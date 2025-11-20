Desvelan el detalle de Donald Trump con Georgina Rodríguez en la Casa Blanca: "La sintonía ha sido excelente"

El encuentro entre Donald Trump, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en la Casa Blanca ha estado repleto de detalles significativos. Según ha desvelado el periodista David Alandete en el programa El Partidazo de COPE, la excelente relación entre la modelo y el presidente de Estados Unidos ha sido uno de los aspectos más destacados de la visita, en la que Georgina se ha convertido en la primera ciudadana española recibida en el Despacho Oval durante el segundo mandato de Trump.

La sintonía entre ella y Trump ha sido excelente" David Alandete Corresponsal de COPE en Estados Unidos

Esta buena conexión ha quedado patente en el momento de la foto oficial. El corresponsal en Washington ha relatado en la radio que Georgina se ha colocado al lado de Trump, proyectando una imagen en la que, según el fotógrafo, parecía "la primera dama de Estados Unidos", mientras Cristiano Ronaldo quedaba a un lado.

EFE Georgina Rodríguez, esposa del capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, camina a su salida del hotel este miércoles en Washington

La llave de la Casa Blanca para Cristiano

A pesar de su papel secundario en la fotografía, el futbolista portugués se ha mostrado visiblemente feliz, como "un niño con zapatos nuevos". El motivo ha sido el obsequio que le ha entregado Trump: la llave de la Casa Blanca. Se trata de un reconocimiento simbólico, inventado por el propio presidente, que hasta ahora solo ostentaba el magnate Elon Musk.

Un paseo por la 'fama' sin Joe Biden

Además del simbólico regalo, Trump ha ofrecido a Cristiano Ronaldo un recorrido personal por el llamado paseo de la fama que él mismo ha instalado en la Casa Blanca. En este pasillo se exhiben las fotografías de todos los presidentes, aunque con una llamativa modificación: Trump ha sustituido la imagen de su predecesor, Joe Biden, por la de un bolígrafo automático (autopen). Este gesto, con el que la rivalidad entre Messi y Cristiano salta a la política de Estados Unidos, fue mostrado a un sonriente Cristiano, reconocido seguidor del mandatario.

El fanatismo de Barron Trump por CR7

El trato preferencial hacia el delantero también se explica por la admiración que le profesa la familia del presidente. Su hijo pequeño, Barron Trump, es un gran fanático de Cristiano Ronaldo. Según ha contado el equipo de la Casa Blanca, hace meses el propio Trump le regaló a su hijo una camiseta de la selección portuguesa firmada por Cristiano que el futbolista le había dado a António Costa.

El propio presidente ha hecho alusión a ello durante la cena de gala posterior. Tal y como se puede escuchar en el audio en el que se recoge que Donald Trump invita a Cristiano Ronaldo a cenar a la Casa Blanca, el presidente ha bromeado sobre cómo la visita ha mejorado su imagen ante su hijo: "Hoy delante de mi hijo he subido varios peldaños por traer aquí a Cristiano Ronaldo. Creo que mi hijo ya respeta un poco más a su padre".

Hoy delante de mi hijo he subido varios peldaños por traer aquí a Cristiano Ronaldo" Donald Trump Tras recibir a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en la Casa Blanca

La visita ha culminado con una cena de gala para 102 invitados, entre los que se encontraban personalidades de todo el mundo. Ha llamado especialmente la atención la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya que, como ha apuntado Alandete, "políticos muy poderosos en Washington" no habían sido invitados al evento.