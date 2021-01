Herrera: "El PSC quiere volver a la ficción de que en Cataluña no hay supremacismo ni fascismo"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es miércoles, ya es 20 de enero del 2021 y hoy cojan el paraguas si viven en la península porque va a estar sometida a las lluvias, en algunos lugares esas lluvias no van a ser tan torrenciales según parece, van a ayudar a despejar la nieve de las ciudadades en la España central. En la España nevada el agua deshace la nieve y esperemos que eso no tope con unas alcantarillas demasiado ocupadas, así que no llegue esa nieve en zodiak, hacer rafting por las calles de Madrid, por ejemplo.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Miren, hoy es un día en el que es difícil elegir por dónde empezar porque es como entrar en un restaurante self service, que lo que no te gusta te desagrada, pero todo te llama la atención. Podría fijarme en sindicatos, que han convocado manifestaciones contra el Gobierno el 11 de febrero, que lo mismo va a ser el primer día en varias décadas que les pilla trabajando. Verán ustedes, además, qué energía, qué contundencia le van a poner a la protesta contra Sánchez e Iglesias. Las tres marchas de Selma y el Domingo Sangriento que vivieron en el 60 los afroamericanos para lograr el derecho al voto va a ser una tontería ante el despliegue sindical contra el Gobierno.

Podríamos seguir hablando de Pablo Iglesias, que ayer rectificó como rectifica él, diciendo una chorrada perfectamente despreciable todavía más grande que la anterior, pero menor que la que dirá la siguiente para defender la comparación entre Puigdemont y los exiliados. Dijo que a él no le iban a encontrar en la criminalización del independentismo. Ya, ni la de ETA, que tampoco la vas a criminalizar, ni a Otegi ni a Stalin ni a Maduro ni a Chávez. Iglesias se retrata siempre por lo que no criminaliza y por lo que sí criminaliza. Además de la diferencia entre Puigdemont y un exiliado republicano, deberías saber también que a Puigdemont le ha venido de maravilla la tontería que has dicho, que ya la ha ircorporado a su defensa. Que un vicepresidente de España, que hay que preguntarse por qué un sujeto de esa calaña ha llegado a ser vicepresidente de un Gobierno de España, pregunten a Sánchez.

EL ATOLLADERO DE LA POLÍTICA CATALANA

Bueno, en Cataluña el TSJ ha suspendido cautelarmente el retraso de la convocatoria de elecciones a mayo. Las elecciones estaban convocadas para el 14 de febrero y lo han retrasado por motivos relacionados con la pandemia. Eso descoloca a unos y se cree que coloca a otros. ¿Pero qué es lo que ha dicho el TSJ? De momento lo ha suspendido cautelarmente mientras se estudia lo que se ha hecho. Todo evidentemente puede pasar, pero, hombre, el decreeto de retraso de esas elecciones no parece ser jurídicamente muy sólido, es decir, los jueces no van a decir y no pueden decirque ese retraso respende a los mismos intereses tácticos por parte de unos y el oponerse al retraso, la intención del PSC de evitarlo también por cuestiones tácticas.

La pandemia es una escusa. Unos querían retrasar porque ahora veían que las encuestas no les iban bien, los independentistas, y otros no quieren retrasarlo porque ven que las encuestas, Salvador Illa parace que es que sea el salvador de Cataluña. El retraso, además, podría volver a retrasarse sine die tal y como estaba escrito en ese decreto y eso es muy difícil que lo pase un tribunal. Y menos mal que nos quedan los tribunales y el TSJ en Cataluña para poner orden a estas cosas.

