Cuando el vicepresidente balear juzgaba los abusos a menores que hoy se niega a investigar en el Parlamento

El escándalo de los menores prostituidos en Baleares está generando un terremoto político. El IMAS ha terminado por reconocer hasta 16 casos. Ciudadanos y Vox solicitaron una comisión de investigación en Parlamento balear, la cual fue rechazada por la totalidad de los partidos del tripartito en el gobierno (PSOE, Unidas Podemos y Més).

De esta forma, la socialista Francina Armengol y y su vicepresidente, el exjuez de Podemos, Pedro Yllanes, encabezan una peculiar oposición a las palabras del propio Pablo Iglesias, que llegó a asegurar que el caso se debe investigar “caiga quien caiga”. Destaca la postura de Yllanes, quien ejerció la judicatura durante años, afrontando con contundencia los casos de abusos sexuales contra menores sobre los que debía impartir justicia.

Javier Rodrigo de Santos: el ex concejal del PP con una doble vida

Fue especialmente sonado el caso de Javier Rodrigo de Santos ex número dos del PP en el Ayuntamiento de Palma. El político 'popular' fue condenado por Yllanes en el año 2009 a una pena de 13 años y seis meses de prisión por abuso sexual de menores, entre los que se encontraban dos hermanos, con 14 y 16 años.

Yllanes destacó sobre el condenado, en unas declaraciones recogidas por El País que: "Los tocamientos recibidos de parte de Rodrigo de Santos guiados por el evidente propósito de satisfacer su desordenado deseo sexual y a quien el lugar, el dormitorio de sus hijos, no le suponía obstáculo o impedimento alguno; desinhibición provocada, en parte, por la adicción a la cocaína".

El caso de De Santos supuso un gran revuelo para la sociedad palmesana dada la relevancia política del condenado. La sentencia completa se puede consultar en el siguiente enlace. Aun así, Yllanes ha tenido que lidiar con otros casos similares, quizá de menos notoriedad, pero con igual firmeza.

Cuando el IMAS no estaba bajo sospecha

Todo comenzó en la Nochebuena del año pasado. Una joven, de 14 años, fue agredida sexualmente por siete jóvenes. A raíz de este caso, el 'Institut Mallorquí d'Afers Socials' (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales), conocido como IMAS, reconoció la existencia de otros 16 casos más de menores que, teniendo que estar bajo su tutela, habían sido prostituidas.

En 2015 Pedro Yllanes dictó sentencia en un caso de pornografía infantil. Además del ingente material incautado a un ciudadano alemán que acabó reconociendo todos los cargos, se demostró que este había realizado “tocamientos libidinosos” a dos menores, nacidas en 2001 y 2003, hijas de una pareja a la que pagaba por tener acceso a las chicas.

El acusado aprovechaba las sesiones de fotos de carácter pornográfico que organizaba en un taller mecánico para intimar con las menores. Hasta tal punto que, según la sentencia dictada por Yllanes llegó a “ducharse con las dos menores en la ducha del taller ” e incluso “en una playa no concretada de Mallorca" procedió a realizar tocamientos en sus genitales "mientras se bañaban desnudos en el mar” a otro menor de tres años de edad.

Este terrible caso se saldó con una condena de doce años de cárcel para el ciudadano alemán que reconoció los delitos. Uno de los detalles que más llama la atención de este caso es que el mismo IMAS, hoy puesto en entredicho por su papel en los abusos recientemente descubiertos, ejerció como acusación particular.

Aquí puede consultar la sentencia completa.

Otras sentencias en las que Yllanes combatía el abuso de menores

Además de los casos anteriores, como es lógico por la carrera de Yllanes, este ha tenido que participar en diversos casos de abusos sexuales. Entre estos encontramos a Jaime G.F, condenado a 15 años de cárcel al ser presidente de la Asociación Cultural Temps d'Oci de la Asociación de Vecinos de Garau-Columnas. Este aprovechaba su relación con las niñas que asistían a dicha asociación para ganarse su confianza y posteriormente abusar de ellas.

También en 2015, Yllanes tuvo que atender otro caso de abusos sexuales contra un hombre nacido en 1959 que fue condenado por “un delito continuado de abuso sexual a menor de trece años”, contra la nieta de su entonces pareja. Otro caso escabros que Yllanes resolvió con una condena diez años y un día de prisión, además de las pertinentes órdenes de alejamiento.

Aquí puede consultar la sentencia completa.

El silencio del Gobierno balear que critica la oposición

Por todos estos casos, por un historial de lucha y contundencia contra los abusos sexuales contra menores o la pornografía infantil y por su silencio en el ejecutivo balear, hay quien se pregunta: ¿qué ocurre en Baleares?

¿Por qué Yllanes no alza la voz contra un atropello mayúsculo reconocido por la administración pública del que en su día avisó la expresidenta del Parlamento balear (y de Podemos) Xelo Huertas. Todas estas cuestiones son las que inquietan, no solo a la oposición que no duda en reclamar explicaciones, sino a una sociedad mallorquina y española que obtiene la callada por respuesta.