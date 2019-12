García Muñiz: "La salud es el mayor de los premios que nos puede tocar"

Anterior Siguiente Audio Vídeo

Buenos días, qué tal están, bienvenidos a 'Herrera en COPE'.

Es lunes 23 de diciembre, seguimos pendientes del tiempo después de que en los últimos días la borrasca Elsa a la que el fin de semana se unió Fabián, dejara numerosos daños y complicaciones en muchísimos puntos de la península. Hemos tenido vientos huracanados, lluvias intensas y persistentes y hemos visto que en diferentes puntos de nuestro país, los ríos se desbordaban originando grandes inundaciones. En Reinosa por ejemplo los vecinos no recordaban nada igual, en Nerva continúan limpiando agua y barro, en Galicia 27.000 hogares se han quedado sin luz a causa de los temporales, el Pisuerga se ha desbordado a su paso por Valladolid, se han anulado y desviado vuelos y ha habido también averías y retrasos en trenes.

Pero lo peor sin duda han sido esas siete víctimas mortales que ha causado este temporal en Santiago de Compostela, en Asturias, León, Madrid, Huelva o Granada. La última víctima mortal en Girona, se trata de un pescador que fue arrastrado por un golpe de mar.

Hoy se espera una situación bastante más tranquila, solo algunas lluvias en Galicia mientras que en el resto del país el tiempo va a ser más estable, eso sí habrá todavía a primeras horas de la mañana algunas brumas y nieblas en el interior de la Península.

Y en las costas gallegas y en las del Cantábrico todavía hoy se esperan olas que ahora por la mañana pueden llegar hasta los 7 metros aunque poco a poco irán disminuyendo conforme pasen las horas. También en el litoral gallego van a soplar fuertes rachas de viento así como los Pirineos, en la desembocadura del Ebro y en las Islas Baleares. Ese precisamente, el del viento, ha sido uno de los sonidos de este fin de semana.

El otro sonido ha sido el de la lotería. El Gordo, el número 26590 salía a las 9:19, a los nueve minutos de que empezarán a girar los bombos, de hecho a muchos de los afortunados el premio les sorprendía todavía durmiendo. Da igual que fuese temprano porque se cumplía con una de las tradiciones; descorchar las primeras botellas de cava.

Ha sido un premio muy repartido que ha dejado una lluvia de millones y los ha dejado en varias localidades de Alicante, de Barcelona y Murcia, en Salamanca dónde ha caído el Gordo por primera vez, en Sevilla, Tarragona y Madrid.

En la capital como no, lo ha repartido Doña Manolita que ha vendido décimos de todos los grandes premios no solamente del Gordo, también del segundo el tercero, del cuarto y del 5º, algo que nunca había pasado en la historia del sorteo.

Doña Manolita puede presumir de haber tenido y de haber dado todos los premios de este sorteo de la Lotería de Navidad de este año 2019, por algo se forman cada año esas largas colas a las puertas de esta administración, que por cierto este sábado tuvo que cerrar durante varias horas debido a que había riesgo de que se cayera una cornisa por el fuerte viento que estaba soplando en la capital.

El de Doña Manolita es uno de los nombres del sorteo, pero también el de Nerea, una pequeña que el año pasado no pudo contener las lágrimas cuando dio tres premios y que este año ha vuelto a emocionarse al cantar dos de los galardones. Esta niña ya es conocida como la niña de los premios.

Hablando de niñas, muchos recordarán a Aya la pequeña que nos encandiló con su particular manera de cantar las pedreas, lo hacía con tanto énfasis que parecía que cantaba constantemente el Gordo. El año pasado cantó el Gordo y este año la hemos vuelto a ver pero no ha tenido tanta fortuna, participó en la séptima tabla en la que solo hubo pedreas.

Otra de las particularidades del sorteo de ayer fue un tercer premio. El 00750 es de los más bajos de la historia, un número que no le ha debido aparecer tan feo al hombre que compró 36 series de ese número y que ha ganado 18 millones de euros. El dueño de estanco de Mollerussa (Lleida) que se lo vendió, cuenta que ese hombre tuvo un presentimiento y que se gastó 7.200 euros en ese número con el que ha conseguido ganar el tercer premio. Pero quién es ese hombre, quién es el ganador de esos 18 millones de euros. El dueño del estanco por supuesto le conoce pero dice que no piensa revelar su identidad, solo ha explicado que se trata de un comprador habitual, un payés de la zona, que tiene entre 60 y 64 años. Hace dos años ya compró este mismo número aunque entonces no se gastó tanto dinero y entonces no tuvo la misma suerte.

Esta vez el millonario anónimo le dijo el estanquero que si salía ese número se pondría contenta la familia. Desde luego no cabe duda si ha repartido los décimos con los familiares, tienen que estar dando brincos de alegría.

En este reparto de dinero ilusión y alegría queremos destacar también otro número, el 6293 es un quinto premio que ha tocado en unas localidades que lo han pasado realmente mal en los últimos meses. Localidades de Murcia como por San Javier, Los Alcázares o Lorca afectadas duramente por la Dana. Nos alegramos de que al menos un pellizquito de la lotería haya llegado a todos estos rincones donde todavía tratan de recuperarse de las inundaciones del pasado mes de septiembre.

Por cierto en el sorteo hubo una imagen para la polémica, en los momentos previos al inicio se vio como un operario introducía algo en uno de los bombos. Inmediatamente la redes sociales empezaron a echar humo, hubo hasta quien pidió la repetición el sorteo. Tal fue el revuelo, que desde Loterías tuvieron que aclarar que simplemente se había caído una de las bolas y que la había introducido en uno de los bombos.

Ayer se volvieron a escuchar esas frases 'todas los números están dentro de bombo', 'para tapar agujeros' 'ya tengo mi décimo para El Niño” y 'al menos tenemos salud', es la frase de resignacion para quienes no hemos olido ni el reintegro. Pero que la salud no nos falte nunca porque es sin duda el mayor de los premios que nos puede tocar.

