Herrera anuncia los motivos por los que el Gobierno de Sánchez no quiere modificar el estado de alarma

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las claves informativas que van a marcar la jornada. Por un lado la decisión del Tribunal de Justicia de Cataluña respecto a volver a la casilla de salida en el debate sobre el retraso de las elecciones en Cataluña y por otro lado la cita del Consejo Interterritorial de Salud para saber si se endurecen las medidas de restricción como han solicitado las comunidades autónomas.

El análisis de Herrera sobre las elecciones en Cataluña

Respecto a Cataluña, Herrera ha comentado que existen muchas aristas para analizar la situación que se vive en esta comunidad autónoma respecto a los próximos comicios: "El Tribunal de Justicia de Cataluña ha tomado una decisión que reactiva la fecha de inicio de las elecciones catalanas, para el 14 de febrero. Lo que ha pasado es que mientras estudia lo que hay en el fondo del retraso electoral ha querido mantener la fecha de inicio. También se ha dado cuenta de que ese documento de retraso no parece jurídicamente sólido, no es de extrañar viendo a la gente lo firma. La pandemia es la excusa. Todo es meramente estratégico, porque es un retraso que tiene muchos matices. Si hay catalanes que puedan ir al teatro es muy difícil sostener el retraso. Esta es una Generalitat de Cataluña sin presidente, porque el suplente del que sustituyó al que huyó no tiene pleno de poderes. Por lo que aquí es elegir entre lo malo y lo peor".

Las claves del estado de alarma según Herrera

En cuanto a las medidas de restricción, el comunicador ha señalado los principales motivos por los que el Gobierno no decide modificar el decreto del estado de alarma: "La gran cita de este miércoles es la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, para saber cuál es el futuro al que se tienen que agarrar los españoles por lo decisivo en lo que se ha puesto. Hasta 15 comunidades autónomas van a pedir medidas más estrictas para intentar atajar el aumento incesante de la curva. El Gobierno se sigue negando a modificar el decreto del estado de alarma, ese es el principal problema. La alergia que tiene este Gobierno para ir al Congreso de los diputados para intentar llegar a un consenso es un síntoma de esta postura".

