¿Es legal negarme a llevar a mi hijo al colegio por miedo a que se contagie de coronavirus?

La vuelta al colegio para este curso 2020-2021 ha acrecentado el miedo al posibles contagios por coronavirus en los padres. Son muchos los que se oponen a escolarizar a sus hijos este año, al menos ahora en septiembre con la fuerte ola de rebrotes que se están produciendo en el territorio nacional.

Natividad López Langa, enfermera y presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (Amece) asegura que “las mayores dudas son para las familias que tienen hijos con enfermedades raras o discapacitantes, que se manifiestan dispuestos a quedárselos en casa porque tienen verdadero miedo porque estos niños se contagien, debido a que son mucho más susceptibles de sufrir efectos secundarios o complicaciones”.

Sin embargo, la presidenta de Amance también ah destacado que “tienen miedo los padres de niños que no tienen ninguna patología, porque la realidad es que hay todavía mucho desconocimiento sobre cómo actúa este virus según el tramo de edad”.

“Al principio se pensaba que los niños eran grandes transmisores, no parece que lo sean. También parecía que no lo padecían, y sí que lo padecen, aunque en menor proporción que las personas mayores, pero lo padecen, y el resto de la población lo mismo. Resulta todavía muy desconocido, y de las medidas que se conocen, distancia de seguridad, mascarilla y lavado de manos, lo más aplicable en un colegio es el lavado de manos porque lógicamente la mascarilla y el distanciamiento para los niños pequeñitos es muy difícil”, añade Natividad López Langa sobre las dificultades que podría conllevar la escolarización de niños, sobre todo por debajo de los 6 años.

¿Es legal negarse a que mis hijos acudan al colegio?

Lo primero a tener en cuenta es que en España la educaciónes obligatoria solo a partir de los 6 años, es decir, si tu hijo tiene 5 años o menos no es necesaria su escolarización. Por lo tanto, para todos aquellos padres, cuyos hijos sean menores de 6 años y decidan no llevarlos al colegio, legalmente no será un problema.

No existe ninguna obligación de apuntar a tu hijo al colegio por el hecho de que esté en el año de curso escolar en que cumple 3 años, como todo el mundo tiende a decir. Esto significa que apuntarle al colegio antes de los 6 años, en etapa preescolar, tiene carácter voluntario, lo que pasa es que la gran mayoría de niños se les apunta al colegio antes de los 6 años por los problemas familiares de conciliación para compatibilizar trabajo y cuidado de los hijos.

Sin embargo, entre los 6 y los 16 años si existe esta obligatoriedad. Aquellos padres que decidan que sus hijos no van a asistir a las aulas si que podrían tener problemas legales al activarse el protocolo de absentismo escolar.

Si se detecta una conducta asentista en estas edades (faltar el 20% del mes), el centro escolar está obligado a intervenir, y si no hay respuesta por parte de la familia, el colegio tiene que derivar el caso a la Comisión de Absentismo para que hagan una valoración y traten de intervenir. En caso de que tampoco se consiga una colaboración por parte de la familia, entonces se derivaría a la dirección general de la Familia y el Menor. Todo esto sujeto a penas de prisión que pueden ir desde los 6 meses hasta los 6 años.

¿Puedo educar a mis hijos fuera del colegio?

Algunas familias deciden educar a sus hijos fuera de las instituciones educativas, y aunque en España la ley no prohíbe de manera explícita el “homeschooling”, la legislación vigente establece que la educación debe ejercerse en centros homologados, siendo obligatoria hasta los 16 años.

El homeschooling es una modalidad de formación legal en la mayoría de los países del mundo, sin embargo, no lo es en nuestro país. La Ley Orgánica de Educación establece que los niños deben estar escolarizados entre los 6 y los 16 años, salvo enfermedad del alumno, vida itinerante o residencia en el extranjero.