aciertos? Si no los tiene cómo va a presumir. Normal. ¿Qué acierto ha tenido Illa? ¿Que no ha confrontado políticamente con los demás? ¿Y con la Comunidad de Mafrid? ¿Y que ha pedido perdón por sus errores? Si acaba de decir que no se arrepiente de nada. Pero qué clase de mentiras en cascada nos estás dejando una detrás de otra.

Y ayer lo que ya conocíamos fue lo que ya intuíamos o creíamaos saber de antemano y teníamos razón es que Carolina Darias va a hacerse cargo de la cartera de Sanidad. Carolina Darias, a la que deseamos que tenga suerte y acierto, hombre, no va a ser difícil habiendo tenido el precedente que ha tenido, jamás ha tenido nada que ver con lo sanitario, pero juega con la ventaja de ser mayoritariamente desconocida. Si ya lo conoces es aquello de lo del chiste. Es que han nombrado a Menganito no sé qué, vaya, hombre, pues es que antes sabíamos nosotros que era un inútil. Bueno, pues esperemos que eso no sea y no se cumpla con Carolina Darias, a la que le deseamos lo mejor.

Y el otro nombramiento es Miquel Iceta, que yo les confieso afecto personal a Miquel Iceta, es listo, es experto de política entre bastidores y algunos dicen que llega al Ministerio de Política Territorial de premio de consolación. Bueno, a lo mejor resulta que Iceta está encantado de haberse quitado de ser el responsable del PSC, cosa que va a tragarse Salvador Illa, que ya veremos cuáles son los resultados y que aún así va a tener muy difícil formar gobierno porque van a entenderse hasta los enemigos absolutos que ahora mismo son ERC y el partido de Puigdemont, los del Fricandó.

Iceta ya ha dicho “eso te lo comes tú, yo me quedo en Madrid”. Cuidado porque vamos a ver quién es Iceta, que es un señor encantador, es partidario de los indultos, de la España plurinacional, descubrió ocho naciones en España, cosa que la Constitución que va a jurar no contempla. Eso de que las naciones son ocho, entonces los demás qué son. Es español el que no puede ser otra cosa. Bueno, pues el que hace este lío va a ser ministro de la Política Territorial, que es una cosa que está por el derecho a decidir. ¿Y eso qué significa? ¿Va a suponer algún tipo de eficacia? Pues, damas y caballeros, solo se puede esperar que sea prudente en sus declaraciones. Esperamos poder saludarlo cualquier día de estos.