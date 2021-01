Daniel Lacalle prevé que en dos años España haya aumentado su deuda hasta en 240 mil millones

El mismo día en el que el Ejecutivo de Sánchez ha decidido ampliar los ERTE hasta el próximo día 31 de mayo, el economista Daniel Lacalle ha querido hacer un balance sobre las previsiones económicas que se esperan para nuestro país durante este año 2021.

El economista y autor de varios libros ha explicado en 'El Casabel' que las previsiones hechas en Moncloa durante la recta final del 2020, donde precisamente se aprobaron los presupuestos, no sirven para afrontar el nuevo escenario al que nos enfrentamos, tras el paso de 'Filomena' y la ampliación de los ERTE.

"Los PGE partieron de ser fallidos porque las estimaciones económicas de las que partían eran inverosímiles y hasta el propio Gobierno reconoce que no se va a producir ese incremento del crecimiento económico, por tanto, los presupuestos empiezan mal con un cuadro económico y de gastos que no se van a cumplir, porque no tenían prevista la ampliación de los ERTE. El acuerdo alcanzado hoy supone un agujero mayor en las cuentas de la Seguridad Social", ha lamentado el economista.

A esta mala económica hay que sumar otra que hemos conocido este martes. El Gobierno ha declarado como zonas catastróficas varias zonas del país para que las administraciones locales puedan afrontar las consecuencias que ha dejado 'Filomena'.

España aumentará su deuda en dos años

Un gasto, ha explicado, que el Ejecutivo de Sánchez no tenía previsto y que vamos a ver reflejado en la deuda que España va a generar en dos años. "Los gastos, incluyendo los ERTE, unos ingresos que van a ser muchos menores, y el efecto de 'Filomena', nos vamos a encontrar en el 2021 con un déficit adicional al de 2020 que va a superar los 110 mil millones y en dos España habrá aumentado su deduda en 230 o 240 mil millones", ha apostillado.

En Bruselas se le ha dado a España un periodo de carencia con la excusa de la covid-19. "Cuando mira a España mira dos cifras que no casan. Es el menos ayudas ha dado para ayudas a los autónomos, adicionalmente va a ser el país que más déficit va a costear", ha querido denunciar.

Estas malas previsiones va a tener consecuencias entre los ciudadanos. Y es que David Lacalle ha querido explicar que todo este caldo de cultivo va a tener consecuencias en el paro, pudiéndose alcanzar cifras 17.8-18.5% de paro excluyendo los ERTE si estos se prolongan durante el 2021.