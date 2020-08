García Muñiz: “Sánchez y Casado no se reúnen desde hace más de seis meses en la peor crisis de España”

Vídeo

Es jueves 27 de agosto y hoy por fin se reúne el Ministerio de Educación con las Comunidades Autónomas para abordar el inicio del curso escolar. Un curso que empieza ya la semana que viene, el día 4, en algunas regiones de nuestro país, así que esta reunión no es que llegue tarde, es que llega tardísimo.

¿Qué debería ocurrir en esa reunión? Pues algo tan sencillo como que se pongan de acuerdo, que consensuen unas medidas, que haya un criterio común para toda España, no que cada comunidad haga la guerra por su cuenta y que Isabel Celaá asuma el liderazgo que para eso está el Ministerio. Claro, que después de ver cómo el martes su jefe Pedro Sánchez escurría el bulto, igual ella sigue su ejemplo y les pasa también la pelota a las CCAA.

A LA ESPERA DE CONCOCER LOS PLANES PARA LA VUELTA AL COLE

Aunque los presidentes regionales han ido desvelando estos días sus protocolos de vuelta a clase nos encontramos ante el inicio del curso escolar más incierto que se recuerda. Y es que son muchas las preguntas que se hacen no solo los padres, los profesores y los responsables de Educación, es que también hay muchos vacíos legales y muchas dudas laborales. Porque no nos engañemos, por muchas medidas de seguridad que se implanten, casos positivos va a haber en los colegios ¿Y qué pasará entonces? ¿Cómo afectará este hecho a la conciliación, a las familias tanto del contagiado como del resto de alumnos? ¿Se pueden coger los padres un permiso retribuido o una baja laboral si su hijo da positivo en COVID? ¿Y si su hijo ha estado en contacto con un positivo y tiene que guardar cuarentena? Parece ser que estas fórmulas las está estudiando ya Educación con los ministerios de Sanidad y Trabajo.

Pero ¿qué pasa con los autónomos, que son siempre los grandes olvidados?

Y más dudas, en el caso de que los alumnos que tengan enseñanza telemática ¿a qué edad podemos dejar a nuestros hijos solos en casa, si nosotros tenemos que acudir a nuestro trabajo?

O si las familias deciden no llevar a sus hijos al colegio por motivos de seguridad ¿estarían cometiendo algún delito? De hecho ya son cerca de 12 mil las personas que han apoyado una iniciativa puesta en marcha por el instituto andaluz contra el Acoso Escolar en la que piden al Defensor del Pueblo y al ministerio de Educación una vuelta voluntaria de sus hijos al colegio ante la situación sanitaria en la que nos encontramos. Pero claro, aquí chocan dos derechos y deberes: el de la Educación y el de la Salud de los menores.

La escolarización en España es obligatoria hasta los 16 años. Si un niño falta reiteradamente al colegio, si hay absentismo, desde el centro escolar deben avisar a servicios sociales. El catedrático de derecho Leopoldo Abadía piensa que en estos casos los padres que decidan no llevar a sus hijos al colegio tienen las de ganar.

Cree que el derecho a la Salud y a la seguridad de los niños prevalece pero habrá que atender sus necesidades educativas en casa. De momento, y ante la sospecha de que se puedan dar estos casos, el ministerio de Educación va a consultar a la Abogacía del Estado cómo actuar si los padres por miedo deciden no llevar a los niños a clase.

Niños en una guardería de Madrid (EFE)

PREOCUPACIÓN POR LAS CIFRAS DE CORONAVIRUS EN ESPAÑA

Bueno, ya lo ven, hay muchas dudas en el aire y muchas cifras que un día más nos indican que la cosa no va bien.

Sanidad ha notificado 3.594 contagiados en las últimas 24 horas, una cifra muy alta que no incluye además los contagiados en la Comunidad Valenciana. Ha habido además 41 fallecidos en las últimas 24 horas. Andalucía, por ejemplo, registró ayer la cifra más alta de positivos desde que comenzó la pandemia, 846 casos, ha multiplicado por cuatro los casos registrados justo el día anterior.

