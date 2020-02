Herrera: "¿Qué extraño misterio esconde el Gobierno para no recibir a Guaidó y sí a Delcy Rodríguez?"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Carnaval, Carnaval, España es un Carnaval, no hay día sin su afán, pero, hombre,, hoy de los carnavales de España, como es tradición, por cierto, en este programa paramos en Santa Cruz de Tenerife, en una ciudad en la que el carnaval es algo más que una simple fiesta. Y en este carnaval mundialmente conocido vamos a pasar unas cuantas horas para contarles, como siempre, como todos los años, algo respecto a esta cita que comenzaba ayer con la elección de la Reina del Carnaval aquí en Santa Cruz, en el Hotel Iberostar Mencey como en tantas otras ocasiones.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Bueno, el día, hombre, desde luego tiene mucho de carnaval pero también de tragedia, no en España, sí fuera de España. En Alemania varios tiroteos en una ciudad cercana a Frankfurt que ha costado la vida a nueve personas en un bar donde se acercó un coche y se pusieron a disparar y previsiblemente a los dos asesinos que iban en ese coche también. La policía no descarta absolutamente nada, la policía alemana, pero todavía no ha dado más datos de la investigación.

HERRERA, SOBRE EL DELCYGATE

Vamos conociendo todo tipo de datos en España acerca de todo tipo de cosas, pero esencialmente de un asunto difícilmente explicable. Puedes hacer el ridículo, puedes, incluso, caer en bochornos, pero cuidado con las mentiras que elaboras que muchas veces te crecen en las manos. Y eso está ocurriendo en el caso 'Delcygate' o en el caso Ábalos.

Parecía imposible pillar al Gobierno en otra mentira en este asunto, pues nunca hay imposibles. Este Gobierno nunca defrauda, todavía hoy descubrimos una mentira más. Y es que el Ministerio del Interior, el de Marlaska, ministro del Interior y juez además, sabía de la llegada del avión de la vicepresidenta venezolana entre el pasaje del mismo, luego hemos salido una importante cantidad de material oculto en unas maletas que no sabemos lo que es, que se lo llevaron por valija diplomática.

Hasta ahora el Gobierno había mantenido que no se enteró de la presencia de Delcy hasta cuatro horas antes del aterrizaje. Bueno, era mentira, una mentira más, una detrás de otra constantemente. Claro, y aquí la pregunta es, oiga, esto no fue casual, sabían que venía, vino, se la recibió, se bajó en el aeropuero, ¿y todo eso para qué?

Eduardo Parra / Europa Press

Supimos luego que el Gobierno ninguneó a Juan guaidó a las pocas horas, a los pocos días. ¿Tiene algún tipo de relación? ¿Qué extraño misterio tienen que esconder el Gobierno de decir de una vez por todas la verdad? Les cuesta, literalmente les cuesta porque, además, cuando se lo vuelves a preguntar, ahora ya son dos jueces los que están investigando este caso que, por cierto, le extraña mucho al ministro de Justicia, que es juez,es decir, le extraña que un juez investigue. Ocho horas de grabación que ya tienen los jueces. AENA las ha guardado y Ábalos se pone muy chulo con la prensa.

Es mentira, también eso es mentira, eso es mentira y eso es evidente simplemente escuchando el brote de chulería con el que contesta cada vez que se le pregunta algo relacionado con todo esto. Y ahí lo tienen.

HERRERA, SOBRE EL PAÍS VASCO Y LAS PENSIONES

Bueno,todo está parado en España menos la caja registradora del PNV, que son unos fenómenos, hay que reconocerlo. El PNV también se va a encargar de pagar las pensiones. Bueno, para ser exactos, el Gobierno vasco gestionará el pago de las pensiones porque las pensiones las va a seguir pagando la Seguridad Social, es decir, usted, al menos mientras sean deficitarias en esa comunidad autónoma, que lo son. Es decir, no se rompe la caja de la Seguridad Social, pero sí se avanza en la desaparición del Estado en esa comunidad autónoma paulatino, constante, al que Sánchez le ha dado un nuevo impulso para garantizarse el proyecto, su proyecto político, y los nacionalistas siguen avanzando pasito a paso.

Con estos, oiga, es magnífico porque siempre ganan. Es como la banca y como la caja y, además, aquí han llegado al perfecto ejercicio de cuadrar el círculo o soplar y sorber a la vez, es decir, Urkullu se encarga de lo bueno, de recaudar y repartir, y Sánchez de pagar. Vamos, ni el mayor de los sofistas puede sostener que un mismo hecho pueda significar lo uno y lo contrario a la vez, pero ya verán ustedes como el gobierno se cuidará muy mucho de darle esa competencia a ninguna otra comunidad.

Y, además, ¿por qué la caja de la Seguridad Social tiene que aportar al País Vasco que tiene un concierto particular? Primero, la población vasca está algo más envejecida que las demás y no tienen dinero, es decir, con lo que gestiona el PNV, el Gobierno vasco no pueden pagar las pensiones. Las pensiones las paga eso que se llama España, lo que pasa que en el recibo de pago va a poner Gobierno vasco, que parezca que es Urkullu el que paga la pensión, pero en realidad lo pagan todos los trabajadores españoles. Bueno, es otra más.

HERRERA, SOBRE DOLORES DELGADO

Y hay un par de comparecencias: una que tiene que producirse y otra que se produjo ayer que son interesantes. Dolores Delgado hoy se somete al examen del Congreso, tiene asegurada la mayoría para ser Fiscal General del Estado porque tiene la mayoría Frankenstein porque, además, cumple los requisitos legales, pero es la persona menos adecuada para dirigir la Fiscalía General del Estado por su trayectoria vinculada al Partido Socialista, por relaciones poco ejemplares con el comisario Villarejo, por limitaciones que va a tener en su mandato porque hoy se recuerda que tendrá que abstenerse en todas las causas relativas al procés y en todas las que afecten a partidos políticos.

EFE

Hay en el diario El Mundo hoy un interesante artículo de Javier Zaragoza, del fiscal, contra la pretensión del Gobierno de cambiar la tipificación de los delitos de sedición, de rebelión y de paso vuelve a defender su actuación en el juicio, su petición de condenar por rebelión que no fue admitida por el Tribunal. Si tienen un rato échenle un vistazo.

HERRERA, SOBRE IGLESIAS

Y ayer sesión de control y el protagonista,Pablo Iglesias, que se aplicó aquello de que la mejor defensa es un buen ataque. Si le piden explicaciones por no querer investigar el escándalo de la prostitución de menores tutelados por el Gobierno de Baleares pues él pone los brazos en jarra, se despacha con una sarta de insultos y mucho ruido, pero ninguna respuesta. Pues es una actuación de chulo, sobrado, sobreactuado completamente poniendo, efectivamente, en realidad, poniendo a la vista de todos que es que este no sabe hablar sin vomitar de vez en cuando, es que suelta barbaridades. Ayer todo el mundo era fascista porque se le pedían explicaciones. Bueno, pues ya lo ven ustedes, el que pregunta es fascista.

Y este, entre una cosa y otra, es un Savonarola de pies a cabeza, pues no explica por qué no se investiga políticamente ello en el Parlamento balear. Podemos está en ese Gobierno balear y Podemos, que tanto se ha aplicado e hinchado la boca, llenado la expresión acerca de las cosas que había que hacer, de las investigaciones que había que tomar, ahora nada. Bueno, ahí lo tienen, el escándalo sigue ahí y la obligación de dar explicaciones y pedir responsabilidades también sigue ahí.