Luego también hay quien utiliza el argumento, y es cierto, es sólido, que dice si en Cataluña hay gente que puede ir al teatro, también puede ir a votar. Es difícil convencer a todos de que si puedes ir a un restaurante a comer no puedas ir a votar con todas las garantías. Pero recordemos cómo está la Generalidad. La Generalidad de Cataluña está en una situación sin precedente porque tuvo un presidente que huyó, lo sustituyó una ameba a la que inhabilitaron y a esa ameba le ha sustituido el suplente de la ameba que con la ley en la mano no tiene todos los poderes que tendría un presidente normal, entre ellos disolver parlamentos o retrasar elecciones. Y eso es lo que tienen que mirar con la lupa los jueces, es decir, es el suplente del inhabilitado que suplió el que se fugó de la justicia. Para que nos hagamos una idea del panorama.

La decisión, si se mantiene, le regala al PSC el efecto Illa. Pero que no se haga muchas ilusiones porque a ERC, que es profesional del victimismo, le regala perfectamente ese victimismo: Los tribunales españoles no nos desarrollar la democracia, nos exponen a una pandemia que nos va a matar a todos, quieren matar a todos los catalanes, bla bla bla. Mire, la elección es entre lo malo y lo peor. Si se retrasan las elecciones a mayo y se hace efectivo ese decreto la verdad es que se disparan las instituciones sobre el sentido jurídico de las cosas porque el suplente del inhabilitado que suplió al que se fugó no tiene en sus manos esas prerrogativas, pero si se mantiene la fecha del 14, hombre, sí, se liberal al PSOE del problema de los indultos que tiene que dar y está en el buen momento Salvador Illa, pero se juega con la posibilidad de aumentar los contagios. Pues, oiga, es elegir entre lo mao y lo peor.

El PSC está en una situación que es volver a la Pax catalana en la que los nacionalistas catalanes cortaban el bacalao y los socialistas catalanes eran sus alegres mayordomos aceptados por la tribu, es decir, volver a esa ficción de que en Cataluña no hay supremacismo agresivo y fascismo y barretinas, un catalanismo transversal que, hombre, quién se va a oponer al catalanismo y tal. Y todo ese es mentira, pero bueno, quieren vivir en la ficción, vivan en la ficción.

BIDEN, NUEVO PRESIDENTE DE LOS EE.UU.

Y hoy la gran cita, aparte de la ceremonia a la que no va a ir Donald Trump que, por cierto, se va a despedir con una tormenta de indultos, la falta de la cortesía de ir a darle el relevo a Joe Biden en una ciudad como Washington, que está blindada. Hay una policía, de verdad, RoboCop, es una muñequita de Famosa, un madelman comparado. Miren ustedes la foto donde puedan.

MICHAEL REYNOLDS

Y fuera aparte de esa cita, la gran cita es la reunión del Consejo de Política Interterritorial porque ayer 404 muertos, 35 mil contagios, una incidencia acumulada que está en 714 casos por cada 100 mil habitantes. A excepción de Canarias, pues prácticamente todos estamos en riesgo extremo y ante ello hay un estado de alarma que el Gobierno, que está de oyente en esto, como si fuera el Gobierno de Honduras, que no quiere tocar, y las comunidades, incluidas las socialistas, menos Madrid, que se descuelga, quieren tocar ese estado de alarma para poder meter a la gente en casa: toque de queda no a las 22:00 sino a las 20:00 horas porque las comunidades tienen expertos y dicen sus nombres, y es una lista de señoras y señores que saben de esto. Los de Fernando Simón, pues no sabemos. Serán sus colegas de parking. Bueno, ¿eso se puede hacer o no se puede hacer? Desde luego hay suficientes letrados y juristas para retocar lo que haya que retocar para que eso si se quiere se pueda hacer. Y parece que podría hacerse y que no tienen más remedio que llegar a un acuerdo.

Y el Gobierno meterle prisa a la vacunación para que les de más vacunas para poder enfrentarnos a todo esto que, ya les digo, hoy son 404 muertos, es que parece que nos haya insensibilizado esta pandemia. 404 muertos. Y desgraciadamente, yo no sé si estamos en el pico o no, a lo mejor mañana le tengo que decir que son más.