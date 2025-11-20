Marcel, capitán de ElPozo Murcia da las claves de un equipo que aspira a todo: "Hemos estado muy cerca y hemos estado muy lejos, me falta vivir lo de levantar un título"

ElPozo Murcia Costa Cálida vive un momento de forma extraordinario. Tras un agónico empate en la difícil cancha de Palma, con gol de su capitán, Marcel de Mendoça, el equipo suma ya diez partidos consecutivos sin perder, habiendo conseguido 28 de los últimos 30 puntos. En una entrevista en el Podcast Futsal COPE con Santi Duque, el propio Marcel de Mendoça ha analizado el gran inicio de temporada del conjunto murciano, líder de la competición.

La madurez, clave del cambio

Los números reflejan un cambio radical respecto al año anterior. ElPozo ya suma 28 puntos en solo 11 jornadas, mientras que en toda la temporada pasada acumuló 42. Marcel recuerda lo duro que fue el curso anterior, que también empezó bien pero que se torció con "un bajón, yo creo que 12 jornadas sin sin ganar, y nos costó muchísimo, la temporada ha sido muy dura".

Según el capitán, la gran diferencia de este año es la mentalidad competitiva del equipo. "El cambio de la temporada pasada ha sido exactamente eso, de pelear hasta el final", afirma. Marcel destaca que, aunque no siempre jueguen bien, el equipo compite y saca puntos gracias al esfuerzo defensivo, como demostraron en Palma. "Muchas veces no vas a estar cómodo, el rival te va a presionar, te va a dominar, pero tienes que sacar puntos, tienes que ganar desde ahí, de sufrir de la defensa", explica.

Siete temporadas y un sueño por cumplir

En su séptima temporada en el club y consolidado con el brazalete de capitán, Marcel de Mendoça no oculta la ambición del vestuario. Tras años de sequía, el objetivo es claro. "Me falta vivir eso de levantar un título", confiesa, y añade que su gran anhelo es poder acabar con esa racha. "Es mi sueño levantar un trofeo con esa camiseta, ojalá pueda ser esta temporada", declara.

A sus 29 años, el jugador se siente en un momento de plenitud y preparado para asumir la responsabilidad. "Yo creo que estoy en mi mejor momento, ¿no? Porque he vivido un poco de todo", asegura. Marcel considera que su experiencia, incluyendo éxitos personales como ser campeón del mundo, le ha preparado para afrontar el desafío de liderar al equipo hacia la victoria.

La Copa de España, un objetivo que da tranquilidad

Uno de los primeros logros de la temporada ha sido la clasificación matemática para la Copa de España a falta de cuatro jornadas para el final de la primera vuelta. Este hecho, según el capitán, "da un poco de tranquilidad" al equipo para preparar bien la competición, evitando el desgaste de años anteriores. "Ya hemos pasado demasiado eso, de tener que dejar todo, dejar la vida y luego llegar en copa o en playoffs, por ejemplo, ya sin fuerza", recuerda.

Finalmente, Marcel subraya un cambio de enfoque en el vestuario. En lugar de obsesionarse con el objetivo final del título, ahora se centran en metas más inmediatas. "Estamos mirando los objetivos un poco más pequeños, por así decirlo, ¿no? De cada día, de mejorar en cada entrenamiento a cada partido". El plan es "preparar el camino para que cuando tenga que disputar un título, podamos estar bien, confiados en lo que hacemos".