Cifra récord también en el País Vasco que notifica 700 casos recientes y en Galicia, 285, donde no había tantos positivos desde el pasado mes de abril.

En la Comunidad de Madridno se contempla el confinamiento total pero no se descarta limitar la movilidad en los barrios en los que los contagios no paran de crecer. Una medida que también se están planteando en Baleares.

De momento ninguna Comunidad se atreve a dar el paso de solicitar el confinamiento de su territorio por las consecuencias económicas que ello conlleva.

Saben que Pedro Sánchez se ha sacudido la responsabilidad de encima y les ha dicho a los presidentes autonómicos que son ellos los que tienen que pedir el estado de alarma y el confinamiento. Pues desde su partido Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha le ha respondido que el confinamiento autonómico tiene poco sentido. Pues no le falta razón a García Page, esto es una cuestión nacional no autonómica.

Pero como Pedro Sánchez no parece que vaya a hacer de momento demasiado, desde Galicia el presidente Núñez Feijóo toma de nuevo la iniciativa y está preparando una ley que van a mandar a Moncloa. Feijóo quiere evitar 17 estados de alarma en nuestro país, que es la propuesta de Sánchez.

Su proyecto legislativo permitiría a cada comunidad autónoma tomar decisiones sin necesidad de ratificación judicial. Se trataría de evitar situaciones como la de la semana pasada cuando un juzgado de lo contencioso administrativo tumbó una orden de la Consejería de la Comunidad de Madrid.

Con este anuncio el presidente gallego vuelve a tomar la iniciativa en la lucha contra el Covid como ya hizo cuando prohibió fumar en la calles si no se guardan dos metros de distancia. También fue el primero que anunció que los niños de seis años llevarán mascarilla obligatoria.

REUNIÓN SÁNCHEZ Y CASADO EN MONCLOA

Por cierto, después de cuatro meses sin hablar, ni siquiera por teléfono,el próximo miércoles Pedro Sánchez y Pablo Casado se van a reunir en Moncloa. ¿Saben desde cuándo no se reúnen cara a cara? Desde hace seis meses y medio, desde el pasado 18 de febrero. Y no hablan por teléfono desde el 4 de mayo. Estamos hablando del presidente del gobierno y del líder de la oposición, y estamos hablando de la peor crisis a la que se enfrenta España en décadas. Pues, no se han reunido y no han hablado en todo este tiempo, ¡es inconcebible!.

Sánchez empezará con Casado una ronda de contactos con los líderes políticos, dice que para “despolitizar” la pandemia. A ver si es verdad que lo hace, pero tanteará también apoyos a unos nuevos Presupuestos del Estado.

A LA ESPERA DE LA VACUNA

Somos el país de Europa con mayor número de infectados, esto ya lo sabíamos, pero es que ya superamos a EE.UU. en nuevos contagiados. Por todo esto desde la OMS nos dan un toque de atención por el elevado ritmo al que siguen creciendo los contagios y porque en la última semana se ha triplicado el número de fallecidos.

Ya ven como está la cosa, pero en este maremágnun de cifras, datos e inquietudes hay una buena noticia. La comunicaba ayer el ministro Salvador Illa y tiene que ver con la esperada vacuna. Es lo que decía Salvador Illa en una entrevista en La Sexta hablaba de esa vacuna que es de doble dosis que se encuentra ahora mismo entre la fase 2 y 3 de desarrollo y que ojalá esté disponible a partir de diciembre, sería una estupenda noticia.

Pero claro, cuando se tenga esa vacuna el Gobierno tendrá que decidir si se limita a aconsejar la vacunación o si obliga a todo el mundo a vacunarse. Un informe del Instituto de Salud Carlos III dice que el 30% de los españoles no se vacunarían.

Aquí ya verán como de nuevo escucharemos a los negacionistas y a los antivacunas alzar la voz y decir lo malo que es inocularse el bicho.

Pues para todos ellos una noticia que hemos conocido esta semana. El continente africano ha quedado libre de polio después de que Nigeria, el único país donde se resistía la enfermedad, lleve cuatro años sin registrar casos.

¿Y saben cómo se ha ganado esta batalla? Efectivamente, vacunando a toda su población.

