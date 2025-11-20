Tino (53): "Tengo gallinas y una pata, han pasado de poner huevos todos los días a poner la mitad, lo que dicen que se estresan es verdad"

Tino, un repartidor alicantino de 53 años, ha compartido su sorprendente historia en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo'. Mientras hablaba de su trabajo repartiendo dulces, desveló un detalle revelador sobre la vida de sus gallinas y cómo el estrés está afectando a su producción de huevos.

El estrés de las gallinas confinadas

Tino ha explicado que sus gallinas y una pata, que antes campaban libremente en un cercado, ahora deben permanecer encerradas en una caseta por precaución ante la gripe aviar. "Ahora con esto, pues, las tengo que tener en una caseta cerrada, con una ventana de cristal y ellas miran por la ventana", lamenta. El cambio, asegura, no ha pasado desapercibido para los animales, que han visto su rutina alterada drásticamente, una situación que, como señalan expertos como César Lumbreras, ha tenido un gran impacto en el sector.

Carlos Castro/Europa Press A Mariña, Lugo. Entran en vigor nuevas medidas de prevención de la epidemia de gripe aviar que asola Europa. La comarca de A Mariña, en Lugo, es una de las que implementa mayores restricciones, al ubicarse en la costa, y para prevenir el contacto de aves domésticas con aves marítimas o migratorias que pudiesen extender la epidemia. En la imagen, gallinero doméstico en Xudán, A Pontenova, en la mañana del domingo 9 de noviembre

La consecuencia más directa de este confinamiento es una caída drástica en la puesta de huevos. "[Han pasado] de poner todos los días todas o casi todas, a poner la mitad", afirma Tino, quien confirma de primera mano la creencia popular. "Lo que dicen que la gallina se estresa es verdad, y lo notas porque ponen menos huevos", sentencia.

A esta situación se suma el incremento de los costes, que afecta directamente al bolsillo de los pequeños criadores. Tino señala que "el pienso ha subido casi el doble", un factor que, unido a la menor producción, complica el mantenimiento de las aves y se refleja en el destrozo en la cesta de la compra que supone el precio de los huevos.

Huevos caseros y cuidados esmerados

El repartidor destaca que su mujer, a quien considera "más ponedora" que él, es la encargada de cuidar a los animales con gran esmero. "Mi mujer es muy maniática con eso, pienso superbueno, les compra lechuga para las gallinas, y se la hace a trocitos", explica. Este cuidado se traduce en unos huevos de una calidad excepcional.

Alamy Stock Photo Cajas de huevos en un supermercado

"Los huevos la verdad que cambian, hostia, que si cambian. Están rojos la yema, bueno, no es de esa que compras en los supermercados, no tiene nada que ver", presume Tino. La diferencia es tal que bromea con su poder nutritivo: "Tú te comes un huevo mío y engordas 3 kilos".

Un 'ponedor' al volante de Dulcesol

Además de su faceta como criador aficionado, Tino es un trabajador veterano que lleva casi diez años repartiendo productos de Dulcesol por Alicante centro y la zona de la playa. Su jornada comienza de madrugada, levantándose a las dos y media para empezar el reparto sobre las cinco de la mañana y asegurar que los bollitos y las famosas "valencianas" lleguen a cafeterías y tiendas. La preocupación por el sector avícola es un tema recurrente, como se ha tratado en Poniendo las Calles.

Orgulloso de su trabajo, Tino se considera un "ponedor auténtico" del programa y demuestra una gran fidelidad a la radio. "Si me tuviera que llevar algo a una isla, lo primero que me llevaría es a mi mujer, los animales y la COPE", confiesa, resumiendo así sus grandes pasiones.